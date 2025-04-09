Агентство США по международному развитию

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25478 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООН: сокращение иностранной помощи правительством США угрожает ростом материнской смертности

В ООН предупреждают, что сокращение бюджетов помощи может свести на нет прогресс в уменьшении смертности женщин во время беременности и родов. Сворачивание услуг уже фиксируется во многих странах.

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Министр финансов США считает выгодным для Украины соглашение по ископаемым и ожидает его подписания

Министр финансов США заявил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым, которое может стать долгосрочным экономическим партнерством. Его считают частью мирного плана Трампа.

Экономика • 5 апреля, 03:13 • 11443 просмотра

Несмотря на миллионные вложения Илона Маска: на выборах в Верховный суд Висконсина побеждает поддерживаемый демократами судья

Либеральный кандидат Сьюзан Кроуфорд выиграла у консерватора, несмотря на $25 млн, вложенные Илоном Маском. Это позволит сохранить либеральное большинство в Верховном суде штата.

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Суд в США разрешил DOGE Маска продолжать сокращение в USAID

Апелляционный суд США разрешил Департаменту эффективности правительства Илона Маска сократить штат в USAID. Администрация планирует прекратить независимую деятельность агентства до сентября.

Новости Мира • 29 марта, 08:19 • 13586 просмотра

Всех сотрудников USAID уволят до 30 сентября - Reuters

Всех сотрудников USAID уволят до 30 сентября. Госдеп США переймет программы USAID, но сотрудники не будут автоматически переведены.

Новости Мира • 28 марта, 18:38 • 67517 просмотра

Количество смертей от ВИЧ в мире может вырасти на 3 миллиона из-за сокращения иностранной помощи - исследование

Западные правительства сокращают иностранную помощь, что может привести к увеличению числа инфицированных ВИЧ на 10 миллионов и почти 3 миллионам смертей к концу десятилетия.

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В ЦОЗ Минздрава опровергли миф о туберкулезе

В ЦОЗ Минздрава заверили, что туберкулез – излечимая болезнь. Врачи делают все возможное, чтобы каждый пациент имел шанс выздороветь, несмотря на тяжелое состояние.

Общество • 24 марта, 17:07 • 11026 просмотра

Суд признал неконституционным закрытие USAID

Окружной судья постановил, что Илон Маск и Департамент по вопросам эффективности Белого дома, вероятно, нарушили Конституцию, закрыв USAID. Суд обязал восстановить доступ к системам агентства.

политика • 18 марта, 20:39 • 42400 просмотра

Трамп "вдохновил" Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на НПО и медиа

Действия Трампа в отношении USAID поощрили Орбана, Фицо и Вучича усилить давление на неправительственные организации и медиа в своих странах. Правительства Венгрии, Сербии и Словакии активизировали усилия.

Новости Мира • 18 марта, 11:24 • 42684 просмотра

Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Госсекретарь США Рубио заявил, что для начала диалога с рф необходимо прекратить боевые действия. Он подчеркнул важность гибкости и терпения в переговорах.

Война • 12 марта, 15:34 • 29657 просмотра

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID прекращает действие грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Это сократит финансирование на закупку оборудования для энергетического сектора.

Экономика • 12 марта, 14:40 • 78443 просмотра

Сотрудникам USAID приказали сжечь секретные документы агентства - СМИ

Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы, хранившиеся в главном офисе. Это произошло после отмены 83% программ, что повлекло за собой судебные иски и запросы от Сената.

политика • 12 марта, 01:47 • 28186 просмотра

США прекращают финансирование проекта ООН в Украине - УВКПЧ

США сообщили о прекращении финансирования пяти проектов офиса ООН по правам человека, включая в Украине. Программы будут сокращены или закрыты в рамках масштабного пересмотра расходов на иностранную помощь.

политика • 11 марта, 12:37 • 25626 просмотра

"Победы не прекращаются": Белый дом обнародовал 50 достижений Трампа за первые 50 дней его президентства

Администрация Трампа опубликовала список из 50 достижений президента за первые 50 дней его второго срока. Среди них борьба с нелегальной миграцией, возвращение производства в США и "мирные переговоры" между Украиной и россией.

Новости Мира • 11 марта, 03:20 • 27010 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Госсекретарь США сообщил о закрытии большинства программ USAID после 6-недельного анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам США.

Новости Мира • 10 марта, 09:12 • 111388 просмотра

Трамп отменил гранты на $400 млн для Колумбийского университета

Администрация Трампа прекратила финансирование Колумбийского университета из-за студенческих протестов против Израиля и Газы. Университет создал дисциплинарный комитет и пообещал сотрудничать с правительством для возврата средств.

Новости Мира • 7 марта, 20:34 • 24627 просмотра

Госсекретарь Рубио и министр транспорта Даффи устроили ссору с Маском в присутствии Трампа - NYT

Во время заседания кабинета министров США Илон Маск вступил в конфликт с Марко Рубио и Шоном Даффи по поводу увольнений персонала. Трамп вмешался в спор, став на сторону госсекретаря Рубио.

Новости Мира • 7 марта, 20:05 • 24138 просмотра

Суд обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до понедельника

Федеральный судья обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до 10 марта. Сумма задолженности перед некоммерческими организациями оценивается в 2 миллиарда долларов.

Новости Мира • 7 марта, 07:34 • 18227 просмотра

В администрации Трампа пригрозили уголовными делами сотрудникам USAID или получателям грантов - The Hill

И. о. заместителя администратора USAID сообщил о возможности передачи уголовных дел в Минюст США. Это касается обвинений в нецелевом использовании иностранной помощи.

Новости Мира • 6 марта, 06:57 • 26903 просмотра

США прекращает финансирование восстановления энергосистемы Украины: что происходит

Госдепартамент США останавливает инвестиции USAID в восстановление украинской энергосистемы после российских атак. Агентство также сокращает свое присутствие в Украине с 64 до 8 сотрудников.

Экономика • 28 февраля, 20:20 • 67073 просмотра

США прекратили финансирование программ против полиомиелита, ВИЧ и малярии по всему миру: какие программы закрыли

Администрация Трампа останавливает финансирование 5800 проектов USAID, включая программы вакцинации и лечения. Прекращение поддержки коснется миллионов людей в развивающихся странах и грозит ростом смертности.

Здоровье • 28 февраля, 08:00 • 30035 просмотра

Соцсеть Х распространяет фейк якобы от New York Post для дискредитации Зеленского - ЦПД

В соцсети X распространяется фейковое видео от имени New York Post о выплате USAID 4 млн долларов журналу Time. Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о подкупе для признания Зеленского «Человеком года».

Общество • 27 февраля, 12:59 • 40228 просмотра

Верховный судья разрешил США продолжить заморозку выплат иностранной помощи

Председатель Верховного суда США временно заблокировал выплату $1,5 млрд USAID за уже выполненную работу. Решение поддержало директиву Трампа о сокращении расходов США за рубежом.

политика • 27 февраля, 12:38 • 23018 просмотра

Администрация Трампа прекращает предоставление более 90% грантов USAID

Администрация США прекратила почти 5800 грантов USAID, сохранив лишь 500 на сумму 57 млрд долларов. Госсекретарь Рубио принял решение по каждому гранту, но истцы оспаривают возможность такого быстрого пересмотра.

политика • 27 февраля, 09:12 • 101282 просмотра

Департамент эффективности правительства США объявляет сокращение расходов, в которых обнаружены явные расхождения - СМИ

Департамент эффективности правительства США изменил данные о сбережениях с $16,6 до $9,6 млрд из-за обнаруженных ошибок. В первоначальных отчетах были найдены случаи двойного и тройного подсчета контрактов.

Новости Мира • 26 февраля, 08:04 • 26223 просмотра

ЕС не сможет самостоятельно закрыть пробел от остановки USAID - французский министр

Европейский Союз не имеет достаточно средств, чтобы самостоятельно компенсировать приостановление работы USAID. Около 55,8 млрд евро американской помощи могут исчезнуть, что особенно повлияет на Украину и Восточную Европу.

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USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

Агентство США по международному развитию (USAID) увольняет около 2000 сотрудников в США со следующей недели. Большинство других работников отправят в административный отпуск, кроме критически важного персонала.

Общество • 24 февраля, 02:02 • 101679 просмотра

Украина никогда не станет частью ЕС против воли венгров, а после войны будет "буферной зоной" - новое заявление Орбана

Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС зависит от воли Венгрии и может навредить венгерской экономике. Он также угрожает ликвидировать организации, финансируемые USAID.

политика • 22 февраля, 19:53 • 30610 просмотра

Дело USAID: суд заявил, что администрация Трампа игнорирует решение о приостановке заморозки иностранной помощи

Федеральный судья заявил, что администрация Трампа продолжает задерживать иностранную помощь вопреки судебному решению. USAID и Госдепартамент не возобновляют выплаты по программам на 60 млрд долларов.

политика • 21 февраля, 07:19 • 30942 просмотра