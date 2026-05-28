Иран заявил об ударе по американской авиабазе после атаки США
Киев • УНН
КСИР заявил об ударе по базе США в ответ на атаку в Бендер-Аббасе. Кувейт сообщил о перехвате ракет и беспилотников системами ПВО.
Иран заявил, что нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку США вблизи аэропорта Бендер-Аббас. Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство Tasnim, пишет УНН.
Детали
Корпус стражей исламской революции заявил, что удар был нанесен в 04:50 по местному времени. При этом в Тегеране не уточнили, где именно расположена база, попавшая под атаку. В то же время армия Кувейта сообщила, что ее системы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники.
Иранские военные предупредили, что любое повторение "агрессии" получит "более решительный" ответ.
Ответственность за последствия лежит на агрессоре
Ранее Reuters со ссылкой на американский источник сообщало, что США сбили четыре иранских ударных дрона и атаковали наземный пункт управления в Бендер-Аббасе. По данным собеседника агентства, этот объект представлял угрозу для американских войск и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
