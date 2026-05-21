Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта

Киев • УНН

 • 3030 просмотра

Бывший руководитель ОП сдал паспорта по делу о легализации 460 миллионов. За подозреваемого уже внесли более 140 миллионов гривен залога.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, фигурирующий в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, заявил, что сдал все загранпаспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание АП ВАКС.

На данный момент я выполнил все обязательства, которые на меня наложил суд. Я ношу электронный браслет. Я хотел бы также представить вашему вниманию подтверждение, что мною сданы все загранпаспорта. За меня уплачен один из самых больших залогов. Даже больше, потому что много людей решили помочь. Это более 150 млн 

- сказал Ермак. 

Он также добавил, что считает подозрение необоснованным, так как стороной обвинения не представлены доказательства его причастности к данному делу. 

Дополнение 

Ранее прокурор САП во время судебного заседания сообщала, что у Ермака есть четыре дипломатических паспорта, а данные о его пересечении государственной границы с 20 ноября 2025 года удалены из системы "Аркан".

Ермак подозреваемый в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.    

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.  

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая. 

Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Дипломатка
Государственная граница Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Киев