Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, фигурирующий в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, заявил, что сдал все загранпаспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание АП ВАКС.

На данный момент я выполнил все обязательства, которые на меня наложил суд. Я ношу электронный браслет. Я хотел бы также представить вашему вниманию подтверждение, что мною сданы все загранпаспорта. За меня уплачен один из самых больших залогов. Даже больше, потому что много людей решили помочь. Это более 150 млн