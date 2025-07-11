Держдеп США звільняє понад 100 співробітників - Financial Times

У Державному департаменті США вирішили звільнити понад 100 співробітників найближчим часом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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Звільнення заплановане після рішення Верховного суду, яке цього тижня дозволило адміністрації Дональда Трампа розпочати масове скорочення робочих місць у федеральних відомствах.

План, оприлюднений Марко Рубіо у квітні, передбачає скорочення близько 15 відсотків працівників департаменту. За словами речниці відомства Теммі Брюс, скорочення має на меті зробити Держдеп "актуальним, ефективним і швидким".

Коли щось занадто велике для роботи, занадто бюрократизоване, щоб реально функціонувати і реалізовувати проекти або дії, воно повинно змінюватися - сказала вона.

Нагадаємо

Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку через критику політики президента Дональда Трампа.

Також УНН повідомляв, що Сполучені Штати Америки офіційно припинили програми USAID. Відтепер всією зовнішньою допомогою керуватиме Державний департамент США.