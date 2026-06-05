Mazda CX-50 опередила по продажам CX-5 благодаря стремительному росту спроса на гибриды

В мае 2026 года кроссовер Mazda CX-50 впервые опередил по объемам продаж обновленную модель CX-5 — в прошлом месяце было реализовано 14 897 единиц авто, что на 107,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным японского автопроизводителя, главным двигателем такого роста стал рекордный спрос на гибридную версию CX-50 Hybrid. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В мае 2026 года продажи модели CX-5 составили 7 805 единиц против 9 501 единицы в мае 2025 года. Продажи модели CX-50 в мае 2026 года достигли 14 897 единиц по сравнению с 7 188 единицами в мае 2025 года.

В этом же сегменте модель CX-5 в мае разошлась тиражом всего в 7 805 единиц, что на 17.9% меньше, чем год назад. В следующем году Mazda выпустит CX-5 Hybrid, но сейчас эта модель доступна только с обычным четырехцилиндровым двигателем.

Мазда продолжила наращивать мощный импульс в мае: общие продажи выросли на 35% по сравнению с прошлым годом. Этот рост отражает стабильный прогресс во всем портфолио бренда во главе с продолжающимся наращиванием объемов CX-5, где показатели ускоряются по мере того, как улучшаются как осведомленность потребителей, так и доступность автомобилей у дилеров по всей стране. Электрификация остается ключевым двигателем эффективности, о чем свидетельствует CX-50 Hybrid, продажи которого выросли более чем на 80% по сравнению с прошлым годом — отмечает издание.

Несмотря на успешный месяц для CX-50, модель CX-5 все еще лидирует в гонке продаж по итогам пяти месяцев 2026 года. На данный момент с начала года продано 53 003 единицы CX-5 (против 56 501 единицы за аналогичный период 2025 года). В то же время продажи CX-50 с начала 2026 года достигли 52 132 единиц (против 38 243 единиц за тот же период 2025 года). Цифры очень близки, и это может быть первым признаком смены лидерства в пользу CX-50. Модель CX-5 2026 года появилась на рынке лишь через несколько месяцев после начала года, и значительная часть этих продаж пришлась на остатки запасов 2025 модельного года.

В январе CX-50 действительно начал год мощно, опередив по продажам CX-5 (10 415 против 9 873 единиц), однако в апреле CX-5 снова обошел CX-50 (10 206 против 8 201 единицы). Похожая ситуация наблюдалась в марте и феврале.

Представители Mazda рассказали изданию Autoblog, что хотя CX-50 и CX-5 имеют схожие ценники и представлены в одном размерном сегменте, они привлекают разных клиентов. Модель CX-5 чаще сравнивают с массовыми вариантами вроде Honda CR-V и Toyota RAV4, тогда как CX-50 сопоставляют с более брутальными внедорожниками вроде Subaru Outback и Toyota 4Runner. Покупатели также высоко ценят версию CX-50 Turbo — за все время существования модели ее выбрали 20% клиентов. Однако сейчас гибридная версия CX-50 стала настолько популярной, что на нее приходится более трети всех покупок.

В целом май стал очень успешным месяцем для Mazda: вместе с моделью CX-50 бренд реализовал 39 066 автомобилей, что на 35% больше, чем в мае 2025 года. Несмотря на то, что на легковые модели Mazda пришлось всего 5 174 единицы от этого количества, все они продемонстрировали хороший рост как за месяц, так и за текущий год в целом. В мае была продана 4 121 единица Mazda3 (рост на 68%), а всего с начала года — 16 665 единиц (рост на 10.8%). Спортивный автомобиль MX-5 Miata разошелся тиражом в 1 053 единицы (рост на 196.6%), достигнув отметки в 3 911 единиц за 2026 год (рост на 10.9%).

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