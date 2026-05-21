кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом

Недавно Служба внешней разведки Украины заявила, что россия подготовила план внутренней дестабилизации ситуации в нашей стране и подрыва внешней поддержки. Россияне четко осознают позицию западных партнеров относительно коррупционных скандалов, а потому пытаются использовать все имеющиеся средства для подрыва доверия к Украине. В этом контексте одним из основных "козырей" врага может стать информационная атака на оборонный сектор. Сотрудничество с партнерами в этой сфере для Украины жизненно важно, а отношение, в частности, европейцев к потенциальным коррупционным проявлениям в ней - очень чувствительное. Может ли быть давление на оборонные компании частью действий кремля - разбирался УНН.

Цели кремля не изменились

россия стремится к поражению Украины - цели врага остаются неизменными. И дестабилизация внутренней ситуации через дискредитацию власти или усиление недоверия вполне логично укладывается в сценарий информационной войны, которую ведет враг и последствия которой в конечном итоге могут конвертироваться в ослабление поддержки партнеров и обороноспособности Украины.

Однозначно, мы должны понимать то, что рф может быть заинтересована в том, чтобы влиять на внутреннюю ситуацию в Украине, в том числе и разного рода дестабилизирующими факторами и таким образом надеяться, что наши западные партнеры станут меньше нас поддерживать. Ведь сейчас для рф критически важно сделать все возможное, чтобы Украина не только не могла противодействовать российской агрессии, но и потерпела поражение - говорит эксперт-международник Станислав Желиховский.

Поддержка украинской оборонки - всегда была сенситивной темой для партнеров. И россияне стремятся этим воспользоваться. И здесь перед Украиной встает сложная дилемма - замалчивание фактов коррупции это путь в никуда, но и слишком придирчивое публичное внимание - подыгрывание врагу.

Действительно, международные партнеры довольно строго и тщательно проверяют предоставленную Украине помощь и такие скандалы могут повлиять на дальнейшее финансирование. Но в то же время здесь стоит понимать, что однозначно нужно проводить максимально тщательное и прозрачное расследование тех или иных случаев - подчеркивает Желиховский.

В этом контексте Украине нужно системно и тщательно работать с западными партнерами – не замалчивая, не скрывая информацию, а донося объективные факты. Ведь каждый скандал вокруг украинского ОПК - это угроза срыва сотрудничества.

И в этом контексте показательным является кейс компании Fire Point, которая по убеждению бывшего секретаря Польской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, главы Республиканского фонда Украины Петра Кульпы, стала жертвой игры на уничтожение для подрыва обороноспособности Украины.

Цель на уничтожение

Петр Кульпа подчеркивает, что нужно отделять существующую в Украине коррупционную систему от попытки нанести удар по украинскому ОПК и ключевой фирме Fire Point. Кульпа считает, что слушания, проведенные в рамках парламентской ВСК, подтвердили, что в действиях представителей компании нет коррупции.

Я сегодня читаю в прессе разных стран именно о коррупционных связях и пишут именно о фирме Fire Point. А почему? Потому что именно фирма Fire Point является основным конкурентом для США, а также для многих европейских фирм, и хотят ее либо уничтожить, либо купить. И система, в которой НАБУ с лета прошлого года ведет активную политику, направленную на то, чтобы ослабить репутацию и уничтожить фирму Fire Point. Действиям так называемых антикоррупционеров есть цена - это просто разрушает доверие, блокирует возможность масштабирования военной украинской продукции в Европе. И это происходит ценой жизней граждан Украины - говорит Кульпа и добавляет, что НАБУ зависит не от позиции украинцев, а от позиции внешних “управителей” и это очень опасно.

Он подчеркивает, что сейчас компания Fire Point является главным козырем Украины в переговорах с европейскими партнерами, ведь именно их продукция лежит в основе проекта создания панъевропейского противоракетного щита и именно эта фирма помогла перенести войну на территорию россии.

Втягивание компании-производителя "Фламинго" и дронов для ударов по территории врага в коррупционный скандал выглядит как очень опасный прецедент, создающий токсичную среду вокруг всего оборонного сектора и превращающийся в попытку отпугивания партнеров от сотрудничества. Скандал, раздуваемый вокруг производителя, а не чиновника, усиливает аргументы против участия в совместных оборонных проектах, таких как, например, упомянутый выше панъевропейский противоракетный щит. И похоже на то, что остановка сотрудничества с партнерами и является одной из целей тех, кто хочет, чтобы коррупционный скандал набирал обороты. Доказательством этого является тот факт, что Центр противодействия коррупции рассылал письма в посольства с конструкторской документацией компании и сопровождал ее дискредитирующей информацией, о чем заявил основатель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

Ведется кампания серьезная, потому что всем не нравится, что Украина становится субъектом. Вообще, я считаю, что "дело Миндича", которое сейчас раскручивается, точнее тогда раскручивалось, там главной была как раз Fire Point, чтобы не дать производить ракеты - считает политический эксперт Тарас Загородний.

Он обращает внимание на интересную деталь: энергетический эксперт Виктор Куртев годами освещал тему коррупции в "Энергоатоме" и даже подавал заявления в НАБУ - но их эта тема не интересовала.

Когда появилось это "дело Миндича"? Когда появились эти так называемые требования от Виткоффа и дмитриева, как раз тогда. Не удалось "прибить" компанию, а компания становится все сильнее. И сначала идет кампания, что это дорого, потом ракеты не летают, а потом летают, но плохо, а потом неплохо, но мало. И так далее. Далее, снова приказ, когда стало очевидно, что Украина переходит в наступление, они же "мидлстрайками" занимаются, более половины ударов по территории россии - это изделия компании FirePoint. И, конечно, это вызывает бешенство так называемой антикоррупционной инфраструктуры - считает Загородний.

По мнению политолога, ведется целенаправленная диверсионная кампания, в которой может быть в определенной степени заинтересована не только россия, но и некоторые западные партнеры, ведь Украине уже не надо будет спрашивать, куда и чем бить по территории врага.

Борьба с коррупцией нужна, но она не должна превращаться в оружие в руках врага.