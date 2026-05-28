Z-каналы жалуются, что Украина начала доставлять дроны в тыл РФ на воздушных шарах, которые не глушит РЭБ
Киев • УНН
Z-каналы РФ заявляют об использовании Украиной воздушных шаров для доставки дронов. Аэростаты неуязвимы для РЭБ и способны залетать в глубокий тыл.
российские Z-каналы заявляют, что Украина якобы начала использовать малые воздушные шары для доставки ударных дронов в глубокий тыл рф. По словам российских военных блогеров, такие аэростаты не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы, пишет УНН.
Детали
российские мониторинговые каналы в последние дни сообщали об опасности "малых воздушных шаров" в краснодарском крае, ростовской области, северной осетии и оккупированном Крыму. Z-канал "осведомитель" утверждает, что аэростаты могут быть носителями ударных дронов Hornet.
российский пропагандист юрий котенок заявил, что такие воздушные шары "дешевле всего летающего" и могут запускаться массово.
Им безразлична спутниковая навигация, РЭБ и другие навороченные приборы
По утверждениям российских ресурсов, аэростаты могут подниматься на высоту до 5-7 километров и сбрасывать дроны в определенных районах. Официального подтверждения этой информации с украинской стороны пока нет.
