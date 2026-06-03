Марко Рубио анонсировал разблокировку 400 миллионов долларов для Украины
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал решение относительно 400 миллионов долларов помощи. Средства были одобрены Конгрессом, но задержаны Минобороны США.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появится информация относительно 400 миллионов долларов помощи Украине, которые ранее были одобрены Конгрессом, но до сих пор остаются заблокированными в Министерстве обороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Во время выступления на заседании подкомитета Сената Рубио сообщил, что новости относительно выделения этих средств могут появиться "довольно скоро".
Речь идет о пакете финансирования на 400 миллионов долларов, который был утвержден Конгрессом США для поддержки Украины, однако его реализация затянулась из-за внутренних процедур в американском оборонном ведомстве.
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Госсекретарь не уточнил, когда именно будет принято окончательное решение и на какие нужды Украины могут быть направлены эти средства. В то же время его заявление свидетельствует о том, что администрация США продолжает работать над вопросом дальнейшей поддержки Киева.
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