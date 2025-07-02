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Сполучені Штати офіційно припинили реалізацію проектів USAID

Київ • УНН

 • 359 перегляди

Сполучені Штати Америки припиняють програми USAID, а Держдепартамент тепер керуватиме всією зовнішньою допомогою. Це рішення ухвалили після аналізу, який виявив, що діяльність USAID не сприяє національним інтересам США.

Сполучені Штати офіційно припинили реалізацію проектів USAID

Сполучені Штати Америки припиняють функціонування програм USAID. Надалі всіма програмами зовнішньої допомоги буде керувати Державний департамент. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, інформує УНН з посиланням на його допис на платформі Substack.

Деталі

Марко Рубіо наголосив, що під час всебічного перегляду адміністрацією Дональда Трампа тисяч програм і понад 715 млрд доларів витрат (з урахуванням інфляції), було встановлено, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не відповідає базовому критерію просування національних інтересів держави у світі.

Держсекретар США назвав "вкрай обмеженими" результати діяльності Агентства після завершення "холодної війни".

USAID мало що може показати після закінчення холодної війни. Цілі рідко досягалися, нестабільність часто ухудшалась, а антиамериканські настрої тільки виросли

- йдеться у дописі.

В якості прикладу він навів витрачені понад 89 млрд доларів на країни Близького Сходу та Північної Африки, які не посприяли зростанню рівня підтримки США.

Крім того, загальні витрати у Секторі Газа та на Західному березі з 1991 року становили 9,3 млрд доларів. Частина коштів пішла на структури, пов’язані з союзниками ХАМАС, що "викликало лише нові претензії до США замість вдячності".

З урахуванням підсумків моніторингу, за словами очільника Держдепу, з 1 липня Агентство USAID припиняє реалізацію програм зовнішньої допомоги.

Надалі всі проекти, що відповідають політиці чинної адміністрації та сприяють інтересам США, буде адмініструвати Держдепартамент. Вони будуть реалізовуватися з більшою підзвітністю, стратегічністю та ефективністю

- зауважив Рубіо.

Він також додав, що відтепер на гуманітарній допомозі США "замість десятків логотипів неурядових організацій, буде зображено лише один - прапор Сполучених Штатів".

За його словами, одержувачі допомоги "мають знати, що вона є внеском американського народу, а не анонімною підтримкою з боку неідентифікованих організацій".

Американський політик зазначив, передача більшої відповідальності регіональним бюро та дипломатам на місцях, дозволяє оперативно адаптувати програми до потреб партнерів і національних інтересів США.

Крім того, за словами Держсекретаря США, нова модель допомоги також дозволить ефективніше протистояти практиці надання допомоги з боку Китаю, що "має експлуататорський характер, і водночас просувати стратегічні цілі США в ключових регіонах".

"Ми обираємо торгівлю замість допомоги, можливості замість залежності, інвестиції замість субсидій. Для США і багатьох держав світу 1 липня стане початком нової епохи глобального партнерства, миру, інвестицій та процвітання", - підсумував Марко Рубіо.

Нагадаємо

У березні 2025 року Держсекретар США повідомив про закриття більшості програм USAID після 6-тижневого аналізу. Причиною стало нецільове використання мільярдів доларів, що не відповідало інтересам США.

Департамент ефективності державного управління повідомив, що всіх співробітників Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) буде звільнено до 30 вересня - до кінця фінансового року. 

Скорочення фінансування USAID, ініційоване адміністрацією Трампа, може спричинити понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року. За даними The Lancet, програми USAID запобігли 91 мільйону смертей за останні два десятиліття.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
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Агентство США з міжнародного розвитку
Державний департамент США
Дональд Трамп
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