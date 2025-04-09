В рамках инициативы Bring Kids Back UA были возвращены еще шестеро детей с оккупированных территорий. Среди них парень, чей отец погиб от рук оккупантов, и девушки, которым угрожали российские военные.
Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.
В рамках инициативы Bring Kids Back UA четырехлетнюю девочку вернули с временно оккупированной территории. Ребенок уже воссоединился с отцом и находится в безопасности.
Ночью 5 апреля россия атаковала Украину 92 БпЛА типа Shahed и имитаторами. Силы ПВО сбили 51 дрон. В результате атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.
В рамках инициативы Bring Kids Back UA спасены двое украинцев: 19-летняя девушка и 23-летний парень с нарушением слуха. Их семьи не имели возможности самостоятельно выехать из оккупации.
Украина планирует использовать искусственный интеллект для обработки данных, определения ущерба и поиска преступников. ИИ поможет идентифицировать виновных и установить справедливость.
Благодаря инициативе Bring Kids Back UA, жену и дочь украинского военного удалось вернуть с временно оккупированной территории. Семья долгое время пыталась выехать.
Анна Нетребко снова будет выступать в Лондоне после поддержки путина и “новороссии”. Ермак призвал заменить ее украинской певицей Людмилой Монастырской.
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей. Среди спасенных есть братья, чей отец погиб из-за проукраинской позиции, и беременная женщина с ребенком.
Духовный советник Трампа Марк Бернс заявил, что украинские солдаты на передовой нуждаются в танках, самолетах и оружии ПВО. Он подчеркнул, что именно Трамп предоставил Украине Джавелины.
Андрей Ермак провел встречу с пастором Марком Бернсом, обсудив преступления россиян и поиск путей к справедливому миру. Бернс пообещал проинформировать Трампа о ситуации.
Возвращение произошло в рамках плана Bring Kids Back UA. Среди спасенных есть дети из Крыма, Донецкой области, Луганской области и Запорожья, которым будет оказана необходимая помощь.
Переговоры в Париже завершились, о чем свидетельствует отъезд первых лидеров. Участники публиковали обновления в социальных сетях, а Макрон планирует обратиться к СМИ.
Андрей Ермак заявил, что переговоры в Саудовской Аравии показали готовность Украины к сотрудничеству с Трампом в вопросе окончания войны. В отличие от россии, которая, по его словам, просто играет в игры.
Андрей Ермак заявил, что требование россии об ослаблении санкций является неприемлемым условием для переговоров. Он подчеркнул необходимость безоговорочного прекращения огня.
Согласно исследованию Центра Разумкова, украинцы в основном не доверяют политикам и должностным лицам. Наибольшее доверие сохраняет Владимир Зеленский (60%), наименьшее - Алексей Арестович (88%).
Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.
Андрей Ермак заявил, что вопрос обмена пленными – приоритет. Украина подчеркивает, что гуманитарный трек не менее важен, чем трек безопасности.
Руководитель Офиса Президента заявил, что фейки рф об обстрелах газовой станции не сработают. Он поддерживает жесткие экономические меры против россии в случае отсутствия прекращения огня.
В результате российской атаки в Одессе возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома, магазины, торговый центр и "Эпицентр". В некоторых районах города произошли аварийные отключения света.
В США заявили, что технические переговоры в Саудовской Аравии будут сосредоточены на вопросах безопасности. Мирные переговоры возможны только после достижения прекращения огня.
Украина подготовит для США перечень энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, которые россия не должна обстреливать. Встреча делегаций состоится в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
Ночью 19 марта российские дроны атаковали Кропивницкий, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома в нескольких районах города. По предварительным данным, пострадали 8 человек, среди них один ребенок.
Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками G7, где обсудили поддержку Украины, гарантии безопасности и ускоренное вступление в ЕС. Также подняли вопрос компенсаций от рф.
Лидеры Украины и США продолжат сотрудничество ради мира. Трамп назвал разговор с Зеленским плодотворным, обсудив потребности обеих стран и возможности переговоров.
Делегации Украины и США планируют встретиться в Саудовской Аравии для обсуждения режима тишины в небе, на море и на фронте. На встрече обсудят частичное прекращение огня и безопасность судоходства.
Украина не согласится на обсуждение с россией вопросов армии или экономических гарантий безопасности. Также, Киев не пойдет на уступки по пленным, гражданским и оккупированным территориям.
Украина не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности ВСУ. Также, наше государство не признает временно оккупированные территории российскими.
Дональд Трамп прокомментировал напряженный разговор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Владимиром Зеленским. Он добавил, что США стремятся к мирному соглашению и прекращению огня.
Андрей Ермак призвал Международную морскую организацию помочь Украине контролировать прекращение огня на море. Также он отметил важность противодействия российскому теневому флоту.