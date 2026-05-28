Пустыня Атакама превращается в центр хранения «зеленой» энергии

Пустыня Атакама на севере Чили стремительно становится одним из главных мировых центров накопления энергии благодаря масштабным инвестициям в солнечную генерацию и аккумуляторные системы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Новый крупный проект в регионе запустила компания ContourGlobal, поддерживаемая инвестфондом KKR. В среду компания открыла солнечно-аккумулирующую установку стоимостью почти 500 миллионов долларов.

Система способна накапливать электроэнергию днем и поставлять ее ночью. По данным компании, аккумуляторы могут выдавать 200 мегаватт энергии в течение 6,5 часов, а сам проект называют самой долговечной системой хранения энергии коммунального масштаба в Латинской Америке.

По его словам, страна привлекает инвесторов благодаря стабильным правилам рынка, высокому спросу на электроэнергию и быстрому развитию возобновляемой энергетики.

В Bloomberg отмечают, что из-за огромных солнечных ресурсов севера Чили производство электроэнергии днем часто превышает спрос. Это создает проблемы для энергосети, поэтому страна активно развертывает системы аккумуляторного накопления энергии. Сейчас в Чили уже работают или проходят испытания более 3 тысяч мегаватт мощностей BESS, а до конца года этот показатель может вырасти еще на 5400 мегаватт.

Генеральный директор ContourGlobal Антонио Каммисекра заявил, что накопление энергии позволяет сделать возобновляемую генерацию стабильной и предсказуемой.

Благодаря накоплению энергии возобновляемые источники энергии превращаются из периодических в программируемые энергетические решения. Эта трансформация важна, если мы хотим снизить системные затраты, ускорить декарбонизацию и обеспечить, чтобы возобновляемые источники энергии могли действительно заменить традиционную генерацию в больших масштабах