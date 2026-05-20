ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня

Европейская комиссия подписала в четверг меморандум о взаимопонимании с Украиной по программе макрофинансовой помощи, которая открывает путь к выплате 3,2 миллиарда евро в середине июня, после того как ее ратифицирует украинский парламент, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Макрофинансовая помощь является частью более крупного финансирования ЕС на 90 миллиардов евро, которое должно обеспечить финансирование Украины в течение 2026 и 2027 годов.

"Мы завершили наши переговоры с Украиной по меморандуму о взаимопонимании, лежащему в основе нашей программы макрофинансовой помощи в рамках кредита на поддержку Украины", – сказал европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Я подписал его сегодня утром, и теперь его еще должна подписать украинская сторона, а также его должна ратифицировать Рада Украины... чтобы мы могли затем продолжить с выплатами