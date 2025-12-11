Более доступная "єОселя" для военных: мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% – Свириденко
Киев • УНН
Правительство Украины приняло решение, которое позволит мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе "єОселя" под 3% годовых. Это создает равные возможности для всех военных, установлены лимиты на площадь жилья.
Жилье по государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" станет доступнее для военнослужащих. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале, что правительство приняло решение, которое позволит мобилизованным военным оформлять ипотеку под 3% годовых вместо текущих 7%, пишет УНН.
Детали
Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту
Правительство также установило четкие лимиты на площадь жилья, чтобы программа сохраняла свою социальную ориентированность. Ограничения составляют до 115,5 квадратных метров для квартиры и до 125,5 метра для дома.
За время работы программы "єОселя" уже 21 864 украинских семьи получили собственный дом, суммарно получив кредитов на 37,4 млрд грн. В частности, 6 438 военных и ветеранов смогли приобрести жилье благодаря этой ипотечной программе.
За годы работы программы мы видим: несмотря на войну, украинцы хотят и готовы покупать собственное жилье дома – в Украине. Мы постоянно обновляем условия программы под реалии времени
Оформить ипотеку по программе можно через приложение "Дія".
