Брэд Питт

Американский актер и продюсер

Брэд Питт (Уильям Брэдли Питт) — американский актер и кинопродюсер, родился 18 декабря 1963 года в США. Он является одним из самых известных и успешных актеров Голливуда, известный ролями в драматических, приключенческих и криминальных фильмах. Брэд Питт получил мировую известность благодаря фильмам «Бойцовский клуб», «Семь», «Одиннадцать друзей Оушена», «Троя» и многим другим. Помимо актерской карьеры, он активно занимается продюсерской деятельностью и благотворительностью.