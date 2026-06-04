Палата представителей США продвинула законопроект о помощи Украине и санкциях против РФ
Киев • УНН
Палата представителей США поддержала рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ. За решение проголосовали 218 законодателей.
Палата представителей США поддержала дальнейшее рассмотрение законодательной инициативы по предоставлению военной помощи Украине и введению более жестких санкций против россии. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Дон Бейкон в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По словам Бейкона, за продолжение рассмотрения петиции проголосовали 218 законодателей, против выступили 204. Конгрессмен отметил, что окончательное голосование по принятию решения должно состояться на следующий день.
Бейкон назвал голосование "моментом Черчилля"
Комментируя результаты голосования, Бейкон подчеркнул важность поддержки Украины и усиления давления на россию.
Это наш момент Черчилля, и мы должны пройти это испытание
Голосование состоялось на фоне растущих дискуссий в Вашингтоне относительно поддержки Украины. Ранее группа сенаторов от обеих партий обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с призывом разблокировать 600 миллионов долларов помощи в сфере безопасности для Украины и других союзников в Восточной Европе, выразив обеспокоенность задержками с выделением этих средств.
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