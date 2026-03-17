"Мы ничего не боимся" - Зеленский ответил на угрозы Ирана и прокомментировал возможные контакты с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится угроз Ирана, которые звучат на фоне обвинений Тегерана в якобы поддержке Израиля. Об этом он сказал, отвечая на вопросы иностранных журналистов, пишет УНН.

Подробности

По словам главы государства, украинцы не поддаются давлению или запугиваниям.

Комментируя заявления Ирана о возможных ударах по Украине из-за якобы поддержки Израиля, президент отметил, что украинцы ничего не боятся.

О возможных контактах с Израилем

Президент также прокомментировал вопрос о возможных контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

У меня есть то, что нужно ему, а у него есть то, что нужно мне. Но мы еще не общались - сказал Зеленский.

Он не уточнил, о чем именно идет речь, однако подчеркнул, что пока никаких переговоров с израильским руководством не проводилось.

В Иране угрожают Украине из-за "поддержки израильского режима с помощью беспилотников"