россия может ограничить экспорт дизельного и авиационного топлива из-за атак на НПЗ

россия рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного и авиационного топлива на фоне падения показателей работы нефтеперерабатывающих заводов из-за усиления украинских атак. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, после совещания у вице-премьера рф александра новака российским нефтяным компаниям рекомендовали сократить продажи топлива на внешние рынки. Один из источников утверждает, что решение о возможном запрете экспорта дизельного и авиационного топлива уже находится на продвинутой стадии, однако точная дата введения ограничений пока не определена.

Если запрет введут, это может усилить давление на мировой рынок нефтепродуктов, так как россия остается одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива и продает за рубеж около 40% произведенных объемов. По оценке аналитической компании OilX, средний уровень переработки нефти на российских НПЗ в апреле упал до 4,69 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель за более чем 16 лет.

В российском правительстве заявили, что приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка топливом.

Необходимо продолжать постоянный мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов для обеспечения координации между федеральными ведомствами и компаниями, а при необходимости своевременно разрабатывать дополнительные меры реагирования – заявил новак.

