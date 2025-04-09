Государственный департамент Соединенных Штатов Америки

Представители США и россии встретятся в Стамбуле для обсуждения двусторонних миссий. Вопросы Украины не будут рассматриваться, встреча сосредоточена на работе посольств.
МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.
В Госдепе США заявили об обеспокоенности по поводу пленных китайцев, воевавших на стороне рф. Китай поставляет россии 80% товаров двойного назначения, необходимых для войны.
Госдепартамент США предостерегает своих граждан от поездок в Украину и россию из-за высокого уровня опасности. В этот список вошли еще 19 стран - в частности, Иран, КНДР и Йемен.
Правительство США запретило своим сотрудникам в Китае иметь романтические отношения с гражданами КНР из-за угрозы шпионажа. Нарушителям грозит немедленная высылка из страны.
Представитель рф кирилл дмитриев получил лицензию для визита в США, где встретился с представителями администрации Трампа.
Спецпосланник США Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина кириллом дмитриевым. Минфин США временно снял санкции, чтобы Госдеп выдал ему визу.
Президент Франции прокомментировал приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств. Он подчеркнул, что закон един для всех, судебная власть независима.
По словам аналитиков, россия требует полной капитуляции Украины, настаивая на смене режима и нейтралитете, что противоречит мирным планам США.
Специальный представитель по международному экономическому сотрудничеству рф встретится со специальным представителем американской стороны для обсуждения экономического сотрудничества и выхода из кризиса после вторжения в Украину. Это первый визит российского высокопоставленного чиновника с начала войны.
Администрация США рассматривает новые санкции и экономические меры, чтобы заставить Украину и россию договориться. Белый дом разочарован отсутствием прогресса в переговорах и сопротивлением москвы мирным инициативам.
Президент Трамп выразил свое недовольство комментариями лидеров обеих сторон конфликта и продолжает работать над его завершением. Его команды также вовлечены в этот процесс.
Представитель Госдепартамента США Теми Брюс отметила необходимость дипломатических усилий для достижения полного прекращения огня и начала переговоров между сторонами.
Представитель Госдепа США выразила обеспокоенность заключением Марин Ле Пен и напомнила о важности демократических ценностей. Лидера приговорили к 4 годам тюрьмы и запретили баллотироваться.
По словам Андрюса Кубилюса, США пытаются достичь мирного соглашения по войне в Украине, но им нужно понять, кто такой путин. Умиротворение диктаторов заканчивается плохо, они становятся агрессивнее.
Всех сотрудников USAID уволят до 30 сентября. Госдеп США переймет программы USAID, но сотрудники не будут автоматически переведены.
Госсекретарь США Марко Рубио отрицал возобновление программы по расследованию похищений украинских детей россией, отметив, что она не финансируется.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что более 300 иностранных студентов лишены виз из-за участия в пропалестинских акциях протеста. Госдеп активно выявляет нарушителей.
Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила об осуждении воздействия на гражданских в результате удара рф по Сумам. США продолжат работать над прекращением огня для избежания жертв.
В Госдепе США сообщили, что вопросы оккупированных территорий Украины будут обсуждаться после полного прекращения огня. Сейчас главное - достижение мира.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что только Дональд Трамп способен усадить Украину и россию за стол переговоров. Он считает, что война может закончиться только путем переговоров.
Вашингтон работает над прекращением огня между Украиной и россией. США заявляют, что стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня.
Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.
Информация, собранная проектом Йельского университета о похищении детей, не была удалена, несмотря на прекращение финансирования. В Госдепе заверили, что данные не были утеряны.
Госсекретарь США Рубио и глава МИД рф лавров обсудили возобновление коммуникации между США и агрессором. Кроме того, Вашингтон обратил внимание на безопасность в Красном море и атаки хуситов на суда США. Рубио подчеркнул решительный ответ на угрозы.
Госдеп США назначит Анни Ву временным поверенным в делах в Пекине, пока Сенат не утвердит Дэвида Пердью послом. Это происходит на фоне напряженных отношений между США и Китаем.
Глава МИД Украины подарил госсекретарю США икону Богородицы, выполненную на ящике из-под патронов. Во время переговоров в Джидде обсуждалось, в частности, освобождение украинских пленных и возвращение детей.
После короткой паузы возобновились украинско-американские переговоры в Джидде. По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Темми Брюс, работа продолжается.
Государственный департамент США объявил время встречи делегаций в Джидде 11 марта. Встреча состоится в 11:00 по киевскому времени с участием высокопоставленных чиновников обеих стран.
Госсекретарь США подтвердил, что Украина получает оборонные разведданные для защиты. Результаты встречи делегаций в Джидде могут повлиять на восстановление американской помощи Украине.