BMW iX3 опередил Lucid и Mercedes в реальном тесте электромобилей на запас хода

$44.360.0251.640.03
ukenru
06:25 • 11109 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 28923 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Эксклюзив
7 июня, 10:35 • 56744 просмотра
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода
7 июня, 10:21 • 41317 просмотра
Гросси обеспокоен ударом РФ, команда МАГАТЭ посетит объект на Чернобыльской площадке, чтобы осмотреть последствия
7 июня, 09:41 • 72856 просмотра
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto
7 июня, 07:53 • 42089 просмотра
На Буковине под группой детей обрушился мост во время экскурсии, есть пострадавшиеVideo
7 июня, 07:14 • 27710 просмотра
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
6 июня, 19:20 • 46763 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 62141 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 46013 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
89%
748мм
Популярные новости
Трамп призвал Израиль не отвечать на обстрел Ирана ради сделки7 июня, 21:58 • 10331 просмотра
Зеленский в Лондоне обсудил с лидерами Британии, Франции и ФРГ удары по россии и новую помощьVideo7 июня, 22:30 • 14128 просмотра
Мобильные группы моральной поддержки адаптируют новобранцев в ВСУ - ГенштабPhoto7 июня, 23:06 • 13926 просмотра
Зеленский и лидеры E3 согласовали 5 условий для завершения войны7 июня, 23:41 • 15415 просмотра
Атаки дронов парализовали аэропорт Сочи — тысячи людей ждут рейсовVideo8 июня, 00:16 • 17045 просмотра
публикации
Fire Point работает над новой ракетой на 850 км и спутниковой альтернативой StarlinkPhoto7 июня, 09:41 • 72905 просмотра
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 80475 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 98549 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 110889 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 132604 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Армения
Сумская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 29531 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 101056 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 144472 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 147933 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 180160 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед 131

BMW iX3 опередил Lucid и Mercedes в реальном тесте электромобилей на запас хода

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Кроссовер BMW iX3 возглавил рейтинг NAF, преодолев 780 км на одном заряде в реальных условиях. Он опередил модели Lucid и Mercedes по запасу хода.

BMW iX3 опередил Lucid и Mercedes в реальном тесте электромобилей на запас хода

Немецкий кроссовер BMW iX3 занял первое место в свежем тесте на реальный запас хода от Норвежской автомобильной федерации (NAF), обойдя модели от Lucid и Mercedes. В реальных летних условиях электрокар проехал почти 780 километров на одном заряде, что оказалось даже больше заявленных производителем характеристик. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что запас хода является одним из важнейших факторов при выборе электромобиля. Особенно это касается покупателей, которые планируют использовать электрокар для конкретных целей — например, исключительно для езды по городу, где может быть вполне достаточно более дешевой модели с меньшим запасом хода, такой как Nissan Leaf. Именно поэтому тесты запаса хода в реальных условиях очень полезны, и один из последних таких тестов провела Норвежская автомобильная федерация (NAF).

По результатам испытаний, проведенных норвежским летом, рейтинг возглавил BMW iX3 с реальным запасом хода 485 миль (около 780 км). Это оказалось примерно на семь миль больше, чем его запас хода по стандарту WLTP — системе тестирования, которая используется в Европе и обычно является более лояльной, чем стандарт EPA в США. Таким образом, положительное отклонение составило 1,5%.

BMW: успехи и неудачи

Если речь идет об отклонении от заявленных показателей, то это, пожалуй, один из самых показательных результатов теста, так как он демонстрирует, получают ли покупатели тот запас хода, который им обещали. В частности, модель с худшим показателем отклонения — MG IM6 — не продается в США. В реальных тестах она продемонстрировала запас хода в 277 миль, что на 11,7% меньше ее показателя WLTP. С другой стороны, Xpeng X9, еще одна китайская модель в списке, показала лучшее положительное отклонение: ее показатель вырос с 360 миль до 401 мили, что означает прирост на 11,4%.

Toyota bZ4X, которая в США продается просто как bZ, продемонстрировала практически нулевое отклонение: и ее запас хода по WLTP, и результат реального теста NAF составили 314 миль.

Вслед за лидером списка BMW iX3 шел Lucid Gravity, который показал реальный запас хода в 447 миль, что на 3,7% меньше его заявленного показателя WLTP в 465 миль. В первую пятерку также вошли Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLC 400 и Xpeng X9.

Гонка за эффективность

Хотя BMW iX3 и возглавил рейтинг, отмечается, что реальный запас хода все равно может меняться в зависимости от привычек зарядки и стиля вождения, особенно у тех, кто любит резкое ускорение или езду на высоких скоростях. Несмотря на это, автопроизводители продолжают увеличивать запас хода электромобилей благодаря совершенствованию архитектуры и технологий аккумуляторов, а также повышению эффективности за счет улучшения аэродинамики и облегчения конструкции.

В США BMW заявляет для модели iX3 ожидаемый запас хода до 434 миль. Это также первая модель BMW, построенная на базе полностью электрической платформы Neue Klasse с 800-вольтовой архитектурой, которая при идеальных условиях позволяет зарядить батарею постоянным током от 10% до 80% за 21 минуту.

Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибриды05.06.26, 09:56 • 18807 просмотров

Ольга Розгон

ТехнологииАвто
Техника
Toyota
Nissan
Норвегия
Соединённые Штаты