Сергей Бызов
Сергей Бызов призвал перенести офис МОТ из москвы в Узбекистан или Казахстан. Он акцентировал внимание на защите прав украинских работников во время войны.
В Украине развивают Национальную систему квалификаций. Профсоюзы должны играть принципиальную роль в определении стандартов, которые влияют на условия труда миллионов людей.
Председатель ФПУ Сергей Бызов обсудил в Женеве поддержку профсоюзов во время войны, достижения и дальнейшие шаги по развитию профсоюзного движения в Украине.
В Женеве стартовала Международная конференция труда, собравшая представителей 187 стран мира, среди которых и Украина.
ФПУ вернулась в Дом профсоюзов после отмены управления АРМА. В помещениях обнаружили пропажу ценной мебели и признаки работы call-центра.
ФПУ обновит профсоюзы через цифровизацию и привлечение молодежи в руководящие органы. Приоритетом станет защита прав работников в частном секторе.
Искусственный интеллект меняет украинский рынок труда: автоматизация вытесняет рутинные профессии, а работодатели все активнее внедряют алгоритмический контроль. Какие профессии под угрозой, могут ли работники остаться беззащитными перед вызовами современности и как профсоюзы планируют регулировать использование ИИ на работе.
В Киеве прошло мероприятие "Триумф духа. Грация танца" для реабилитации ветеранов. Защитники с ранениями и ампутациями выступили с номерами на паркете.
Сергея Бызова переизбрали председателем ФПУ на IX съезде в Киеве. Министр энергетики Шмыгаль анонсировал повышение зарплат и усиление защиты работников.
Заместителями председателя ФПУ стали Василий Андреев, Евгений Драпятый и Игорь Москаленко.
ФПУ планирует вернуться в Дом профсоюзов на Майдане уже этим летом. Суд снял арест со здания и отменил его передачу в управление АРМА.
Сергей Бызов проведет аудит имущества ФПУ и обновит управленческую команду. Приоритетами станут сотрудничество с бизнесом и защита прав членов профсоюзов.
На IX Съезде ФПУ в Киеве Сергея Бызова переизбрали председателем организации. Его кандидатуру поддержали 280 делегатов в ходе открытого голосования.
За год ФПУ восстановила диалог с властью и добилась роста зарплат. Организация вернула Дом профсоюзов в Киеве.
Президент назначил Сергея Бызова главой НТСР для усиления социального диалога между государством, работодателями и профсоюзами. Работа этого совета является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз.
Члены Федерации профсоюзов Украины могут получить путевки для детей в летние лагеря и санатории на Закарпатье, Тернопольщине и Ивано-Франковщине. Для оздоровления необходимо обратиться в профком, подать заявление и пакет документов. Детям предлагают безопасный отдых, питание, медицинское сопровождение и досуг в горных и парковых зонах.
Печерский суд частично снял арест с Дома профсоюзов и отменил его передачу в АРМА. Федерация профсоюзов Украины получила право вернуться в здание.
Новый Трудовой кодекс Украины должен учитывать не только экономические реалии, но и вызовы послевоенного восстановления государства. Речь идет о защите прав работников, интеграции ветеранов в трудовые коллективы и создании современных правил труда, которые будут соответствовать европейскому курсу Украины.
ФПУ поддерживает обновление Трудового кодекса, однако выступает против локаута и сужения прав работников. Правительству и комитету Рады передан перечень критических правок к закону.
Нардеп Оксана Дмитриева призвала вернуть Дом профсоюзов на Майдане Федерации профсоюзов. Обновление руководства ФПУ и очищение организации создает условия для возвращения здания профсоюзному движению.
Федерация профсоюзов Украины за год восстановила коммуникацию с правительством и парламентом, активизировала социальный диалог и достигла конкретных результатов для работников – от повышения оплаты труда до погашения задолженностей перед трудовыми коллективами.
Отраслевые и территориальные профсоюзы определились с кандидатами на должность председателя ФПУ. Наибольшую поддержку получил действующий глава Федерации — Сергей Бызов
Сергей Бызов призвал сделать работника партнером государства и бизнеса. Федерация профсоюзов Украины требует достойных зарплат и защиты прав наемных работников в новом Трудовом кодексе.
Профсоюзы Винницкой области выдвинули Сергея Бызова на должность председателя ФПУ. Выборы состоятся 21 мая 2026 года.
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в санаториях ФПУ с 2014 года. Еще 40 тысяч бойцов и их семей получили психологическую поддержку.
ФПУ и шведская Union to Union продлили сотрудничество на три года. Проект привлекает семь отраслевых профсоюзов для защиты прав работников и выплаты зарплат.
Украина обеспечивает социальную защиту ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС. Но система нуждается в обновлении.
Выборы главы ФПУ состоятся 21 мая. Сергея Бызова выдвинули кандидатом 30 отраслевых профсоюзов и 18 областных профобъединений
Глава ФПУ Сергей Бызов рассказал о плане расширения профсоюзного движения с 2,4 до 10 миллионов человек к 2030 году. Стратегия предусматривает работу с частным сектором.
Нардеп Михаил Цымбалюк заявил о необходимости доработки Трудового кодекса и учета требований профсоюзов. Документ должен гарантировать права на забастовку и оплату труда.