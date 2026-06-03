Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил о переговорах по использованию Гренландии для обороны. Он отметил, что остров пока что остается частью Дании.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Гренландия "пока что" является частью Дании, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Рубио сказал, что переговоры об использовании Гренландии для коллективной обороны "находятся на хорошей стадии", хотя он отказался публично обсуждать детали.
Представительница Демократической партии от штата Делавэр Сара Макбрайд спросила Рубио, разделяет ли он убеждение Трампа в том, что США необходимо владеть землями в рамках НАТО для их защиты.
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"Президент считает, что защищать территорию гораздо проще, когда вы контролируете ее, и контролируете полностью", - сказал Рубио. "Мы, очевидно, ведем переговоры как с Данией, так и с Гренландией. Сейчас они продолжаются ежемесячно. Думаю, у нас будут довольно хорошие новости".
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