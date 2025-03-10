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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Киев • УНН

 • 111380 просмотра

Госсекретарь США сообщил о закрытии большинства программ USAID после 6-недельного анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам США.

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Соединенные Штаты официально отменяют 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после 6 недель анализа, они потратили миллиарды долларов на цели, не соответствующие интересам США, сообщил госсекретарь Марко Рубио в Х, передает УНН

Детали 

"После 6-недельного пересмотра мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 контрактов, которые сейчас отменены, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не соответствовал (а в некоторых случаях даже нанес вред) основным национальным интересам Соединенных Штатов. Консультируясь с Конгрессом, мы намерены, чтобы оставшимися 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно управлял Государственный департамент", - написал Рубио.

Напоминаем 

27 февраля администрация США прекратила почти 5800 грантов USAID, сохранив лишь 500 на сумму 57 миллиардов долларов. 

В частности, сообщалось, что значительное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру приостановлены из-за полного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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