"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины

Несмотря на регулярные заявления о возможном втягивании беларуси в войну против Украины, на данный момент такой сценарий выглядит маловероятным. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается балансировать между давлением кремля и страхом внутренней дестабилизации в собственной стране. Такое мнение в комментарии для УНН высказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Беларусь уже является соучастником войны

Эксперт подчеркнул, что беларусь фактически участвует в войне с 2022 года, так как предоставила россии свою территорию, инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения.

Стоит понимать, что Беларусь так или иначе является соагрессором россии, поскольку добровольно предоставила свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для нападения на Украину. То есть речь идет о тыловом пособничестве российской агрессии - пояснил Желиховский.

В то же время он отметил, что прямое втягивание белорусской армии в боевые действия является значительно более сложным вопросом.

Еще в 2022 году речь шла о возможности открытия второго фронта со стороны Беларуси. Тогда активно говорили о давлении путина на Лукашенко, чтобы тот непосредственно вмешался в войну. Но этого так и не произошло - напомнил эксперт.

Лукашенко боится реакции общества

Одной из главных причин, почему Минск до сих пор не вступил в войну напрямую, Желиховский называет внутреннюю ситуацию в Беларуси.

Большинство граждан Беларуси выступает категорически против прямого участия в войне против Украины. Это подтверждают независимые социологические исследования. Для Лукашенко это очень непопулярное решение - сказал он.

Эксперт напомнил, что в 2022 году уже происходили диверсии на территории беларуси, когда существовала угроза вторжения.

Тогда были подрывы путей и других объектов. Мы не можем точно сказать, кто стоял за этими действиями, но вполне вероятно, что это были белорусы, которые не поддерживали войну против Украины - отметил Желиховский.

В Минске боятся внутреннего взрыва

По мнению политолога, Лукашенко также опасается повторения внутреннего кризиса, подобного протестам 2020 года.

Память о событиях 2020 года в Беларуси жива. Если начнется мобилизация, а белорусские мужчины начнут возвращаться домой в гробах, это может очень быстро реанимировать антирежимные настроения - считает он.

Желиховский также обратил внимание на проблему лояльности самой армии.

Лукашенко не уверен в лояльности офицерского состава в условиях реальных боевых действий. Существует высокий риск дезертирства или даже перехода белорусских военных на сторону Украины - сказал эксперт.

Он напомнил, что на стороне Украины уже воюют белорусские добровольцы, в частности полк Калиновского.

Это также может влиять на настроения внутри самой Беларуси - добавил он.

Белорусская армия потеряла часть ресурсов

По словам Желиховского, за годы войны беларусь активно передавала россии технику и боеприпасы, что ослабило ее собственный военный потенциал.

Беларусь активно опустошала свои склады, передавая россии тяжелую бронетехнику, артиллерию и боеприпасы. Ее армия в значительной степени обескровлена - пояснил эксперт.

Также он подчеркнул, что белорусские военные не имеют реального боевого опыта.

Они проводят учения, в том числе совместно с россией, но это не то же самое, что реальная война. И это тоже может повлиять на психологическое состояние военных - отметил Желиховский.

Армия Лукашенко стала инструментом удержания власти

Эксперт считает, что сейчас силовые структуры беларуси выполняют для Лукашенко прежде всего внутреннюю функцию.

Фактически белорусская армия превратилась во внутреннюю охрану режима Лукашенко. Она нужна ему для контроля ситуации внутри страны и демонстрации силы на границах с НАТО - сказал он.

По мнению Желиховского, именно поэтому прямое вступление Беларуси в войну сейчас маловероятно.

Я считаю, что на данный момент ситуация, при которой Лукашенко активизирует свою армию для войны против Украины, маловероятна - подчеркнул эксперт.

Лукашенко понимает риски для собственного режима

Отдельно УНН спросил у политолога, можно ли считать Лукашенко определенным сдерживающим фактором для кремля. Желиховский ответил, что нынешняя позиция Минска действительно выгодна Украине, однако не из-за симпатий Лукашенко.

Нам выгодно, что Лукашенко, боясь за собственную власть, не пытается нас атаковать. Но это не значит, что он является другом Украины - пояснил он.

Эксперт также напомнил, что Украина имеет возможности для ударов по территории Беларуси в случае прямой агрессии.

Беларусь прекрасно понимает, что в случае вступления в войну ее инфраструктура, НПЗ, военные заводы и логистические объекты станут законными целями. А это может вызвать хаос и окончательную дестабилизацию режима Лукашенко - сказал Желиховский.

В кремле тоже могут сомневаться в целесообразности нового фронта

В завершение эксперт предположил, что даже в москве могут понимать риски открытия нового фронта.

Еще большой вопрос, действительно ли путин сейчас активно давит на Лукашенко по поводу вступления в войну. В кремле тоже могут понимать, что такая авантюра способна только ухудшить ситуацию и для Беларуси, и для самой россии - резюмировал Желиховский.

