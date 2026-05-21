Суд оставил без изменений меру пресечения экс-главе ОП Андрею Ермаку

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение о мере пресечения для бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, который фигурирует в деле о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом, передает УНН.

Детали

Защита Ермака просила отменить постановление следственного судьи ВАКС от 14 мая, которым ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Во время заседания Ермак заявил, что считает подозрение необоснованным.

"Следствием не получено ни одного доказательства относительно какого-либо моего участия в финансировании, строительстве и, соответственно, легализации каких-либо средств. Более того, сам факт строительства абсолютно неизвестной мне резиденции не является автоматическим составом преступления", – сказал Ермак.

Также он заявил, что выполнил все возложенные на него обязанности.

"Я ношу электронный браслет. Я хотел бы также представить вашему вниманию подтверждение, что мною сданы все загранпаспорта. За меня внесен один из самых больших залогов. Даже больше, потому что было много людей, которые решили помочь. Это более 150 млн", – заявил экс-руководитель ОП.

Кроме того, Ермак отметил, что лично не вносил залог.

"Мне сказали, что в соответствии с моим доходом, я был бы готов внести до 10 млн гривен, но я физически не имел такой возможности", – сказал он.

Также судья спросил у Ермака, знаком ли он с Алексеем Шевчуком, который ранее выражал готовность взять его на поруки. Ермак ответил, что слышал о нем, но лично не знаком.

Дополнение

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Сбор средств для его освобождения начался 15 мая.

Ермак вышел под залог и его защита подала апелляцию.