США закрывают 83% программ USAID - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США сообщил о закрытии большинства программ USAID после 6-недельного анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам США.
Соединенные Штаты официально отменяют 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после 6 недель анализа, они потратили миллиарды долларов на цели, не соответствующие интересам США, сообщил госсекретарь Марко Рубио в Х, передает УНН.
Детали
"После 6-недельного пересмотра мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 контрактов, которые сейчас отменены, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не соответствовал (а в некоторых случаях даже нанес вред) основным национальным интересам Соединенных Штатов. Консультируясь с Конгрессом, мы намерены, чтобы оставшимися 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно управлял Государственный департамент", - написал Рубио.
Напоминаем
27 февраля администрация США прекратила почти 5800 грантов USAID, сохранив лишь 500 на сумму 57 миллиардов долларов.
В частности, сообщалось, что значительное сокращение иностранной помощи наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру приостановлены из-за полного замораживания финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.