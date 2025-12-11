Более доступная "єОселя" для военных: мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% – Свириденко

Жилье по государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" станет доступнее для военнослужащих. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале, что правительство приняло решение, которое позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку под 3% годовых вместо текущих 7%, пишет УНН.

Детали

Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту – отметила Юлия Свириденко.

Правительство также установило четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа сохраняла свою социальную ориентированность. Ограничения составляют до 115,5 квадратных метров для квартиры и до 125,5 метра для дома.

За время работы программы "єОселя" уже 21 864 украинских семьи получили собственный дом, суммарно получив кредитов на 37,4 млрд грн. В частности, 6 438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря этой ипотечной программе.

За годы работы программы мы видим: несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома – в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени – подчеркнула премьер.

Оформить ипотеку по программе можно через приложение "Дія".

