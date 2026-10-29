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Хегсет уволил генерала Пентагона по подозрению в утечке данных

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Бретт Сильвия не прошёл три полиграфа из-за подозрений в передаче секретных данных о войнах в Иране и Украине. Материалы передали Минюсту США.

Хегсет уволил генерала Пентагона по подозрению в утечке данных

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Бретта Сильвию, одного из ведущих стратегов ведомства. Его подозревают в передаче журналистам секретной информации о войнах в Иране и Украине. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, Бретт Сильвия не прошел три проверки на полиграфе, связанные с вероятным разглашением секретной информации. Все материалы в отношении него переданы в Министерство юстиции США.

В то же время Министерство юстиции не ответило на запрос ABC News относительно этой ситуации. Отмечается, что Сильвия становится последним старшим военным офицером, которого либо уволили, либо отстранили за время пребывания Хегсета в должности.

В начале года Хегсет также уволил генерал-лейтенанта Дугласа Симса, который тогда возглавлял Объединенный комитет начальников штабов.

Напомним

В Государственном департаменте США решили уволить сотни сотрудников в ближайшее время.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Пит Хегсетх
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Украина
Иран