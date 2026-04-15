Американско-украинский фонд восстановления одобрил первую инвестицию, более 200 заявок на рассмотрении - Свириденко

Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полиция
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
Популярные новости
"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США15 апреля, 08:06 • 20663 просмотра
В рф сообщили об атаке дронов в Башкортостане - под ударом нефтехимический заводVideo15 апреля, 08:59 • 5298 просмотра
Трамп назвал Мадьяра "хорошим человеком" после поражения Орбана15 апреля, 10:03 • 11129 просмотра
ГУР рассекретило структуру холдинга "Швабе" и его зарубежные активы, всего - 48 предприятий12:18 • 11145 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 19612 просмотра
публикации
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 19762 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 31967 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 35187 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 32623 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 65604 просмотра
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 21219 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 29901 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 37482 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 31917 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 41021 просмотра
Американско-украинский фонд восстановления одобрил первую инвестицию, более 200 заявок на рассмотрении - Свириденко

Юлия Свириденко объявила о начале работы Американско-украинского фонда восстановления. Правительство также выделило 22 млрд грн на защиту энергообъектов.

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления одобрил первую инвестицию, еще более 200 заявок находятся на рассмотрении. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, которая начала рабочую поездку в Вашингтон с правительственной командой, пишет УНН.

"Приняла участие в открытии Американско-украинского форума партнерства, который проходит на полях Весенних встреч МВФ и Всемирного банка.… Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления должен стать эффективным инструментом для привлечения частного капитала. Фонд уже работает – первая инвестиция одобрена, еще более 200 заявок находятся на рассмотрении", – написала она в Телеграме в среду.

Она также встретилась с руководителями ведущих американских компаний. "Обсудили состояние экономики Украины в условиях постоянных атак, а также возможности для инвестиций и партнерства", добавила Свириденко.

"Проинформировала о планах устойчивости. Работаем над стратегической перестройкой энергосистемы, готовимся к зиме и вызовам со стороны врага. Приоритеты – защита энергообъектов, распределенная генерация, резервное питание для тепло- и водоснабжения, децентрализация теплоснабжения", – написала премьер.

По ее словам, правительство уже профинансировало первоочередные работы по защите и подключению когенерационных установок в общинах на более чем 22 млрд грн. "Должны обеспечить по меньшей мере 4 ГВт дополнительных мощностей распределенной генерации по стране. Для дальнейшей реализации планов устойчивости ключевой является поддержка международных партнеров – как финансовая, так и в виде оборудования", – подчеркнула она.

"Дополнительно приглашаем партнеров к работе над совместными проектами в сфере энергетики. Украина является надежным партнером для обеспечения новых логистических путей поставок энергоресурсов и предлагает взаимовыгодное использование мощностей украинских подземных хранилищ газа", – рассказала Свириденко.

Мы не можем оставаться страной с сырьевой экономикой, чтобы пройти войну на истощение — Буданов15.04.26, 19:32 • 1578 просмотров

