Нехватка средств или отсутствие механизма: почему военные до сих пор не получают сертификаты на автомобили

Закон об усилении мобилизации, принятый в апреле 2024 года, обещал военным ряд льгот, в частности, сертификат на 150 тыс. гривен на покупку транспортного средства для военных, заключивших контракт, однако через два года Кабинет министров до сих пор не принял соответствующий порядок. Как указали в Министерстве финансов, проект правительственного постановления подготовлен, однако его дальнейшее рассмотрение возможно лишь после определения источников финансирования, ведь потребность на реализацию нормы закона оценивается в 27,5 млрд гривен, пишет УНН.

Согласно закону Украины №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который был принят еще в апреле 2024 года, военнослужащие, заключившие контракт, должны были в течение трех месяцев получить сертификат в размере 150 тыс. гривен на покупку транспортного средства. Получить его можно было бы только один раз.

Законом, вступившим в силу в мае 2024 года, Кабмину было поручено в месячный срок принять нормативно-правовые акты, вытекающие из этого закона, то есть до конца июля 2024 года.

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Как сообщили в Министерстве финансов Украины в ответ на запрос УНН, "Минфин во исполнение поручения Кабинета министров Украины от 22.04.2024 № 12375/1/1-24 подготовило проект постановления "Об утверждении Порядка получения сертификата на покупку транспортного средства военнослужащими в случае заключения контракта".

В Минфине указали, что Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Управление государственной охраны Украины, Министерство юстиции Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины согласовали проект постановления с замечаниями.

По информации Министерства обороны Украины и других силовых структур, потребность в средствах на реализацию вышеуказанной нормы закона Украины от 11.04.2024 № 3633-ІХ (начиная с даты вступления его в силу) относительно выдачи военнослужащим сертификата на покупку транспортного средства составляет 27,5 млрд гривен

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Кроме того, как указали в Минфине, "в то же время Министерство обороны Украины и другие силовые структуры на сегодня заявили значительный дефицит в средствах государственного бюджета на 2026 год на реализацию уже принятых нормативно-правовых актов, в частности на выплату денежного обеспечения военнослужащим, заключение контрактов, предусматривающих повышенные мотивационные факторы, выплату единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности по действующим нормам.

Министерство финансов Украины совместно с главными распорядителями бюджетных средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, в настоящее время определяет дополнительную потребность в средствах до конца 2026 года и прорабатывает возможные источники ее финансирования. Учитывая вышесказанное, дальнейшая проработка проекта постановления и внесение его на рассмотрение правительства возможны по результатам обеспечения необходимым финансированием неотложных оборонных потребностей