Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибриды

$44.350.0151.530.14
ukenru
4 июня, 19:34 • 20217 просмотра
В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
4 июня, 18:38 • 42858 просмотра
Довольно войны — Зеленский написал путину открытое письмо с предложением встречи
4 июня, 16:37 • 36830 просмотра
Математика должна оставаться обязательным компонентом НМТ — министр образования
Эксклюзив
4 июня, 16:14 • 41857 просмотра
В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревогиPhoto
4 июня, 14:32 • 40843 просмотра
На столичном Андреевском спуске демонтировали памятник БулгаковуPhoto
Эксклюзив
4 июня, 14:18 • 33764 просмотра
В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - экспертVideo
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 57301 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 09:29 • 28506 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
4 июня, 08:49 • 30175 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
4 июня, 08:17 • 32338 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
77%
750мм
Популярные новости
Разницы в подходах США и Европы к войне в Украине уже нет — Лавров4 июня, 23:46 • 14146 просмотра
Конвейер для "Юных героев": оккупанты на ВОТ готовят украинских детей к российской армии — ЦНСPhoto5 июня, 00:20 • 10056 просмотра
россия повторно атаковала терминал Новой почты в Днепре - люди не пострадали5 июня, 00:54 • 17230 просмотра
Пентагон планирует отменить передачу ракет Tomahawk Германии из-за России — Politico01:27 • 10987 просмотра
Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД02:32 • 5148 просмотра
публикации
Грузинская кухня и ее главные секреты популярностиPhoto4 июня, 16:24 • 36567 просмотра
Процедуры-близнецы и дополнительные соглашения: семь способов как украсть на тендере и как это обнаружить4 июня, 16:02 • 34029 просмотра
Аудит дел и перезагрузка БЭБ: почему проверку стоит начать с уголовных дел против авиакомпаний
Эксклюзив
4 июня, 12:00 • 57301 просмотра
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto4 июня, 11:35 • 44903 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto4 июня, 10:59 • 48864 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джо Байден
Иван Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 57740 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 103592 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 109476 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 143120 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 135512 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Кх-59
Техника

Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибриды

Киев • УНН

 • 390 просмотра

В мае 2026 года Mazda CX-50 опередила CX-5 благодаря спросу на гибриды. Продажи модели выросли на 107% и составили 14 897 единиц за один месяц.

Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибриды

В мае 2026 года кроссовер Mazda CX-50 впервые опередил по объемам продаж обновленную модель CX-5 — в прошлом месяце было реализовано 14 897 единиц авто, что на 107,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным японского автопроизводителя, главным двигателем такого роста стал рекордный спрос на гибридную версию CX-50 Hybrid. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В мае 2026 года продажи модели CX-5 составили 7 805 единиц против 9 501 единицы в мае 2025 года.  Продажи модели CX-50 в мае 2026 года достигли 14 897 единиц по сравнению с 7 188 единицами в мае 2025 года.

В этом же сегменте модель CX-5 в мае разошлась тиражом всего в 7 805 единиц, что на 17.9% меньше, чем год назад. В следующем году Mazda выпустит CX-5 Hybrid, но сейчас эта модель доступна только с обычным четырехцилиндровым двигателем.

Мазда продолжила наращивать мощный импульс в мае: общие продажи выросли на 35% по сравнению с прошлым годом. Этот рост отражает стабильный прогресс во всем портфолио бренда во главе с продолжающимся наращиванием объемов CX-5, где показатели ускоряются по мере того, как улучшаются как осведомленность потребителей, так и доступность автомобилей у дилеров по всей стране. Электрификация остается ключевым двигателем эффективности, о чем свидетельствует CX-50 Hybrid, продажи которого выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом

— отмечает издание.

Несмотря на успешный месяц для CX-50, модель CX-5 все еще лидирует в гонке продаж по итогам пяти месяцев 2026 года. На данный момент с начала года продано 53 003 единицы CX-5 (против 56 501 единицы за аналогичный период 2025 года). В то же время продажи CX-50 с начала 2026 года достигли 52 132 единиц (против 38 243 единиц за тот же период 2025 года). Цифры очень близки, и это может быть первым признаком смены лидерства в пользу CX-50. Модель CX-5 2026 года появилась на рынке лишь через несколько месяцев после начала года, и значительная часть этих продаж пришлась на остатки запасов 2025 модельного года.

В январе CX-50 действительно начал год мощно, опередив по продажам CX-5 (10 415 против 9 873 единиц), однако в апреле CX-5 снова обошел CX-50 (10 206 против 8 201 единицы). Похожая ситуация наблюдалась в марте и феврале.

Представители Mazda рассказали изданию Autoblog, что хотя CX-50 и CX-5 имеют схожие ценники и представлены в одном размерном сегменте, они привлекают разных клиентов. Модель CX-5 чаще сравнивают с массовыми вариантами вроде Honda CR-V и Toyota RAV4, тогда как CX-50 сопоставляют с более брутальными внедорожниками вроде Subaru Outback и Toyota 4Runner. Покупатели также высоко ценят версию CX-50 Turbo — за все время существования модели ее выбрали 20% клиентов. Однако сейчас гибридная версия CX-50 стала настолько популярной, что на нее приходится более трети всех покупок.

В целом май стал очень успешным месяцем для Mazda: вместе с моделью CX-50 бренд реализовал 39 066 автомобилей, что на 35% больше, чем в мае 2025 года. Несмотря на то, что на легковые модели Mazda пришлось всего 5 174 единицы от этого количества, все они продемонстрировали хороший рост как за месяц, так и за текущий год в целом. В мае была продана 4 121 единица Mazda3 (рост на 68%), а всего с начала года — 16 665 единиц (рост на 10.8%). Спортивный автомобиль MX-5 Miata разошелся тиражом в 1 053 единицы (рост на 196.6%), достигнув отметки в 3 911 единиц за 2026 год (рост на 10.9%).

BMW представила первый полноприводный M2 с разгоном до сотни за 3,3 секунды03.06.26, 16:47 • 2626 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираАвто
Бренд
Toyota