Андрей Ермак

Зеленский: Украина не будет обсуждать с россией свою армию и экономические гарантии безопасности

Украина не согласится на обсуждение с россией вопросов армии или экономических гарантий безопасности. Также, Киев не пойдет на уступки по пленным, гражданским и оккупированным территориям.