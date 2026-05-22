Люди — безусловный приоритет государства: министр энергетики Шмыгаль рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с ФПУ

$44.230.0151.300.00
ukenru
Эксклюзив
10:29 • 7920 просмотра
Кому будет выгодна новая система оплаты проезда в столицеPhoto
Эксклюзив
10:15 • 24837 просмотра
Одинаковый сценарий для всех судов: дело о смерти пациента Odrex затормозили на ключевом медицинском этапеPhoto
08:27 • 18457 просмотра
Зеленский назвал потери рф в этом году и украинские успехи в приграничье Сумщины
22 мая, 04:31 • 25853 просмотра
Мы находимся на переломном этапе войны - Сибига
Эксклюзив
21 мая, 15:59 • 43589 просмотра
Рождаемость в Украине падает: что будет со школами через 4–5 летPhoto
21 мая, 15:02 • 101949 просмотра
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом
21 мая, 13:36 • 53002 просмотра
Новоизбранный глава ФПУ Бызов анонсировал большой аудит имущества профсоюзов и кадровую ревизию
21 мая, 12:20 • 52382 просмотра
Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта
Эксклюзив
21 мая, 11:41 • 44149 просмотра
Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Эксклюзив
21 мая, 08:25 • 70924 просмотра
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4.8м/с
48%
753мм
Популярные новости
Взаимопомощь в кризисных ситуациях: в приложении Армия+ запустили новый курс22 мая, 03:02 • 17092 просмотра
Школьников в Донецке заставили изготавливать маскировочное снаряжение для армии рф - ЦНС22 мая, 04:15 • 11866 просмотра
Мадьяр заявил, что на Закарпатье живет более 100 тысяч венгров "без базовых прав человека"09:22 • 16130 просмотра
Как Украина превратилась из просителя в один из самых ценных активов Запада в сфере безопасности10:55 • 12667 просмотра
Какие самые распространенные причины боли в левом боку11:31 • 10146 просмотра
публикации
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти12:47 • 158 просмотра
Какие самые распространенные причины боли в левом боку11:31 • 10347 просмотра
Как Украина превратилась из просителя в один из самых ценных активов Запада в сфере безопасности10:55 • 12855 просмотра
Одинаковый сценарий для всех судов: дело о смерти пациента Odrex затормозили на ключевом медицинском этапеPhoto
Эксклюзив
10:15 • 24822 просмотра
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом21 мая, 15:02 • 101937 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сергей Бызов
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Зеленский с супругой показали фото в вышиванкахPhoto21 мая, 06:40 • 45105 просмотра
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 78608 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 117386 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 115480 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 137789 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Люди — безусловный приоритет государства: министр энергетики Шмыгаль рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с ФПУ

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Сергея Бызова переизбрали председателем ФПУ на IX съезде в Киеве. Министр энергетики Шмыгаль анонсировал повышение зарплат и усиление защиты работников.

Люди — безусловный приоритет государства: министр энергетики Шмыгаль рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с ФПУ

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поздравил Сергея Бызова с переизбранием на должность главы Федерации профсоюзов Украины. Министр ожидает продолжения плодотворного сотрудничества с профсоюзами, сообщает УНН со ссылкой на заявление Шмыгаля.

Детали

На IX Съезде ФПУ в Киеве Сергея Бызова переизбрали главой организации.

По результатам голосования съезд избрал ветерана, участника боевых действий Сергея Бызова Председателем Федерации профсоюзов Украины. Поздравляю господина Сергея с избранием на эту высокую должность, уверен, его опыт и знания пригодятся для дальнейшего реформирования и развития профсоюзного движения. Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества

- написал Денис Шмыгаль.

Министр отметил, что в выступлении на съезде Федерации профсоюзов Украины подчеркнул, что люди — безусловный приоритет для государства. Поэтому все изменения, реформы и преобразования должны быть направлены на потребности и перспективы каждого украинца.

В этом контексте Шмыгаль, как министр энергетики, добавил, что прошлой зимой более 15 тысяч работников отрасли и смежных критических служб в невероятно тяжелых условиях возвращали свет в дома и предприятия после российских атак.

По словам Шмыгаля, кроме собственно подготовки энергетики к зиме — восстановления мощностей, формирования резервов оборудования, восстановления поврежденных объектов — внимание уделяется и человеческому измерению.

Благосостояние специалистов, на которых держится вся критическая инфраструктура. Выплатили доплаты ремонтным бригадам за тяжелую работу этой зимой, устраняем проблему с долгами по зарплатам, а также прорабатываем увеличение заработных плат. Безопасность людей, работающих на критических объектах. Рассматриваем защиту как базовый элемент энергосистемы. Укрепления, укрытия, ПВО, средства РЭБ и т.д.

- это тоже, по словам Шмыгаля, базовые векторы энергетической безопасности.

Напомним

На IX Съезде ФПУ в Киеве Сергея Бызова переизбрали главой организации. Его кандидатуру поддержали 280 делегатов во время открытого голосования.

Сергей Бызов ставит своей целью восстановить субъектность профсоюзного движения и вернуть реальное влияние на принятие решений, касающихся прав работников.

Евгений Царенко

ОбществоПолитика
Сергей Бызов
Энергетика
Электроэнергия
Украина
Денис Шмыгаль
Киев