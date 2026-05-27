$44.280.0351.520.01
ukenru
14:02 • 1728 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине - ОП
Эксклюзив
14:01 • 6162 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
12:33 • 9500 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Эксклюзив
11:32 • 25816 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
11:22 • 27163 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
11:08 • 15816 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
Эксклюзив
10:12 • 18001 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
09:56 • 12506 просмотра
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 33329 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 91811 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
9.2м/с
38%
743мм
Популярные новости
Участников чешской инициативы по снарядам для Украины стало вдвое меньше - FT27 мая, 05:47 • 24786 просмотра
Азовское море в мае аномально зацвело и начало выбрасывать водоросли на побережье - АндрющенкоPhotoVideo27 мая, 06:37 • 18900 просмотра
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системыPhoto27 мая, 07:40 • 32902 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 37100 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности10:56 • 15172 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
14:01 • 6154 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
11:32 • 25810 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
11:22 • 27161 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности10:56 • 15312 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 37277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 37277 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 38221 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 54292 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 67708 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 69101 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Дипломатка

ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться

Киев • УНН

 • 27170 просмотра

ФПУ обновит профсоюзы через цифровизацию и привлечение молодежи в руководящие органы. Приоритетом станет защита прав работников в частном секторе.

ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться

Профсоюзное движение в Украине переживает непростые времена, молодые работники часто воспринимают профсоюзы как нечто устаревшее, бюрократическое или связанное исключительно с советским наследием. В результате организации, которые исторически были инструментом защиты трудовых прав, постепенно теряют молодых членов. В Федерации профсоюзов Украины признают проблему и уже готовят изменения, которые должны вернуть доверие молодого поколения, рассказал в комментарии УНН председатель ФПУ Сергей Бызов.

В условиях войны вопрос трудовых прав для молодых работников приобретает особое значение. Нестабильная занятость, жизнь в постоянном стрессе, мобильность рынка труда и распространение неформальной занятости создают новые вызовы, к которым профсоюзное движение также должно адаптироваться.

Одной из ключевых причин оттока молодежи глава профсоюзного движения называет отсутствие качественной коммуникации и современного подхода. Молодые работники часто даже не знают, что являются членами профсоюза, или не понимают, какую пользу может принести им потенциальное членство. Во многих трудовых коллективах профсоюзная деятельность годами сводилась к формальностям, в то время как реальная защита прав работников отходила на второй план.

"Мы потеряли лидерство. Люди выходят из профсоюзов не потому, что не получили путевку или подарок. Люди выходят, когда не чувствуют защиты и поддержки", – объясняет Сергей Бызов.

По его словам, молодежь часто смотрит на профсоюзное движение через призму стереотипов прошлого. В то же время в большинстве развитых стран мира профсоюзы остаются важным компонентом экономики и одним из ключевых элементов системы социального диалога между государством, работодателями и работниками.

"Так работает весь мир. Есть государство, работодатели и профсоюзы. Так работает Европа, США, другие страны", – отмечает Сергей Бызов.

Председатель ФПУ убежден, что современный профсоюз должен быть не только о социальных гарантиях, но и о развитии человека. Речь идет о повышении квалификации, обучении, карьерном росте, юридическом сопровождении, помощи в случаях трудовых конфликтов или буллинга на работе (моббинга). Бызов убежден, что работник должен четко понимать: профсоюз – это не формальность, а механизм защиты его прав и интересов.

В то же время в Стратегии развития Федерации профсоюзов Украины на 2026-2031 годы уже заложены конкретные инструменты омоложения профсоюзного движения. Одним из приоритетов станет привлечение молодых работников к принятию решений. Речь идет об участии молодежи в формировании профсоюзной политики, работе органов социального диалога на всех уровнях и международных профсоюзных сетях.

Отдельный акцент будет сделан на представленности молодого поколения в выборных органах профсоюзов. Стратегия предусматривает развитие молодежных ячеек, системное привлечение молодежи в руководящие структуры и формирование кадрового резерва будущих профсоюзных лидеров.

Еще одним приоритетом определена защита трудовых прав молодых работников. В Федерации планируют усилить адвокацию права на достойную оплату труда, безопасные условия работы и противодействие нестабильной занятости без надлежащих социальных гарантий.

Для омоложения профсоюзного движения также планируется сотрудничество с учебными заведениями и работодателями. В ФПУ убеждены, что профсоюзы должны сопровождать молодого человека еще на этапе перехода от обучения к первому рабочему месту, помогая адаптироваться к рынку труда и защищать свои трудовые права.

Существенную ставку Федерация делает и на цифровизацию. Речь идет об активном использовании современных инструментов органайзинга, информационных кампаний и цифровых каналов коммуникации для привлечения молодых работников и студентов. Планируется также создание системы учебных программ, тренингов, менторских программ и развития компетенций в сфере трудового права и социального диалога.

В ФПУ признают необходимость менять имидж профсоюзного движения среди молодежи – именно поэтому готовы активнее использовать цифровые инструменты и современные форматы коммуникации.

Отдельный акцент, по словам председателя ФПУ Сергея Бызова, будет сделан на частном секторе. Если на государственных предприятиях профсоюзы исторически были более распространены, то в малом и среднем бизнесе ситуация совсем иная. Работники кафе, барбершопов, СТО, небольших торговых точек или сферы услуг часто вообще не знают, что могут создать профсоюзную организацию и получить поддержку.

"Мы готовы помогать таким коллективам даже на этапе создания первичного профсоюза. Готовы оказывать им помощь, начиная от юридических консультаций до подготовки документов для регистрации", – рассказал Сергей Бызов.

По его словам, привлечение работников из этих сфер, а также реализация новой стратегии развития профсоюзного движения должны стать одним из ключевых факторов его омоложения и усиления в ближайшие годы.

Напомним

Сергей Бызов победил на выборах председателя Федерации профсоюзов Украины. Новоизбранный глава ФПУ анонсировал укрепление профсоюзного движения. По его словам, будет проведен аудит всего имущества профсоюзов, а также кадровая ревизия и формирование сильной управленческой команды.

Кроме того, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Бызова председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Сопредседателем НТСР стал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а его заместителем – министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Еще одним сопредседателем НТСР со стороны работодателей стал председатель Объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикапубликации
Сергей Бызов
Война в Украине
Министерство социальной политики Украины
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина