США закривають 83% програм USAID - Рубіо

Сполучені Штати офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після 6 тижнів аналізу, вони витрачали мільярди доларів на цілі, що не відповідають інтересам США, повідомив держсекретар Марко Рубіо в Х, передає УНН.

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"Після 6-тижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID. 5200 контрактів, які зараз скасовано, витратили десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам Сполучених Штатів. Консультуючись із Конгресом, ми маємо намір, щоб рештою 18% програм, які ми зберігаємо (приблизно 1000), тепер більш ефективно керував Державний департамент", - написав Рубіо.

Нагадаємо

27 лютого адміністрація США припинила майже 5800 грантів USAID, зберігши лише 500 на суму 57 млрд доларів.

Зокрема, повідомлялося, що суттєве скорочення іноземної допомоги завдає удару по роботі некомерційних організацій і підрядників. Програми допомоги в усьому світі призупинилися через повне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги.