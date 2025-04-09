Государственный департамент Соединенных Штатов Америки

Случайно добавили в секретный чат: как редактор Atlantic узнал о планах США относительно ударов по Йемену

Джеффри Голдберг стал свидетелем обсуждения атак по хуситам в Йемене в секретном чате Signal. Он получил информацию о планах США за два часа до их начала.