Продажи Tesla снизились на 13% в первой половине 2025 года, компания теряет позиции в США, Европе и Китае. Это происходит из-за усиления конкуренции, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий.
Цены на золото продолжают падать, приближаясь к первому недельному снижению за несколько месяцев. Спотовые цены упали на 1,5% до 4062,48 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 1,7% до 4076,41 доллара.
Во Франции продали картину известного художника Кляйна за более чем 18 миллионов евро. На картине отсутствуют образы или пейзажи, она полностью монохромна с синим цветом, который запатентовал художник.
28-летняя американка Линн Шазин попала в больницу с анемией, вызванной чрезмерным употреблением матча-латте. Врач объяснил, что матча может действовать как "захватчик железа", препятствуя его усвоению организмом.
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.
Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.
Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.
В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, из которых 55% составили электромобили. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.
Италия, Швейцария и Испания предлагают до 32 тыс. евро за переезд в отдаленные села для борьбы с демографическим кризисом. Однако эти программы являются инвестиционными и имеют жесткие условия, включая длительное проживание, инвестиции в недвижимость или открытие бизнеса.
Осень 2025 года отличается популярностью универсальных кроссовок с технологией GORE-TEX, сочетающих стиль и функциональность. Модели Salomon XT-6 GORE-TEX, Speedcross 3 GORE-TEX, XA Pro 3D GTX и adidas Adistar Cushion Gore-Tex, Terrex Swift R3 GTX обеспечивают защиту от непогоды и комфорт.
Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Лондон и Париж остаются лидерами по самым высоким ценам на аренду жилья.
Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.
Норвежская компания Var Energi ожидает стабилизации мирового нефтяного рынка в 2026 году, с ценами выше 60 долларов за баррель. Дефицит инвестиций в добычу назван ключевым фактором поддержания цен.
В этом году главный тренд Хэллоуина – креативные образы с эстетикой темной сказки и намеком на магию, сочетающие жуткость с самоиронией. УНН собрал подборку самых интересных персонажей, которые помогут поразить друзей на вечеринке.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на фоне опасений по поводу избытка предложения и рисков для спроса. Аналитики прогнозируют избыток нефти до 2026 года, что может привести к дальнейшему снижению цен.
Глобальный сбой в работе Amazon Web Services парализовал десятки популярных сайтов и приложений, спровоцировав волну мемов в соцсетях. Проблемы затронули сервисы от Roblox до Microsoft 365, но Amazon заверила, что кибератаки не было.
Колочава и Синевирская Поляна из Закарпатья признаны одними из 52 лучших туристических деревень мира по версии UNWTO. Эти населенные пункты отмечены за сочетание развития туризма с сохранением природы и культурного наследия.
Британские ученые выяснили, что с возрастом мужчины передают детям больше вредных генетических мутаций. После 30 лет риск мутаций в сперматозоидах возрастает, достигая 1 из 20 в возрасте 43-70 лет.
Toyota представила новый двухместный электромобиль FT-Me длиной 2,5 метра, разработанный для подростков от 14 лет. Модель относится к категории квадроциклов и имеет ручное управление, серийное производство ожидается в 2027 году.
Kering продает свое косметическое подразделение L'Oreal за 4,7 миллиарда долларов для уменьшения долга и фокусировки на основном бизнесе. L'Oreal получит права на бренды Gucci, Balenciaga и другие, а также приобретет парфюмерный бренд Creed.
Продажи новейшей модели iPhone 17 от Apple выросли на 14% за первые 10 дней в США и Китае по сравнению с iPhone 16. Спрос на базовый iPhone 17 значительно превышает прошлогоднюю модель из-за улучшенного дисплея, большего объема памяти и обновленного чипа A19.
Платформа OnlyFans возглавила мировой рейтинг по уровню прибыльности на одного сотрудника, достигнув $37,6 миллиона дохода на работника. Этот показатель значительно превышает результаты технологических гигантов, таких как NVIDIA ($3,6 млн) и Apple ($2,4 млн).
Молодежный сленг — это совокупность неформальных слов и выражений, используемых молодежью для самоидентификации и экспериментов с языком. Взрослым стоит быть открытыми к новому, прислушиваться к подросткам и не стесняться спрашивать о значении непонятных слов.
Строительные и ремонтные работы остаются самыми востребованными на OLX, с медианой цены на строительство "под ключ" в 2000 грн/м². Наибольший спрос наблюдается в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.
Более 30 тысяч участников из 150 стран собрались на SBC Summit Lisbon 2025 для обсуждения трендов игровой индустрии. Украинская делегация изучала опыт защиты игроков и профилактики лудомании для внедрения национальной программы.
Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026" и обратилась с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора. Она опубликовала письмо, которое отправила в "Суспільне" относительно честного, современного и европейского отбора.
Норвегия заявляет о выполнении миссии по переходу на 100% электромобилей к 2025 году, достигнув 88,9% продаж в 2024 году. Правительство предлагает изменения в программу стимулирования, включая введение налогов на электромобили и увеличение налогов на бензиновые и дизельные авто.
Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас прекратили романтические отношения после девяти месяцев, но остаются друзьями. Пара поняла, что «искра угасла», и решила прекратить встречаться.