Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

В июле в Украине зарегистрировано почти 2,4 тыс. гибридных авто, что на 56% больше, чем в прошлом году. Лидером среди новых гибридов стала Toyota RAV-4, а среди подержанных - Ford Fusion US.