Цены на нефть подскочили на 3% после атаки Ирана на базу США

Киев • УНН

 • 2044 просмотра

Мировые цены на нефть выросли на 3% после удара Ирана по авиабазе США. Обострение произошло на фоне шестинедельного сокращения запасов сырья в Штатах.

Цены на нефть подскочили более чем на 3% в четверг после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что они нанесли удар по американской авиабазе в ответ на атаку США вблизи аэропорта Бандар-Аббас, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,51 доллара, или на 3,72%, до 97,8 доллара за баррель к 03:44 GMT (06:44 по Киеву), в то время как более активный августовский контракт подорожал на 3,35 доллара, или на 3,63%, до 95,6 доллара. Срок действия июльского контракта истекает в пятницу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,31 доллара, или на 3,73%, до 91,99 доллара.

Оба бенчмарка снизились более чем на 5%, достигнув самого низкого уровня за месяц на предыдущей сессии на фоне возможности заключения сделки между США и Ираном о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива. Иранская Революционная гвардия заявила в четверг, что нанесла удар по американской авиабазе после того, что они назвали утренней атакой США вблизи аэропорта Бандар-Аббас, сообщает информационное агентство Tasnim.

Кувейт, на территории которого расположена крупная американская база, заявил, что отвечает на ракетные и дроновые атаки, не уточнив, откуда именно они были совершены. Израиль, ведущий борьбу с поддерживаемыми Ираном боевиками "Хезболлы" на юге Ливана, также сообщил о включении сирен в связи с активностью вражеских самолетов на севере Израиля.

В КСИР предупредили, что любое повторение того, что они назвали агрессией, вызовет "более решительные действия". Эбрагим Азизи, глава комитета национальной безопасности иранского парламента, заявил, что "риторика" Трампа не заставит Иран отказаться от своих требований по обогащению урана, контролю над проливом и отмене санкций против него. "Очевидно, что Трамп, ища выход из этого стратегического тупика, поочередно высказывает угрозы и призывает к сделке", – сказал Азизи в своем сообщении в X.

Иран заявил об ударе по американской авиабазе после атаки США28.05.26, 07:28 • 3020 просмотров

Американские военные начали новые удары по Ирану, нацелившись на военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в проливе, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

"Поставки нефти остаются ограниченными, и ключевые спорные моменты еще не решены", - говорится в записке стратега по сырьевым товарам ANZ Даниэля Хайнса.

По данным Американского института нефти, в США запасы нефти на прошлой неделе сократились на 2,8 миллиона баррелей, что стало шестой подряд неделей снижения.

Юлия Шрамко

