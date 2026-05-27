Обстрел детской площадки в Херсоне: погиб мужчина, его жена и дочери ранены
Киев • УНН
В Херсоне в результате обстрела армией россии ранены мать и две ее дочери, их отец погиб, правоохранители документируют очередное военное преступление, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Вечером военнослужащие страны-агрессора в очередной раз коварно обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате удара из реактивных систем залпового огня в микрорайоне "Шуменский" ранения получили 36-летняя женщина и две ее дочери в возрасте шести и трех лет. У матери и детей диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения головы, туловища и конечностей.
Сейчас раненым оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы.
Также, по данным правоохранителей, в результате обстрела погиб отец девочек.
Полицейские принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного военными россии.
Напомним
