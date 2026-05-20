ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Киев • УНН
ЕК подписала меморандум о выделении Украине 3,2 млрд евро в июне. Средства являются частью пакета на 90 млрд евро для бюджетной и военной поддержки.
Европейская комиссия подписала в четверг меморандум о взаимопонимании с Украиной по программе макрофинансовой помощи, которая открывает путь к выплате 3,2 миллиарда евро в середине июня, после того как ее ратифицирует украинский парламент, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Макрофинансовая помощь является частью более крупного финансирования ЕС на 90 миллиардов евро, которое должно обеспечить финансирование Украины в течение 2026 и 2027 годов.
"Мы завершили наши переговоры с Украиной по меморандуму о взаимопонимании, лежащему в основе нашей программы макрофинансовой помощи в рамках кредита на поддержку Украины", – сказал европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.
Я подписал его сегодня утром, и теперь его еще должна подписать украинская сторона, а также его должна ратифицировать Рада Украины... чтобы мы могли затем продолжить с выплатами
Соглашение по всему займу в 90 миллиардов евро может быть подписано "в считанные дни", сказал Домбровскис. Из общего займа в 90 миллиардов евро 45 миллиардов будет выделено в этом году, а еще 45 миллиардов – в 2027 году.
Из средств, поступающих в этом году, 28,3 миллиарда предназначено на военные расходы, а 16,7 – на поддержку общего бюджета. Средства общего бюджета распределены пополам между макрофинансовой помощью и Ukraine Facility, предназначенной для восстановления, реконструкции и модернизации Украины.
Домбровскис сказал, что предоставление макрофинансовой помощи обусловлено проведением Украиной реформ с сильным фискальным акцентом, направленных на повышение мобилизации внутренних доходов, эффективности государственных расходов и систем управления государственными финансами.
"Мы также тесно координировали свои действия с Международным валютным фондом, чтобы условия были согласованными, а где необходимо, скажем так, дополнительными или дополняющими программу МВФ", – сказал Домбровскис.
