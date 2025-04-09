Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.
Tesla может легко приспособиться к новым 25% пошлинам на автомобили, поскольку компания меньше зависит от иностранных компонентов. Акции Tesla выросли, когда акции других автопроизводителей упали.
Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше всего - в Киеве.
Министр экономики Японии Эдзи Муто планирует визит в США для переговоров по освобождению от пошлин. Япония подчеркивает важность своей высококачественной стали и алюминия для американского рынка.
Toyota планирует построить новый завод Lexus в Шанхае для производства электромобилей с 2027 года. Завод будет производить 100 000 автомобилей ежегодно, а к 2035 году все модели Lexus станут электрическими.
США ввели 10% пошлины на китайский импорт, Пекин ответил ограничениями на американские товары. Канада и Мексика получили 30-дневную отсрочку, а биржи отреагировали резким падением акций азиатских компаний.
Новые детали были обнаружены в деле Олега Друзя - планировал купить роскошную виллу в Турции.
В Украине зарегистрировано 27,9 тыс. новых бензиновых авто, что на 2% меньше чем в прошлом году. Mazda CX5 стала лидером продаж, а среди подержанных импортированных авто первое место занял Volkswagen Golf.
В Украине зарегистрировано 23,9 тыс. гибридных авто в 2023 году, что на 39% больше предыдущего года. Toyota RAV-4 лидирует среди новых, а Ford Fusion - среди подержанных гибридов.
Boeing, Google и другие крупные американские компании пожертвовали по $1 млн на инаугурационный фонд Дональда Трампа. К списку доноров также присоединились Meta, Amazon, Uber, Ford, GM, Toyota и Chevron.
Тим Кук планирует лично пожертвовать 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Инаугурационный комитет имеет целью собрать более 150 млн долларов от различных компаний и лиц.
Пограничники в пункте пропуска "Нижанковичи" нашли 61 золотой слиток в подлокотнике Toyota. 37-летняя дончанка и ее пассажир не смогли объяснить происхождение золота стоимостью 6 млн грн.
Китайские автопроизводители достигли рекордных показателей продаж в 2024 году, но ожидают сложный 2025 год. Рост рынка замедлится до 2% из-за торговой напряженности и жесткой конкуренции.
RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.
В 2024 году украинцы приобрели 69,6 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше чем в 2023. Toyota лидирует среди брендов, а самой популярной моделью стал RENAULT Duster.
114-я отдельная бригада ТРО получила от Киевской области 7 пикапов Toyota Hilux, 31 квадрокоптер и генераторы. Общая сумма помощи военным от Киевщины в этом году превысила 1 млрд грн.
Toyota Motor Северной Америки пожертвует $1 млн на инаугурационные мероприятия Дональда Трампа. Ford и GM также выделят по миллиону и предоставят автомобили для празднования.
Немецкий автогигант Volkswagen планирует масштабную оптимизацию до 2030 года, сократив треть персонала. Компания не будет закрывать заводы, но уменьшит производственные мощности и урежет зарплаты менеджмента.
Honda и Nissan подписали соглашение о создании совместного холдинга, который выйдет на биржу в 2026 году. Объединенная компания станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.
СМИ сообщают о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.
24-летний водитель Toyota в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Правоохранители задержали виновника и его 19-летнего пассажира, оба были навеселе.
В октябре украинцы приобрели более 1,9 тыс. гибридных автомобилей, что на 7% больше чем в прошлом году. Самыми популярными моделями стали Toyota RAV-4 среди новых и Ford Fusion US среди подержанных авто.
Депутат Киевсовета Сергей Мамоян погиб.
По данным Укравтопром, расходы украинцев на новые легковые авто выросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Половина суммы пришлась на пять марок, из которых Toyota лидирует с 14 млрд грн.
В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 30% меньше, чем в августе. Toyota остается лидером рынка с 840 проданными автомобилями, а бестселлером месяца стал Renault Duster.
Из более 78 тысяч выданных транспортных лицензий в Украине 72,8% остаются действительными, а 27,2% утратили силу. Больше всего лицензий выдано в 2022 году, преимущественно для международных грузовых перевозок.
В августе 2024 года украинцы приобрели новых легковых автомобилей на 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными марками стали BMW, Toyota и Mercedes-Benz.
В июле в Украине зарегистрировано почти 2,4 тыс. гибридных авто, что на 56% больше, чем в прошлом году. Лидером среди новых гибридов стала Toyota RAV-4, а среди подержанных - Ford Fusion US.
В Ереване грузовик врезался в автобус, а затем в припаркованный автомобиль и перевернулся. 17 пострадавших доставлены в больницы, некоторым оказана помощь на месте.
В Киеве за прошедшие сутки произошло три смертельных ДТП с участием пешеходов. Двое погибших переходили дорогу по нерегулируемым переходам, один - в неположенном месте. По всем фактам начаты уголовные производства.