Один из главных помощников Рубио получил новую должность в Белом доме
Киев • УНН
Майк Нидхэм покидает Госдепартамент ради должности заместителя советника по нацбезопасности. Его место в отделе планирования политики займет Дэн Холлер.
Один из главных помощников госсекретаря США Марко Рубио переходит в Белый дом на должность, которую он неофициально занимал с тех пор, как Рубио стал советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности в прошлом году, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Во вторник американские чиновники заявили, что Майк Нидхэм покинет свой пост директора по планированию политики в Госдепартаменте, чтобы работать полный рабочий день в Белом доме в качестве заместителя советника по национальной безопасности.
Нидхэм, ветеран консервативного фонда "Наследие", занимавший должность главы аппарата Рубио в начале второго срока Трампа, прежде чем перейти на должность в отдел планирования политики, уже много времени проводил в Белом доме с Рубио.
Дэн Холлер, нынешний глава аппарата Рубио, займет должность в отделе планирования политики Госдепартамента, сообщили правительственные чиновники.
