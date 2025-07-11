Держдеп США звільняє понад 100 співробітників - Financial Times
Київ • УНН
Державний департамент США планує звільнити понад 100 співробітників після рішення Верховного суду, що дозволило скорочення робочих місць. Це скорочення, що становить близько 15% штату, має на меті підвищити ефективність відомства.
У Державному департаменті США вирішили звільнити понад 100 співробітників найближчим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Звільнення заплановане після рішення Верховного суду, яке цього тижня дозволило адміністрації Дональда Трампа розпочати масове скорочення робочих місць у федеральних відомствах.
План, оприлюднений Марко Рубіо у квітні, передбачає скорочення близько 15 відсотків працівників департаменту. За словами речниці відомства Теммі Брюс, скорочення має на меті зробити Держдеп "актуальним, ефективним і швидким".
Коли щось занадто велике для роботи, занадто бюрократизоване, щоб реально функціонувати і реалізовувати проекти або дії, воно повинно змінюватися
Нагадаємо
Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку через критику політики президента Дональда Трампа.
Також УНН повідомляв, що Сполучені Штати Америки офіційно припинили програми USAID. Відтепер всією зовнішньою допомогою керуватиме Державний департамент США.