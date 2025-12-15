Гибриды и плагин-гибриды захватывают рынок: набирают обороты в США, а в Европе уже самые популярные

$42.190.08
49.470.05
ukenru
12:05 • 4174 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 10621 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 13734 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 15597 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 17736 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 17381 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18313 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24367 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33056 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28882 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15 декабря, 04:27 • 9082 просмотра
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 18953 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 24835 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 10712 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 7064 просмотра
публикации
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 7140 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 71246 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 87638 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 73317 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 82546 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 19019 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 36444 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 37935 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 42456 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 77171 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
Отопление

Гибриды и плагин-гибриды захватывают рынок: набирают обороты в США, а в Европе уже самые популярные

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Гибриды и плагин-гибриды стремительно наращивают продажи, вытесняя бензиновые авто. В США 22% проданных легковых автомобилей в первом квартале этого года были гибридами, а в Европе они уже самые популярные, занимая 35% рынка.

Гибриды и плагин-гибриды захватывают рынок: набирают обороты в США, а в Европе уже самые популярные

2025 год был важным для гибридов и плагин-гибридов, и ожидается, что 2026-й будет еще более значимым, пишет InsideEVs, передает УНН.

Подробности

В первом квартале этого года около 22% проданных в США легковых автомобилей составляли гибриды или плагин-гибриды, по сравнению с примерно 18% в первом квартале 2024 года, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA). Возможно, люди не массово переходят на электромобили, но они отдают предпочтение вариантам с аккумуляторным питанием, а не автомобилям с полностью бензиновым двигателем.

В США традиционные гибриды намного популярнее плагин-гибридов, хотя в других частях мира ситуация иная. В третьем квартале продажи традиционных гибридов — которые имеют бензиновый двигатель, небольшой электродвигатель и небольшую высоковольтную батарею — выросли на 20% в США по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным аналитической компании PwC.

Тем временем продажи плагин-гибридов (PHEV) — автомобилей с более емкой батареей и более мощным электродвигателем — в третьем квартале выросли всего на 3%. Но это лишь верхушка айсберга, поскольку автомобильные компании спешат заполнить потенциальную нишу, которую оставили электромобили, отмечает издание.

Еще более впечатляющие данные наблюдаются в Европе. Гибриды сейчас являются самым популярным типом новых автомобилей на этом рынке, занимая 35% рынка. Вместе с плагин-гибридами они превзошли продажи автомобилей исключительно с бензиновыми или дизельными двигателями. А в Китае, несмотря на значительное лидерство в сегменте электромобилей, продажи гибридов растут, поскольку покупатели за пределами городов сталкиваются с теми же проблемами зарядки, что и остальные.

Некоторые автопроизводители ставили перед собой амбициозные цели стать полностью электрическими брендами к 2030, 2035 или позже. Столкнувшись с суровой реальностью рынка, многие отступили, отложив или отменив выпуск новых электромобилей. Сейчас они ищут способы привлечь покупателей, предлагая больше гибридных и плагин-гибридных автомобилей.

Это хорошие новости, по крайней мере пока. Покупка гибридного автомобиля может значительно снизить расходы на бензин по сравнению со старым бензиновым автомобилем.

Porsche, Kia, Hyundai, Volvo, Nissan, Honda и другие имеют серьезные планы инвестировать много денег в новые электрифицированные силовые агрегаты, которые легко вставить в существующие автомобильные платформы. Toyota делает это чрезвычайно хорошо уже более десяти лет, и она не собирается останавливаться в ближайшее время, поскольку хочет продать как можно больше гибридов, плагин-гибридов и электромобилей. Toyota имела впечатляющий год продаж в США благодаря силе своей гибридной линейки, и теперь многие другие автопроизводители пытаются последовать ее примеру.

Поэтому стоит ожидать, что 2026-й будет полон новостей, связанных с гибридными и плагин-гибридными автомобилями.

Технологии развиваются чрезвычайно быстро, и скоро появятся электромобили стоимостью 25 000 долларов или даже дешевле, что позволит большему количеству людей сесть за руль автомобиля без бензина. Ожидается также, что к концу десятилетия широкое распространение получат твердотельные батареи, которые позволят увеличить запас хода, а некоторые компании уже достигли успеха в создании еще более эффективных двигателей внутреннего сгорания, пишет издание.

Украинский автопарк пополнился 11 тысячами электромобилей в ноябре 2025 года - статистика15.12.25, 08:45 • 1948 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Техника
Энергетика
Тренд
Бренд
Porsche
Электроэнергия
Hyundai
Toyota
Nissan
Европа
Китай
Соединённые Штаты