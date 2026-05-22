Люди — безусловный приоритет государства: министр энергетики Шмыгаль рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с ФПУ
Киев • УНН
Сергея Бызова переизбрали председателем ФПУ на IX съезде в Киеве. Министр энергетики Шмыгаль анонсировал повышение зарплат и усиление защиты работников.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поздравил Сергея Бызова с переизбранием на должность главы Федерации профсоюзов Украины. Министр ожидает продолжения плодотворного сотрудничества с профсоюзами, сообщает УНН со ссылкой на заявление Шмыгаля.
По результатам голосования съезд избрал ветерана, участника боевых действий Сергея Бызова Председателем Федерации профсоюзов Украины. Поздравляю господина Сергея с избранием на эту высокую должность, уверен, его опыт и знания пригодятся для дальнейшего реформирования и развития профсоюзного движения. Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества
Министр отметил, что в выступлении на съезде Федерации профсоюзов Украины подчеркнул, что люди — безусловный приоритет для государства. Поэтому все изменения, реформы и преобразования должны быть направлены на потребности и перспективы каждого украинца.
В этом контексте Шмыгаль, как министр энергетики, добавил, что прошлой зимой более 15 тысяч работников отрасли и смежных критических служб в невероятно тяжелых условиях возвращали свет в дома и предприятия после российских атак.
По словам Шмыгаля, кроме собственно подготовки энергетики к зиме — восстановления мощностей, формирования резервов оборудования, восстановления поврежденных объектов — внимание уделяется и человеческому измерению.
Благосостояние специалистов, на которых держится вся критическая инфраструктура. Выплатили доплаты ремонтным бригадам за тяжелую работу этой зимой, устраняем проблему с долгами по зарплатам, а также прорабатываем увеличение заработных плат. Безопасность людей, работающих на критических объектах. Рассматриваем защиту как базовый элемент энергосистемы. Укрепления, укрытия, ПВО, средства РЭБ и т.д.
На IX Съезде ФПУ в Киеве Сергея Бызова переизбрали главой организации. Его кандидатуру поддержали 280 делегатов во время открытого голосования.
Сергей Бызов ставит своей целью восстановить субъектность профсоюзного движения и вернуть реальное влияние на принятие решений, касающихся прав работников.