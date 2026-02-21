Брэд Питт
Американский актер и продюсер
Брэд Питт (Уильям Брэдли Питт) — американский актер и кинопродюсер, родился 18 декабря 1963 года в США. Он является одним из самых известных и успешных актеров Голливуда, известный ролями в драматических, приключенческих и криминальных фильмах.
Брэд Питт получил мировую известность благодаря фильмам «Бойцовский клуб», «Семь», «Одиннадцать друзей Оушена», «Троя» и многим другим. Помимо актерской карьеры, он активно занимается продюсерской деятельностью и благотворительностью.
1991
Первый крупный успех после роли в фильме «Тельма и Луиза»
1999
Мировое признание после выхода фильма «Бойцовский клуб»
2004
Исполнил главную роль в фильме «Троя»
2014
Как продюсер получил «Оскар» за фильм «12 лет рабства»
2020
Получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана («Однажды в Голливуде»)
2025
Остается одной из самых известных фигур мирового кинематографа