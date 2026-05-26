Один из главных помощников Рубио получил новую должность в Белом доме

Один из главных помощников госсекретаря США Марко Рубио переходит в Белый дом на должность, которую он неофициально занимал с тех пор, как Рубио стал советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности в прошлом году, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Во вторник американские чиновники заявили, что Майк Нидхэм покинет свой пост директора по планированию политики в Госдепартаменте, чтобы работать полный рабочий день в Белом доме в качестве заместителя советника по национальной безопасности.

Нидхэм, ветеран консервативного фонда "Наследие", занимавший должность главы аппарата Рубио в начале второго срока Трампа, прежде чем перейти на должность в отдел планирования политики, уже много времени проводил в Белом доме с Рубио.

Дэн Холлер, нынешний глава аппарата Рубио, займет должность в отделе планирования политики Госдепартамента, сообщили правительственные чиновники.

