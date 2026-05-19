Премьер Гренландии заявил, что не согласится уступить суверенитет США ради новых военных баз

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Премьер Нильсен отверг возможность передачи территорий под суверенные базы США. Гренландия продолжает переговоры о безопасности без уступок в суверенитете.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не согласится уступить суверенитет в обмен на расширение американского военного присутствия. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы не собираемся уступать суверенитет

– сказал Нильсен журналистам, комментируя возможность создания новых военных баз США в Гренландии.

Заявление прозвучало после сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы стремится создать три новые американские базы на юге острова. По данным телеканала, США предлагали сделку, по которой эти объекты могли бы получить статус суверенной территории Соединенных Штатов.

Гренландия ведет переговоры с США по безопасности

Нильсен подтвердил, что Гренландия и Дания ведут переговоры с США о "расширении сотрудничества в сфере безопасности", однако отказался раскрывать детали консультаций. Он также отметил, что возможное создание новых американских баз может основываться на действующей модели сотрудничества вокруг космической базы Питуффик.

На прошлой неделе премьер Гренландии встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Арктики Джеффом Лэндри. По словам Нильсена, встреча была "конструктивной", однако "не показала никаких признаков" того, что Трамп отказался от идеи купить Гренландию.

Как отмечает Bloomberg, США также стремятся получить гарантии долгосрочного присутствия своих войск на острове даже в случае обретения Гренландией независимости. Кроме того, Вашингтон пытается усилить влияние на инвестиции в Гренландии, чтобы ограничить участие России и Китая в регионе.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Гренландия
Bloomberg News
Дональд Трамп
Дания
Китай
Соединённые Штаты