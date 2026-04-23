Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
6м/с
30%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Совет ЕС одобрил кредит Ukraine Support Loan, который будет погашаться за счет репараций РФ. Средства направят на бюджетную поддержку и оборонные нужды.

Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства

Одобренный ЕС кредит Ukraine Support Loan для Украины в размере €90 млрд на 2026-2027 годы предусматривает по 45 млрд евро ежегодно, первый транш планируется получить уже в ближайший месяц, сообщили в Министерстве финансов в четверг, пишет УНН.

Какое решение принял ЕС

Совет ЕС одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины – Ukraine Support Loan в размере до 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Финансирование, как указали в Минфине, будет привлекаться через заимствования ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления займа внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС (MFF) на 2021-2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине, отметили в Минфине.

"Кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине", - сообщили в Совете ЕС.

Финансовая помощь ЕС, отметили в Минфине, в том числе поддержит путь Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС через поддержку реформ в сфере верховенства права и государственного управления, укрепит европейскую оборонно-промышленную базу и сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Положение о кредите на поддержку Украины было согласовано в рамках процедуры расширенного сотрудничества с участием 24 государств-членов. Сегодня ЕС было принято имплементационное решение при поддержке всех 24 государств-членов, участвующих в расширенном сотрудничестве. Исключения были предоставлены Венгрии, Словакии и Чехии.

Как поделены средства

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

  • 16,7 млрд евро (8,35 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи, 8,35 млрд евро через Ukraine Facility) будет направлено на бюджетную поддержку;
    • 28,3 млрд евро – на оборонные нужды.

      Как сообщили в Совете ЕС, в общей сложности из всей суммы кредита 30 млрд евро предусматривается на макроэкономическую поддержку Украины через макрофинансовую помощь или через Ukraine Facility, и эти средства могут быть использованы для удовлетворения наиболее насущных бюджетных потребностей Украины.

      А 60 млрд евро - на развитие потенциала Украины для инвестиций в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции. "Финансирование обеспечит Украине чрезвычайно важный и своевременный доступ к оборонной продукции от оборонных предприятий Украины, ЕС, стран ЕЭЗ-ЕФТА, а также других третьих стран. Эти третьи страны должны либо заключить двустороннее соглашение с Союзом в рамках инструмента SAFE (финансовый инструмент ЕС для оказания помощи государствам-членам в инвестициях в оборону), либо продемонстрировать выполнение конкретных условий и обязательств", - сообщили в евроинституте.

      Кроме того, могут применяться исключения, "если военные потребности Украины требуют срочной поставки оборонной продукции, недоступной в Украине, ЕС, странах ЕЭЗ-ЕФТА или указанных третьих странах".

      Выделение средств, указали в Совете ЕС, будет осуществляться в соответствии с финансовыми потребностями Украины, определенными финансовой стратегией, разработанной самой Украиной.

      Когда ожидается первый транш

      "Первый транш планируется привлечь уже в ближайший месяц, что будет способствовать устойчивости экономики в условиях войны", - сообщили в Минфине.

      Как указали в Совете ЕС, сегодняшнее решение "позволит Еврокомиссии начать выплаты как можно скорее, во втором квартале 2026 года".

      "Инструмент ЕС на 90 млрд евро станет одним из ключевых элементов финансовой устойчивости Украины в 2026-2027 годах. Благодарю партнеров за эффективное сотрудничество, которое помогает сохранять финансовую стабильность Украины, несмотря на значительные расходы на оборону и восстановление. Принятое решение гарантирует непрерывность финансирования в период борьбы против российской агрессии", – прокомментировал решение министр финансов Украины Сергей Марченко.

      Дополнение

      На саммите 18-19 декабря прошлого года лидеры государств-членов ЕС подтвердили готовность помочь Украине в обеспечении финансовой устойчивости в 2026-2027 годах. Стороны согласовали предоставление Украине 90 млрд евро. 14 января Еврокомиссия официально представила предложение о создании нового финансового инструмента для Украины.

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаПолитика
      Государственный бюджет
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине