Американско-украинский фонд восстановления одобрил первую инвестицию, более 200 заявок на рассмотрении - Свириденко

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления одобрил первую инвестицию, еще более 200 заявок находятся на рассмотрении. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, которая начала рабочую поездку в Вашингтон с правительственной командой, пишет УНН.

"Приняла участие в открытии Американско-украинского форума партнерства, который проходит на полях Весенних встреч МВФ и Всемирного банка.… Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления должен стать эффективным инструментом для привлечения частного капитала. Фонд уже работает – первая инвестиция одобрена, еще более 200 заявок находятся на рассмотрении", – написала она в Телеграме в среду.

Она также встретилась с руководителями ведущих американских компаний. "Обсудили состояние экономики Украины в условиях постоянных атак, а также возможности для инвестиций и партнерства", добавила Свириденко.

"Проинформировала о планах устойчивости. Работаем над стратегической перестройкой энергосистемы, готовимся к зиме и вызовам со стороны врага. Приоритеты – защита энергообъектов, распределенная генерация, резервное питание для тепло- и водоснабжения, децентрализация теплоснабжения", – написала премьер.

По ее словам, правительство уже профинансировало первоочередные работы по защите и подключению когенерационных установок в общинах на более чем 22 млрд грн. "Должны обеспечить по меньшей мере 4 ГВт дополнительных мощностей распределенной генерации по стране. Для дальнейшей реализации планов устойчивости ключевой является поддержка международных партнеров – как финансовая, так и в виде оборудования", – подчеркнула она.

"Дополнительно приглашаем партнеров к работе над совместными проектами в сфере энергетики. Украина является надежным партнером для обеспечения новых логистических путей поставок энергоресурсов и предлагает взаимовыгодное использование мощностей украинских подземных хранилищ газа", – рассказала Свириденко.

