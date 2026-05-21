Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионах
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в Украине
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболу
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Кабмин изменил правила пересчета платежек за тепло и горячую воду - Кулеба
"лукашенко боится потерять власть" - политолог оценил шансы вступления Беларуси в войну против Украины
ЕС подписал меморандум с Украиной для выплат из €90 млрд, транш ожидается в середине июня
Дело о медицинской халатности врачей Odrex начнут слушать заново: юристы говорят о признаках затягивания процесса
"Это информационный шум" — военный эксперт оценил угрозу дистанционного минирования трасс в тылу Украины
Буданов показал себя в вышиванке и упомянул о форме

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов показал себя в вышиванке вместо военной формы. Он назвал рубашку символом памяти о доме и семье.

Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов показал себя в вышиванке и вспомнил, как большую часть жизни носит военную форму, пишет УНН.

Большую часть своей жизни я ношу военную форму. Но вышиванка для меня – это про память. О доме, семье, детстве, о людях, которых уже нет рядом, но которые всегда в наших мыслях

- отметил Буданов в соцсетях, обнародовав видеообращение.

Сегодня Всемирный день вышиванки, отметил Буданов. И подчеркнул, что когда-то это была инициатива нескольких студентов, "а теперь День вышиванки стал поистине мировым".

"Украинские вышиванки надевают в разных странах, на фронте и в тылу, в больших городах и маленьких селах. В этом, пожалуй, есть что-то очень важное для всех нас – даже в самые трудные времена помнить, кто мы и откуда. И я верю, что настанет день, когда мы сможем снять военную форму и снова надеть вышитые рубашки – уже в мирной, свободной и безопасной Украине. С Днем вышиванки! Бережем свое!" - подчеркнул Буданов.

