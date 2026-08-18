Сергей Бызов

ФПУ усиливает сотрудничество с иностранными партнерами: в приоритете осведомленность работников о своих правах

ФПУ и шведская Union to Union продлили сотрудничество на три года. Проект привлекает семь отраслевых профсоюзов для защиты прав работников и выплаты зарплат.