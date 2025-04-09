Андрей Ермак

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26534 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рамках инициативы Bring Kids Back UA были возвращены еще шестеро детей с оккупированных территорий. Среди них парень, чей отец погиб от рук оккупантов, и девушки, которым угрожали российские военные.

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Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.

Война • 8 апреля, 21:48 • 14409 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

В рамках инициативы Bring Kids Back UA четырехлетнюю девочку вернули с временно оккупированной территории. Ребенок уже воссоединился с отцом и находится в безопасности.

Общество • 8 апреля, 03:43 • 103412 просмотра

В ночь на 5 апреля силы украинской ПВО сбили 51 вражеский беспилотник

Ночью 5 апреля россия атаковала Украину 92 БпЛА типа Shahed и имитаторами. Силы ПВО сбили 51 дрон. В результате атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.

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С временно оккупированной территории спасены девушка и парень с недостатками слуха - ОП

В рамках инициативы Bring Kids Back UA спасены двое украинцев: 19-летняя девушка и 23-летний парень с нарушением слуха. Их семьи не имели возможности самостоятельно выехать из оккупации.

Общество • 4 апреля, 16:11 • 11226 просмотра

Украина будет использовать ИИ для подсчета убытков и поиска военных преступников - Ермак

Украина планирует использовать искусственный интеллект для обработки данных, определения ущерба и поиска преступников. ИИ поможет идентифицировать виновных и установить справедливость.

Война • 4 апреля, 15:22 • 12564 просмотра

Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории дочь и жену военного

Благодаря инициативе Bring Kids Back UA, жену и дочь украинского военного удалось вернуть с временно оккупированной территории. Семья долгое время пыталась выехать.

Общество • 3 апреля, 12:11 • 7239 просмотра

Ермак о возвращении Нетребко в Лондонскую оперу: русские артисты не имеют места в цивилизованном мире

Анна Нетребко снова будет выступать в Лондоне после поддержки путина и “новороссии”. Ермак призвал заменить ее украинской певицей Людмилой Монастырской.

Война • 3 апреля, 02:39 • 74450 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей. Среди спасенных есть братья, чей отец погиб из-за проукраинской позиции, и беременная женщина с ребенком.

Война • 2 апреля, 19:23 • 134136 просмотра

"Солдаты просят не деньги, а оружие": духовный советник Трампа посетил Бучу

Духовный советник Трампа Марк Бернс заявил, что украинские солдаты на передовой нуждаются в танках, самолетах и оружии ПВО. Он подчеркнул, что именно Трамп предоставил Украине Джавелины.

Война • 31 марта, 22:41 • 113534 просмотра

Ермак встретился с пастором Бернсом: о чем шла речь

Андрей Ермак провел встречу с пастором Марком Бернсом, обсудив преступления россиян и поиск путей к справедливому миру. Бернс пообещал проинформировать Трампа о ситуации.

Война • 31 марта, 20:20 • 8753 просмотра

Из оккупации спасли еще пятерых детей с помощью Катара

Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.

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Саммит "коалиции желающих" в Париже завершается, лидеры покидают Елисейский дворец

Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.

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"Мы снова на правильном пути" - Ермак об отношениях между США и Украиной

Андрей Ермак заявил, что переговоры в Саудовской Аравии показали готовность Украины к сотрудничеству с Трампом в вопросе окончания войны. В отличие от россии, которая, по его словам, просто играет в игры.

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россия не готова к безоговорочному прекращению огня - ОП

Андрей Ермак заявил, что требование россии об ослаблении санкций является неприемлемым условием для переговоров. Он подчеркнул необходимость безоговорочного прекращения огня.

Война • 26 марта, 13:50 • 24068 просмотра

Уровень доверия украинцев к должностным лицам и политикам остается низким - Центр Разумкова

Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).

Общество • 25 марта, 13:14 • 16653 просмотра

Без встреч лицом к лицу: СМИ узнали, как пройдут "косвенные переговоры" Украины и рф

Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.

Война • 22 марта, 16:18 • 199981 просмотра

На переговорах в Джидде гуманитарный трек был не менее важным, чем трек безопасности

Андрей Ермак заявил, что вопрос обмена пленными – приоритет. Украина подчеркивает, что гуманитарный трек не менее важен, чем трек безопасности.

Война • 21 марта, 21:24 • 15220 просмотра

Ермак за санкции против рф за непрекращение огня: попытки россиян всех обмануть не сработают, как и фейки о газовой станции

Руководитель Офиса Президента заявил, что фейки рф об обстрелах газовой станции не сработают. Он поддерживает жесткие экономические меры против россии в случае отсутствия прекращения огня.

Война • 21 марта, 13:36 • 12681 просмотра

Одесса в огне в результате масштабной атаки рф, есть пострадавшие

В результате российской атаки в Одессе возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома, магазины, торговый центр и "Эпицентр". В некоторых районах города произошли аварийные отключения света.

Война • 20 марта, 21:36 • 18131 просмотра

США: переговоры с россией и Украиной будут возможны только после достижения прекращения огня

В США заявили, что технические переговоры в Саудовской Аравии будут сосредоточены на вопросах безопасности. Мирные переговоры возможны только после достижения прекращения огня.

политика • 20 марта, 09:46 • 13521 просмотра

Зеленский о списке объектов, по которым рф не должна бить: подготовим ко встрече с США

Украина подготовит для США перечень энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, которые россия не должна обстреливать. Встреча делегаций состоится в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Война • 20 марта, 07:35 • 16594 просмотра

"Так выглядит прекращение огня от путина": в ОП отреагировали на самую массированную вражескую атаку на Кропивницкий

Ночью 19 марта российские дроны атаковали Кропивницкий, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома в нескольких районах города. По предварительным данным, пострадали 8 человек, среди них один ребенок.

Война • 20 марта, 06:37 • 15644 просмотра

Разговор Трампа и Зеленского, встреча в Джидде, гарантии безопасности: Ермак поговорил с представителями G7

Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками G7, где обсудили поддержку Украины, гарантии безопасности и ускоренное вступление в ЕС. Также подняли вопрос компенсаций от рф.

Война • 19 марта, 20:14 • 19541 просмотра

Белый дом: Трамп и Зеленский будут продолжать работать вместе, чтобы прекратить войну

Лидеры Украины и США продолжат сотрудничество ради мира. Трамп назвал разговор с Зеленским плодотворным, обсудив потребности обеих стран и возможности переговоров.

Война • 19 марта, 18:54 • 17007 просмотра

Встреча делегаций Украины и США планируется ориентировочно в конце недели – источник

Делегации Украины и США планируют встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения режима тишины в небе, на море и на фронте. На встрече обсудят частичное прекращение огня и безопасность судоходства.

Война • 19 марта, 18:06 • 186686 просмотра

Зеленский: Украина не будет обсуждать с россией свою армию и экономические гарантии безопасности

Украина не согласится на обсуждение с россией вопросов армии или экономических гарантий безопасности. Также, Киев не пойдет на уступки по пленным, гражданским и оккупированным территориям.

Война • 19 марта, 10:58 • 44387 просмотра

Украина не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности ВСУ - Ермак

Украина не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности ВСУ. Также, наше государство не признает временно оккупированные территории российскими.

Война • 18 марта, 13:43 • 14569 просмотра

Трамп о перепалке в Овальном кабинете: "Мы заставили Украину поступить правильно"

Дональд Трамп прокомментировал напряженный разговор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Владимиром Зеленским. Он добавил, что США стремятся к мирному соглашению и прекращению огня.

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Украина рассчитывает на помощь Международной морской организации для контроля прекращения огня на море

Андрей Ермак призвал Международную морскую организацию помочь Украине контролировать прекращение огня на море. Также он отметил важность противодействия российскому теневому флоту.

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