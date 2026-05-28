Иран поддержал Оман после заявления Трампа
Иран выразил солидарность с Оманом из-за угроз Дональда Трампа применить силу в международных водах. Представитель МИД Ирана осудил действия США.
Иран выразил поддержку Оману после комментария президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Иран выразил солидарность с Оманом после "угроз американских чиновников", заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в четверг в заявлении, в котором также осуждались атаки США на районы в Бандар-Аббасе.
Дополнение
За несколько часов до ударов США Трамп, пишет издание, "казалось, угрожал Оману", стране, с которой у США многолетние военные и экономические связи.
"Никто не собирается контролировать [пролив]", - сказал он.
"Это международные воды, и Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их взорвать. Они это понимают, с ними все будет хорошо", - добавил он.
