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Сергей Бызов

Председатель Федерации профсоюзов
Сергей Сергеевич Бызов – украинский общественный и профсоюзный деятель. Родился 19 марта 1987 года в Энергодаре. Получил высшее образование по специальностям «Финансы и кредит» и «Государственное управление», доктор философии. В 2022 году добровольно встал на защиту Украины. Службу проходил сначала в Добровольческом формировании ТрО Деснянского района №31 столицы, а с апреля 2024 по май 2025 года – в 12-й бригаде спецназначения Национальной гвардии Украины. Является председателем Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер. Имеет статус участника боевых действий. С июля 2025 года возглавляет Федерацию профсоюзов Украины. На должность председателя ФПУ был избран большинством голосов членов Совета Федерации. Последовательно отстаивает важную роль профсоюзного движения в социально-экономической жизни страны и защите прав работников.
2010
Начал работу в общественной организации «Футбольный клуб «Олимпик» Донецк» и стал участником профсоюза
2013
Стал заместителем директора на предприятии аграрной сферы
2018
Был избран советником председателя Всеукраинского профессионального союза «Футбол Украины» на общественных началах
2019
Исполнял обязанности помощника-консультанта народного депутата Украины
2020
Занимал должность помощника председателя Волынской ОГА
2020
Возглавил Всеукраинский профсоюз защитников Украины, спортсменов и работников сфер
2022
Вошел в состав Экспертного совета при Представителе Уполномоченного по социальным и экономическим правам
2022
Добровольно мобилизовался на защиту Украины
2023
Стал членом правления Фонда общеобязательного государственного страхования Украины на случай безработицы
2025
Завершил военную службу
2025
Избран на должность председателя ФПУ
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