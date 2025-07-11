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Держдеп США звільняє понад 100 співробітників - Financial Times

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Державний департамент США планує звільнити понад 100 співробітників після рішення Верховного суду, що дозволило скорочення робочих місць. Це скорочення, що становить близько 15% штату, має на меті підвищити ефективність відомства.

Держдеп США звільняє понад 100 співробітників - Financial Times

У Державному департаменті США вирішили звільнити понад 100 співробітників найближчим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Звільнення заплановане після рішення Верховного суду, яке цього тижня дозволило адміністрації Дональда Трампа розпочати масове скорочення робочих місць у федеральних відомствах.

План, оприлюднений Марко Рубіо у квітні, передбачає скорочення близько 15 відсотків працівників департаменту. За словами речниці відомства Теммі Брюс, скорочення має на меті зробити Держдеп "актуальним, ефективним і швидким".

Коли щось занадто велике для роботи, занадто бюрократизоване, щоб реально функціонувати і реалізовувати проекти або дії, воно повинно змінюватися

- сказала вона.

Нагадаємо

Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку через критику політики президента Дональда Трампа.

Також УНН повідомляв, що Сполучені Штати Америки офіційно припинили програми USAID. Відтепер всією зовнішньою допомогою керуватиме Державний департамент США.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Агентство США з міжнародного розвитку
Financial Times
Державний департамент США
Верховний суд США
Дональд Трамп
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