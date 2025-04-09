Агентство США по международному развитию

Всемирная продовольственная программа ООН заявила об угрозе массовой гибели людей из-за сокращения гуманитарной помощи США в 14 странах. Сокращения могут привести к трагическим последствиям.
В ООН предупреждают, что сокращение бюджетов помощи может свести на нет прогресс в уменьшении смертности женщин во время беременности и родов. Сворачивание услуг уже фиксируется во многих странах.
Министр финансов США заявил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым, которое может стать долгосрочным экономическим партнерством. Его считают частью мирного плана Трампа.
Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.
Апелляционный суд США разрешил Департаменту эффективности правительства Илона Маска сократить штат в USAID. Администрация планирует прекратить независимую деятельность агентства до сентября.
Всех сотрудников USAID уволят до 30 сентября. Госдеп США переймет программы USAID, но сотрудники не будут автоматически переведены.
Западные правительства сокращают иностранную помощь, что может привести к увеличению числа инфицированных ВИЧ на 10 миллионов и почти 3 миллионам смертей к концу десятилетия.
В ЦОЗ Минздрава заверили, что туберкулез – излечимая болезнь. Врачи делают все возможное, чтобы каждый пациент имел шанс выздороветь, несмотря на тяжелое состояние.
Окружной судья постановил, что Илон Маск и Департамент по вопросам эффективности Белого дома, вероятно, нарушили Конституцию, закрыв USAID. Суд обязал восстановить доступ к системам агентства.
Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.
Госсекретарь США Рубио заявил, что для начала диалога с рф необходимо прекратить боевые действия. Он подчеркнул важность гибкости и терпения в переговорах.
USAID прекращает действие грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Это сократит финансирование на закупку оборудования для энергетического сектора.
Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы, хранившиеся в главном офисе. Это произошло после отмены 83% программ, что повлекло за собой судебные иски и запросы от Сената.
США сообщили о прекращении финансирования пяти проектов офиса ООН по правам человека, включая в Украине. Программы будут сокращены или закрыты в рамках масштабного пересмотра расходов на иностранную помощь.
Администрация Трампа опубликовала список из 50 достижений президента за первые 50 дней его второго срока. Среди них борьба с нелегальной миграцией, возвращение производства в США и "мирные переговоры" между Украиной и россией.
Госсекретарь США сообщил о закрытии большинства программ USAID после 6-недельного анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам США.
Администрация Трампа прекратила финансирование Колумбийского университета из-за студенческих протестов против Израиля и Газы. Университет создал дисциплинарный комитет и пообещал сотрудничать с правительством для возврата средств.
Во время заседания кабинета министров США Илон Маск вступил в конфликт с Марко Рубио и Шоном Даффи по поводу увольнений персонала. Трамп вмешался в спор, став на сторону госсекретаря Рубио.
Федеральный судья обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до 10 марта. Сумма задолженности перед некоммерческими организациями оценивается в 2 миллиарда долларов.
И. о. заместителя администратора USAID сообщил о возможности передачи уголовных дел в Минюст США. Это касается обвинений в нецелевом использовании иностранной помощи.
Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.
Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.
В соцсети X распространяется фейковое видео от имени New York Post о выплате USAID 4 млн долларов журналу Time. Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о подкупе для признания Зеленского «Человеком года».
Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату $1,5 млрд USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.
Администрация США прекратила почти 5800 грантов USAID, сохранив лишь 500 на сумму 57 млрд долларов. Госсекретарь Рубио принял решение по каждому гранту, но истцы оспаривают возможность такого быстрого пересмотра.
Департамент эффективности правительства США изменил данные о сбережениях с $16,6 до $9,6 млрд из-за обнаруженных ошибок. В первоначальных отчетах были найдены случаи двойного и тройного подсчета контрактов.
Европейский Союз не имеет достаточно средств, чтобы самостоятельно компенсировать приостановление работы USAID. Около 55,8 млрд евро американской помощи могут исчезнуть, что особенно повлияет на Украину и Восточную Европу.
Агентство США по международному развитию (USAID) увольняет около 2000 сотрудников в США со следующей недели. Большинство других работников отправят в административный отпуск, кроме критически важного персонала.
Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС зависит от воли Венгрии и может навредить венгерской экономике. Он также угрожает ликвидировать организации, финансируемые USAID.
Федеральный судья заявил, что администрация Трампа продолжает задерживать иностранную помощь вопреки судебному решению. USAID и Госдепартамент не возобновляют выплаты по программам на 60 млрд долларов.