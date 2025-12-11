Более доступная "єОселя" для военных: мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% – Свириденко

$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 532 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 1440 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 4986 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 7548 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 12479 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 12776 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14069 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15575 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 32777 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21428 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 4528 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 13284 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11233 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21222 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 11678 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 5016 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 21358 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
08:43 • 32786 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 44842 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 46138 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11340 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 24703 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 30400 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 26395 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 34917 просмотра
Более доступная "єОселя" для военных: мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% – Свириденко

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Правительство Украины приняло решение, которое позволит мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе "єОселя" под 3% годовых. Это создает равные возможности для всех военных, установлены лимиты на площадь жилья.

Более доступная "єОселя" для военных: мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% – Свириденко

Жилье по государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" станет доступнее для военнослужащих. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале, что правительство приняло решение, которое позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку под 3% годовых вместо текущих 7%, пишет УНН.

Детали

Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту 

– отметила Юлия Свириденко.

Правительство также установило четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа сохраняла свою социальную ориентированность. Ограничения составляют до 115,5 квадратных метров для квартиры и до 125,5 метра для дома.

Сколько лет нужно арендовать, чтобы "переплатить" за квартиру: аналитики назвали сроки в крупных городах Украины24.11.25, 12:55 • 3293 просмотра

За время работы программы "єОселя" уже 21 864 украинских семьи получили собственный дом, суммарно получив кредитов на 37,4 млрд грн. В частности, 6 438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря этой ипотечной программе. 

За годы работы программы мы видим: несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома – в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени 

– подчеркнула премьер.

Оформить ипотеку по программе можно через приложение "Дія".

Война, цены и дорогие кредиты: что сдерживает украинцев от покупки жилья28.10.25, 15:52 • 2192 просмотра

Степан Гафтко

