Государственный департамент Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25776 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители США и россии встретятся в Стамбуле для обсуждения двусторонних миссий. Вопросы Украины не будут рассматриваться, встреча сосредоточена на работе посольств.

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Госдеп США отреагировал на сообщения о пленных китайцах на стороне рф

В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.

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Госдеп США призвал американцев не ездить в Украину и россию

Госдепартамент США предостерегает своих граждан от поездок в Украину и россию из-за высокого уровня опасности. В этот список вошли еще 19 стран - в частности, Иран, КНДР и Йемен.

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Запретная любовь: правительство США наложило табу на интимные отношения своих сотрудников в Китае с местными жителями

Правительство США запретило своим сотрудникам в Китае иметь романтические отношения с гражданами КНР из-за угрозы шпионажа. Нарушителям грозит немедленная высылка из страны.

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Спецпредставитель путина провел встречу с американскими должностными лицами в США: содержание переговоров осталось неизвестным

Представитель рф кирилл дмитриев получил лицензию для визита в США, где встретился с представителями администрации Трампа.

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Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина в Белом доме сегодня - CBS News

Спецпосланник США Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина кириллом дмитриевым. Минфин США временно снял санкции, чтобы Госдеп выдал ему визу.

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"Закон один для всех": Макрон впервые прокомментировал судебный приговор в отношении Марин Ле Пен

Президент Франции прокомментировал приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств. Он подчеркнул, что закон един для всех, судебная власть независима.

Новости Мира • 2 апреля, 13:10 • 12274 просмотра

ISW: требования россии прямо противоречат цели Трампа по миру в Украине

По словам аналитиков, россия требует полной капитуляции Украины, настаивая на смене режима и нейтралитете, что противоречит мирным планам США.

Война • 2 апреля, 01:22 • 130859 просмотра

Чиновник террористической страны едет в Вашингтон на переговоры с США

Специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству рф встретится со специальным представителем американской стороны для обсуждения экономического сотрудничества и выхода из кризиса после вторжения в Украину. Это первый визит российского высокопоставленного чиновника с начала войны.

Новости Мира • 2 апреля, 00:11 • 16613 просмотра

США могут усилить давление на Киев и москву из-за застоя в мирных переговорах: детали

Администрация США рассматривает новые санкции и экономические меры, чтобы заставить Украину и россию договориться. Белый дом разочарован отсутствием прогресса в переговорах и сопротивлением москвы мирным инициативам.

Война • 1 апреля, 20:31 • 10758 просмотра

Трамп "невероятно настойчиво работает" для мирного соглашения между рф и Украиной: в Белом доме указали на недовольство комментариями сторон

Президент Трамп выразил свое недовольство комментариями лидеров обеих сторон конфликта и продолжает работать над его завершением. Его команды также вовлечены в этот процесс.

Война • 1 апреля, 05:49 • 108478 просмотра

США стремятся посадить стороны за стол переговоров для длительного урегулирования в Украине - Госдеп

Представитель Госдепартамента США Теми Брюс отметила необходимость дипломатических усилий для достижения полного прекращения огня и начала переговоров между сторонами.

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"Вызывает особое беспокойство": в Госдепе США прокомментировали приговор Ле Пен

Представитель Госдепа США выразила обеспокоенность заключением Марин Ле Пен и напомнила о важности демократических ценностей. Лидера приговорили к 4 годам тюрьмы и запретили баллотироваться.

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Еврокомиссар по вопросам обороны: путин открыто издевается над американцами

По словам Андрюса Кубилюса, США пытаются достичь мирного соглашения по войне в Украине, но им нужно понять, кто такой путин. Умиротворение диктаторов заканчивается плохо, они становятся агрессивнее.

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Всех сотрудников USAID уволят до 30 сентября - Reuters

Всех сотрудников USAID уволят до 30 сентября. Госдеп США переймет программы USAID, но сотрудники не будут автоматически переведены.

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Рубио отрицал возобновление программы по расследованию похищений украинских детей россией

Госсекретарь США Марко Рубио отрицал возобновление программы по расследованию похищений украинских детей россией, отметив, что она не финансируется.

политика • 28 марта, 14:25 • 26332 просмотра

США отозвали визы более 300 иностранных студентов: что стало причиной

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что более 300 иностранных студентов лишены виз из-за участия в пропалестинских акциях протеста. Госдеп активно выявляет нарушителей.

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В Госдепе США прокомментировали удар рф по Сумам

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об осуждении воздействия на гражданских в результате удара рф по Сумам. США продолжат работать над прекращением огня для избежания жертв.

Война • 25 марта, 09:11 • 130631 просмотра

"Разногласия" между Украиной и рф можно будет обсудить после прекращения огня - Госдеп

В Госдепе США сообщили, что вопросы оккупированных территорий Украины будут обсуждаться после полного прекращения огня. Сейчас главное - достижение мира.

Война • 25 марта, 08:32 • 24511 просмотра

Рубио назвал единственного человека, способного усадить Украину и россию за стол переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Дональд Трамп способен усадить Украину и россию за стол переговоров. Он считает, что война может закончиться только путем переговоров.

Война • 25 марта, 01:55 • 108397 просмотра

Госдеп США: Украина и россия близки к полному прекращению огня, как никогда ранее

Вашингтон работает над прекращением огня между Украиной и россией. США заявляют, что стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня.

Война • 24 марта, 21:44 • 11588 просмотра

Случайно добавили в секретный чат: как редактор Atlantic узнал о планах США относительно ударов по Йемену

Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.

Новости Мира • 24 марта, 20:50 • 10502 просмотра

В Госдепе опровергли удаление данных о похищении украинских детей россией

Информация, собранная проектом Йельского университета о похищении детей, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. В Госдепе заверили, что данные не были утеряны.

Общество • 19 марта, 23:04 • 20015 просмотра

Рубио и лавров обсудили вопросы будущих двусторонних контактов и итоги недавних переговоров в Саудовской Аравии

Госсекретарь США Рубио и глава МИД рф лавров обсудили возобновление коммуникации между США и агрессором. Кроме того, Вашингтон обратил внимание на безопасность в Красном море и атаки хуситов на суда США. Рубио подчеркнул решительный ответ на угрозы.

Новости Мира • 16 марта, 01:46 • 16100 просмотра

США назначает временного поверенного в делах в посольстве в Пекине - Reuters

Госдеп США назначит Анни Ву временным поверенным в делах в Пекине, пока Сенат не утвердит Дэвида Пердью послом. Это происходит на фоне напряженных отношений между США и Китаем.

политика • 14 марта, 10:53 • 11931 просмотра

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Глава МИД Украины подарил госсекретарю США икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Во время переговоров в Джидде обсуждалось, в частности, освобождение украинских пленных и возвращение детей.

Война • 12 марта, 03:02 • 115615 просмотра

Переговоры США и Украины в Джидде возобновились после короткого перерыва

После короткой паузы возобновились украинско-американские переговоры в Джидде. По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс, работа продолжается.

политика • 11 марта, 13:59 • 28307 просмотра

Госдеп назвал время встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии

Государственный департамент США объявил время встречи делегаций в Джидде 11 марта. Встреча состоится в 11:00 по киевскому времени с участием высокопоставленных чиновников обеих стран.

политика • 11 марта, 08:19 • 24994 просмотра

США раскрыли детали относительно разведданных для Украины перед встречей в Джидде

Госсекретарь США подтвердил, что Украина получает оборонные разведданные для защиты. Результаты встречи делегаций в Джидде могут повлиять на восстановление американской помощи Украине.

Война • 11 марта, 06:04 • 18609 просмотра