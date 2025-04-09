Агентство США по международному развитию

Украина никогда не станет частью ЕС против воли венгров, а после войны будет "буферной зоной" - новое заявление Орбана

Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС зависит от воли Венгрии и может навредить венгерской экономике. Он также угрожает ликвидировать организации, финансируемые USAID.