BMW iX3 опередил Lucid и Mercedes в реальном тесте электромобилей на запас хода

Немецкий кроссовер BMW iX3 занял первое место в свежем тесте на реальный запас хода от Норвежской автомобильной федерации (NAF), обойдя модели от Lucid и Mercedes. В реальных летних условиях электрокар проехал почти 780 километров на одном заряде, что оказалось даже больше заявленных производителем характеристик. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что запас хода является одним из важнейших факторов при выборе электромобиля. Особенно это касается покупателей, которые планируют использовать электрокар для конкретных целей — например, исключительно для езды по городу, где может быть вполне достаточно более дешевой модели с меньшим запасом хода, такой как Nissan Leaf. Именно поэтому тесты запаса хода в реальных условиях очень полезны, и один из последних таких тестов провела Норвежская автомобильная федерация (NAF).

По результатам испытаний, проведенных норвежским летом, рейтинг возглавил BMW iX3 с реальным запасом хода 485 миль (около 780 км). Это оказалось примерно на семь миль больше, чем его запас хода по стандарту WLTP — системе тестирования, которая используется в Европе и обычно является более лояльной, чем стандарт EPA в США. Таким образом, положительное отклонение составило 1,5%.

BMW: успехи и неудачи

Если речь идет об отклонении от заявленных показателей, то это, пожалуй, один из самых показательных результатов теста, так как он демонстрирует, получают ли покупатели тот запас хода, который им обещали. В частности, модель с худшим показателем отклонения — MG IM6 — не продается в США. В реальных тестах она продемонстрировала запас хода в 277 миль, что на 11,7% меньше ее показателя WLTP. С другой стороны, Xpeng X9, еще одна китайская модель в списке, показала лучшее положительное отклонение: ее показатель вырос с 360 миль до 401 мили, что означает прирост на 11,4%.

Toyota bZ4X, которая в США продается просто как bZ, продемонстрировала практически нулевое отклонение: и ее запас хода по WLTP, и результат реального теста NAF составили 314 миль.

Вслед за лидером списка BMW iX3 шел Lucid Gravity, который показал реальный запас хода в 447 миль, что на 3,7% меньше его заявленного показателя WLTP в 465 миль. В первую пятерку также вошли Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLC 400 и Xpeng X9.

Гонка за эффективность

Хотя BMW iX3 и возглавил рейтинг, отмечается, что реальный запас хода все равно может меняться в зависимости от привычек зарядки и стиля вождения, особенно у тех, кто любит резкое ускорение или езду на высоких скоростях. Несмотря на это, автопроизводители продолжают увеличивать запас хода электромобилей благодаря совершенствованию архитектуры и технологий аккумуляторов, а также повышению эффективности за счет улучшения аэродинамики и облегчения конструкции.

В США BMW заявляет для модели iX3 ожидаемый запас хода до 434 миль. Это также первая модель BMW, построенная на базе полностью электрической платформы Neue Klasse с 800-вольтовой архитектурой, которая при идеальных условиях позволяет зарядить батарею постоянным током от 10% до 80% за 21 минуту.

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