Пустыня Атакама превращается в центр хранения «зеленой» энергии
Киев • УНН
В Чили запустили солнечно-аккумулирующую систему стоимостью 500 миллионов долларов. Установка мощностью 200 МВт способна питать сеть в течение 6,5 часов.
Пустыня Атакама на севере Чили стремительно становится одним из главных мировых центров накопления энергии благодаря масштабным инвестициям в солнечную генерацию и аккумуляторные системы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Новый крупный проект в регионе запустила компания ContourGlobal, поддерживаемая инвестфондом KKR. В среду компания открыла солнечно-аккумулирующую установку стоимостью почти 500 миллионов долларов.
Система способна накапливать электроэнергию днем и поставлять ее ночью. По данным компании, аккумуляторы могут выдавать 200 мегаватт энергии в течение 6,5 часов, а сам проект называют самой долговечной системой хранения энергии коммунального масштаба в Латинской Америке.
Почему Чили стала магнитом для инвесторов
В Латинской Америке Чили – это то место, куда стоит поехать
По его словам, страна привлекает инвесторов благодаря стабильным правилам рынка, высокому спросу на электроэнергию и быстрому развитию возобновляемой энергетики.
В Аргентине одобрили добычу полезных ископаемых в ледниках - экологи бьют тревогу09.04.26, 18:14 • 3857 просмотров
В Bloomberg отмечают, что из-за огромных солнечных ресурсов севера Чили производство электроэнергии днем часто превышает спрос. Это создает проблемы для энергосети, поэтому страна активно развертывает системы аккумуляторного накопления энергии. Сейчас в Чили уже работают или проходят испытания более 3 тысяч мегаватт мощностей BESS, а до конца года этот показатель может вырасти еще на 5400 мегаватт.
Накопление энергии становится ключом к декарбонизации
Генеральный директор ContourGlobal Антонио Каммисекра заявил, что накопление энергии позволяет сделать возобновляемую генерацию стабильной и предсказуемой.
Благодаря накоплению энергии возобновляемые источники энергии превращаются из периодических в программируемые энергетические решения. Эта трансформация важна, если мы хотим снизить системные затраты, ускорить декарбонизацию и обеспечить, чтобы возобновляемые источники энергии могли действительно заменить традиционную генерацию в больших масштабах
Египет впервые за 42 года проведет масштабную аэроразведку полезных ископаемых25.05.26, 01:55 • 10797 просмотров