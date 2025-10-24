$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16645 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29305 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23556 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28133 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24652 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41025 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25699 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76151 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19352 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41029 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36457 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36848 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76152 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14438 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17695 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29968 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53156 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36403 просмотра
Новости по теме
Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg

Продажи Tesla снизились на 13% в первой половине 2025 года, компания теряет позиции в США, Европе и Китае. Это происходит из-за усиления конкуренции, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий.

Авто • 24 октября, 18:49 • 1886 просмотра
Цены на золото демонстрируют первое недельное падение после рекордных максимумов

Цены на золото продолжают падать, приближаясь к первому недельному снижению за несколько месяцев. Спотовые цены упали на 1,5% до 4062,48 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 1,7% до 4076,41 доллара.

Экономика • 24 октября, 15:53 • 2194 просмотра
Монохромную картину Ива Кляйна продали во Франции за 18,4 миллиона евро

Во Франции продали картину известного художника Кляйна за более чем 18 миллионов евро. На картине отсутствуют образы или пейзажи, она полностью монохромна с синим цветом, который запатентовал художник.

Культура • 24 октября, 13:23 • 2720 просмотра
Эксклюзив
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию

28-летняя американка Линн Шазин попала в больницу с анемией, вызванной чрезмерным употреблением матча-латте. Врач объяснил, что матча может действовать как "захватчик железа", препятствуя его усвоению организмом.

Общество • 24 октября, 06:00 • 76152 просмотра
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мираVideo

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.

Спорт • 23 октября, 17:59 • 3464 просмотра
Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране

Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.

Общество • 23 октября, 16:19 • 2740 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo

Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.

Общество • 23 октября, 15:24 • 36403 просмотра
PUMA MMQ Earthbreak — когда спортивный стиль переходит в искусство

Современная мода все чаще стирает границы между повседневной одеждой и искусством.

Новости Бизнеса • 23 октября, 09:27 • 1902 просмотра
Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, из которых 55% составили электромобили. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Авто • 23 октября, 07:24 • 1968 просмотра
Эксклюзив
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд

Италия, Швейцария и Испания предлагают до 32 тыс. евро за переезд в отдаленные села для борьбы с демографическим кризисом. Однако эти программы являются инвестиционными и имеют жесткие условия, включая длительное проживание, инвестиции в недвижимость или открытие бизнеса.

Общество • 22 октября, 14:00 • 55009 просмотра
Trail Tested, City Ready — самая модная обувь GORE-TEX осени 2025 года

Осень 2025 года отличается популярностью универсальных кроссовок с технологией GORE-TEX, сочетающих стиль и функциональность. Модели Salomon XT-6 GORE-TEX, Speedcross 3 GORE-TEX, XA Pro 3D GTX и adidas Adistar Cushion Gore-Tex, Terrex Swift R3 GTX обеспечивают защиту от непогоды и комфорт.

Новости Бизнеса • 22 октября, 13:07 • 5416 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto

Во втором квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,4%, а арендная плата – на 3,2% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года. Лондон и Париж остаются лидерами по самым высоким ценам на аренду жилья.

Экономика • 22 октября, 09:28 • 30967 просмотра
Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ

Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.

Новости Мира • 21 октября, 15:53 • 3502 просмотра
Ключевым фактором для стабилизации цен на нефть в 2026 году станет дефицит инвестиций в добычу - Var Energi

Норвежская компания Var Energi ожидает стабилизации мирового нефтяного рынка в 2026 году, с ценами выше 60 долларов за баррель. Дефицит инвестиций в добычу назван ключевым фактором поддержания цен.

Экономика • 21 октября, 13:12 • 2486 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto

В этом году главный тренд Хэллоуина – креативные образы с эстетикой темной сказки и намеком на магию, сочетающие жуткость с самоиронией. УНН собрал подборку самых интересных персонажей, которые помогут поразить друзей на вечеринке.

Общество • 21 октября, 07:50 • 73592 просмотра
Нефть дешевеет второй день подряд из-за опасений по поводу избытка предложения

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на фоне опасений по поводу избытка предложения и рисков для спроса. Аналитики прогнозируют избыток нефти до 2026 года, что может привести к дальнейшему снижению цен.

Экономика • 21 октября, 06:00 • 5260 просмотра
Крах интернета на два часа: сбой Amazon Web Services вызвал волну мемов и панику в соцсетяхPhoto

Глобальный сбой в работе Amazon Web Services парализовал десятки популярных сайтов и приложений, спровоцировав волну мемов в соцсетях. Проблемы затронули сервисы от Roblox до Microsoft 365, но Amazon заверила, что кибератаки не было.

Новости Мира • 20 октября, 19:24 • 5925 просмотра
Два закарпатских села вошли в рейтинг лучших туристических деревень мира по версии ООНPhoto

Колочава и Синевирская Поляна из Закарпатья признаны одними из 52 лучших туристических деревень мира по версии UNWTO. Эти населенные пункты отмечены за сочетание развития туризма с сохранением природы и культурного наследия.

Общество • 20 октября, 15:02 • 3176 просмотра
Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства

Британские ученые выяснили, что с возрастом мужчины передают детям больше вредных генетических мутаций. После 30 лет риск мутаций в сперматозоидах возрастает, достигая 1 из 20 в возрасте 43-70 лет.

Здоровье • 20 октября, 14:41 • 15681 просмотра
Toyota представила двухместный электромобиль FT-Me для подростков: серийное производство к 2027 годуPhoto

Toyota представила новый двухместный электромобиль FT-Me длиной 2,5 метра, разработанный для подростков от 14 лет. Модель относится к категории квадроциклов и имеет ручное управление, серийное производство ожидается в 2027 году.

Авто • 20 октября, 13:54 • 3823 просмотра
Какие комнатные растения пользуются популярностью за рубежом?Photo

Растение в доме может стать центром внимания, добавить яркости и превратить его в уютное и гостеприимное место, о котором вы всегда мечтали.

Новости Бизнеса • 20 октября, 11:35 • 11765 просмотра
Владелец брендов Gucci и Balenciaga продает косметическое подразделение компании L'Oreal за 4,7 млрд долларов

Kering продает свое косметическое подразделение L'Oreal за 4,7 миллиарда долларов для уменьшения долга и фокусировки на основном бизнесе. L'Oreal получит права на бренды Gucci, Balenciaga и другие, а также приобретет парфюмерный бренд Creed.

Экономика • 20 октября, 11:32 • 3440 просмотра
Новый iPhone от Apple превосходит предыдущую модель по продажам на 14% в США и Китае

Продажи новейшей модели iPhone 17 от Apple выросли на 14% за первые 10 дней в США и Китае по сравнению с iPhone 16. Спрос на базовый iPhone 17 значительно превышает прошлогоднюю модель из-за улучшенного дисплея, большего объема памяти и обновленного чипа A19.

Новости Мира • 20 октября, 07:30 • 3195 просмотра
OnlyFans обошла Apple и NVIDIA: стала самой прибыльной компанией мира по доходу на одного сотрудникаPhoto

Платформа OnlyFans возглавила мировой рейтинг по уровню прибыльности на одного сотрудника, достигнув $37,6 миллиона дохода на работника. Этот показатель значительно превышает результаты технологических гигантов, таких как NVIDIA ($3,6 млн) и Apple ($2,4 млн).

Экономика • 19 октября, 12:15 • 23939 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto

Молодежный сленг — это совокупность неформальных слов и выражений, используемых молодежью для самоидентификации и экспериментов с языком. Взрослым стоит быть открытыми к новому, прислушиваться к подросткам и не стесняться спрашивать о значении непонятных слов.

Общество • 19 октября, 08:35 • 91319 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика

Строительные и ремонтные работы остаются самыми востребованными на OLX, с медианой цены на строительство "под ключ" в 2000 грн/м². Наибольший спрос наблюдается в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.

Общество • 18 октября, 09:59 • 50078 просмотра
Европейский опыт, формирующий будущее ответственной игры в Украине: опыт SBC Summit Lisbon 2025Photo

Более 30 тысяч участников из 150 стран собрались на SBC Summit Lisbon 2025 для обсуждения трендов игровой индустрии. Украинская делегация изучала опыт защиты игроков и профилактики лудомании для внедрения национальной программы.

Общество • 17 октября, 16:27 • 3469 просмотра
Оля Полякова подала заявку на Нацотбор Евровидения-2026: что известноPhoto

Оля Полякова объявила о подаче заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2026" и обратилась с письмом о необходимости обновить отдельные правила отбора. Она опубликовала письмо, которое отправила в "Суспільне" относительно честного, современного и европейского отбора.

Культура • 17 октября, 10:28 • 2878 просмотра
Норвегия заявила о выполнении миссии по 100% электрокарам и готовит изменения в стимулировании

Норвегия заявляет о выполнении миссии по переходу на 100% электромобилей к 2025 году, достигнув 88,9% продаж в 2024 году. Правительство предлагает изменения в программу стимулирования, включая введение налогов на электромобили и увеличение налогов на бензиновые и дизельные авто.

Новости Мира • 16 октября, 09:06 • 11297 просмотра
Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев романтических отношений

Голливудские звезды Том Круз и Ана де Армас прекратили романтические отношения после девяти месяцев, но остаются друзьями. Пара поняла, что «искра угасла», и решила прекратить встречаться.

Новости Мира • 16 октября, 08:09 • 4165 просмотра