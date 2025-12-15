Гибриды и плагин-гибриды захватывают рынок: набирают обороты в США, а в Европе уже самые популярные

2025 год был важным для гибридов и плагин-гибридов, и ожидается, что 2026-й будет еще более значимым, пишет InsideEVs, передает УНН.

Подробности

В первом квартале этого года около 22% проданных в США легковых автомобилей составляли гибриды или плагин-гибриды, по сравнению с примерно 18% в первом квартале 2024 года, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA). Возможно, люди не массово переходят на электромобили, но они отдают предпочтение вариантам с аккумуляторным питанием, а не автомобилям с полностью бензиновым двигателем.

В США традиционные гибриды намного популярнее плагин-гибридов, хотя в других частях мира ситуация иная. В третьем квартале продажи традиционных гибридов — которые имеют бензиновый двигатель, небольшой электродвигатель и небольшую высоковольтную батарею — выросли на 20% в США по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным аналитической компании PwC.

Тем временем продажи плагин-гибридов (PHEV) — автомобилей с более емкой батареей и более мощным электродвигателем — в третьем квартале выросли всего на 3%. Но это лишь верхушка айсберга, поскольку автомобильные компании спешат заполнить потенциальную нишу, которую оставили электромобили, отмечает издание.

Еще более впечатляющие данные наблюдаются в Европе. Гибриды сейчас являются самым популярным типом новых автомобилей на этом рынке, занимая 35% рынка. Вместе с плагин-гибридами они превзошли продажи автомобилей исключительно с бензиновыми или дизельными двигателями. А в Китае, несмотря на значительное лидерство в сегменте электромобилей, продажи гибридов растут, поскольку покупатели за пределами городов сталкиваются с теми же проблемами зарядки, что и остальные.

Некоторые автопроизводители ставили перед собой амбициозные цели стать полностью электрическими брендами к 2030, 2035 или позже. Столкнувшись с суровой реальностью рынка, многие отступили, отложив или отменив выпуск новых электромобилей. Сейчас они ищут способы привлечь покупателей, предлагая больше гибридных и плагин-гибридных автомобилей.

Это хорошие новости, по крайней мере пока. Покупка гибридного автомобиля может значительно снизить расходы на бензин по сравнению со старым бензиновым автомобилем.

Porsche, Kia, Hyundai, Volvo, Nissan, Honda и другие имеют серьезные планы инвестировать много денег в новые электрифицированные силовые агрегаты, которые легко вставить в существующие автомобильные платформы. Toyota делает это чрезвычайно хорошо уже более десяти лет, и она не собирается останавливаться в ближайшее время, поскольку хочет продать как можно больше гибридов, плагин-гибридов и электромобилей. Toyota имела впечатляющий год продаж в США благодаря силе своей гибридной линейки, и теперь многие другие автопроизводители пытаются последовать ее примеру.

Поэтому стоит ожидать, что 2026-й будет полон новостей, связанных с гибридными и плагин-гибридными автомобилями.

Технологии развиваются чрезвычайно быстро, и скоро появятся электромобили стоимостью 25 000 долларов или даже дешевле, что позволит большему количеству людей сесть за руль автомобиля без бензина. Ожидается также, что к концу десятилетия широкое распространение получат твердотельные батареи, которые позволят увеличить запас хода, а некоторые компании уже достигли успеха в создании еще более эффективных двигателей внутреннего сгорания, пишет издание.

Украинский автопарк пополнился 11 тысячами электромобилей в ноябре 2025 года - статистика