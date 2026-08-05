В Киеве из-под завалов достали двух пострадавших, после попадания произошла утечка аммиака
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева спасатели достали двух пострадавших из-под завалов складского помещения после российской атаки. В результате попадания в нежилую застройку произошла утечка аммиака, жителям советуют закрыть окна.
В Голосеевском районе Киева после российской атаки спасатели достали из-под завалов складского помещения двух пострадавших. Также в районе произошла утечка аммиака после попадания в нежилую застройку. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
По словам Кличко, под завалами разрушенного складского помещения еще могут находиться люди. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
В Голосеевском районе из-под завалов складского помещения, где произошло разрушение, достали двух пострадавших. Под завалами еще могут быть люди. Продолжается поисково-спасательная операция
Кличко также уточнил, что предварительная информация о пожаре в 20-этажном жилом доме в Оболонском районе не подтвердилась.
В Голосеевском районе зафиксировали утечку аммиака
По информации мэра, в результате попадания в нежилую застройку в Голосеевском районе произошла утечка аммиака. На места происшествий направляются экстренные службы.
Мониторинговые каналы рекомендуют жителям Киева, особенно правобережной части города, плотно закрыть окна из-за возможного распространения аммиака. Этот газ является токсичным, раздражает глаза, нос, горло и легкие, а также может вызывать кашель, затрудненное дыхание и боль в груди. При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
В Киеве после атаки россиян разрушен частный дом, под завалами могут быть люди - мэр05.08.26, 01:36 • 43410 просмотров