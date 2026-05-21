Буданов показал себя в вышиванке и упомянул о форме
Киев • УНН
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов показал себя в вышиванке вместо военной формы. Он назвал рубашку символом памяти о доме и семье.
Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов показал себя в вышиванке и вспомнил, как большую часть жизни носит военную форму, пишет УНН.
Большую часть своей жизни я ношу военную форму. Но вышиванка для меня – это про память. О доме, семье, детстве, о людях, которых уже нет рядом, но которые всегда в наших мыслях
Сегодня Всемирный день вышиванки, отметил Буданов. И подчеркнул, что когда-то это была инициатива нескольких студентов, "а теперь День вышиванки стал поистине мировым".
"Украинские вышиванки надевают в разных странах, на фронте и в тылу, в больших городах и маленьких селах. В этом, пожалуй, есть что-то очень важное для всех нас – даже в самые трудные времена помнить, кто мы и откуда. И я верю, что настанет день, когда мы сможем снять военную форму и снова надеть вышитые рубашки – уже в мирной, свободной и безопасной Украине. С Днем вышиванки! Бережем свое!" - подчеркнул Буданов.
Зеленский с супругой показали фото в вышиванках21.05.26, 09:40 • 9622 просмотра