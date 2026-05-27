ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться

Профсоюзное движение в Украине переживает непростые времена, молодые работники часто воспринимают профсоюзы как нечто устаревшее, бюрократическое или связанное исключительно с советским наследием. В результате организации, которые исторически были инструментом защиты трудовых прав, постепенно теряют молодых членов. В Федерации профсоюзов Украины признают проблему и уже готовят изменения, которые должны вернуть доверие молодого поколения, рассказал в комментарии УНН председатель ФПУ Сергей Бызов.

В условиях войны вопрос трудовых прав для молодых работников приобретает особое значение. Нестабильная занятость, жизнь в постоянном стрессе, мобильность рынка труда и распространение неформальной занятости создают новые вызовы, к которым профсоюзное движение также должно адаптироваться.

Одной из ключевых причин оттока молодежи глава профсоюзного движения называет отсутствие качественной коммуникации и современного подхода. Молодые работники часто даже не знают, что являются членами профсоюза, или не понимают, какую пользу может принести им потенциальное членство. Во многих трудовых коллективах профсоюзная деятельность годами сводилась к формальностям, в то время как реальная защита прав работников отходила на второй план.

"Мы потеряли лидерство. Люди выходят из профсоюзов не потому, что не получили путевку или подарок. Люди выходят, когда не чувствуют защиты и поддержки", – объясняет Сергей Бызов.

По его словам, молодежь часто смотрит на профсоюзное движение через призму стереотипов прошлого. В то же время в большинстве развитых стран мира профсоюзы остаются важным компонентом экономики и одним из ключевых элементов системы социального диалога между государством, работодателями и работниками.

"Так работает весь мир. Есть государство, работодатели и профсоюзы. Так работает Европа, США, другие страны", – отмечает Сергей Бызов.

Председатель ФПУ убежден, что современный профсоюз должен быть не только о социальных гарантиях, но и о развитии человека. Речь идет о повышении квалификации, обучении, карьерном росте, юридическом сопровождении, помощи в случаях трудовых конфликтов или буллинга на работе (моббинга). Бызов убежден, что работник должен четко понимать: профсоюз – это не формальность, а механизм защиты его прав и интересов.

В то же время в Стратегии развития Федерации профсоюзов Украины на 2026-2031 годы уже заложены конкретные инструменты омоложения профсоюзного движения. Одним из приоритетов станет привлечение молодых работников к принятию решений. Речь идет об участии молодежи в формировании профсоюзной политики, работе органов социального диалога на всех уровнях и международных профсоюзных сетях.

Отдельный акцент будет сделан на представленности молодого поколения в выборных органах профсоюзов. Стратегия предусматривает развитие молодежных ячеек, системное привлечение молодежи в руководящие структуры и формирование кадрового резерва будущих профсоюзных лидеров.

Еще одним приоритетом определена защита трудовых прав молодых работников. В Федерации планируют усилить адвокацию права на достойную оплату труда, безопасные условия работы и противодействие нестабильной занятости без надлежащих социальных гарантий.

Для омоложения профсоюзного движения также планируется сотрудничество с учебными заведениями и работодателями. В ФПУ убеждены, что профсоюзы должны сопровождать молодого человека еще на этапе перехода от обучения к первому рабочему месту, помогая адаптироваться к рынку труда и защищать свои трудовые права.

Существенную ставку Федерация делает и на цифровизацию. Речь идет об активном использовании современных инструментов органайзинга, информационных кампаний и цифровых каналов коммуникации для привлечения молодых работников и студентов. Планируется также создание системы учебных программ, тренингов, менторских программ и развития компетенций в сфере трудового права и социального диалога.

В ФПУ признают необходимость менять имидж профсоюзного движения среди молодежи – именно поэтому готовы активнее использовать цифровые инструменты и современные форматы коммуникации.

Отдельный акцент, по словам председателя ФПУ Сергея Бызова, будет сделан на частном секторе. Если на государственных предприятиях профсоюзы исторически были более распространены, то в малом и среднем бизнесе ситуация совсем иная. Работники кафе, барбершопов, СТО, небольших торговых точек или сферы услуг часто вообще не знают, что могут создать профсоюзную организацию и получить поддержку.

"Мы готовы помогать таким коллективам даже на этапе создания первичного профсоюза. Готовы оказывать им помощь, начиная от юридических консультаций до подготовки документов для регистрации", – рассказал Сергей Бызов.

По его словам, привлечение работников из этих сфер, а также реализация новой стратегии развития профсоюзного движения должны стать одним из ключевых факторов его омоложения и усиления в ближайшие годы.

Сергей Бызов победил на выборах председателя Федерации профсоюзов Украины. Новоизбранный глава ФПУ анонсировал укрепление профсоюзного движения. По его словам, будет проведен аудит всего имущества профсоюзов, а также кадровая ревизия и формирование сильной управленческой команды.

Кроме того, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Бызова председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Сопредседателем НТСР стал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а его заместителем – министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Еще одним сопредседателем НТСР со стороны работодателей стал председатель Объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.