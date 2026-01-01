$42.350.03
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго

Киев • УНН

 • 952 просмотра

россия продолжила атаки на энергетику Украины в новогоднюю ночь, что привело к обесточиваниям на Волыни, Одесской и Черниговской областях. Во всех регионах применяются графики отключений для стабилизации энергосистемы.

Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго

россия в новогоднюю ночь продолжила атаки на энергетику в Украине, на утро есть обесточивания на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики отключений продолжаются, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские атаки

"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Графики отключений

"Сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Юлия Шрамко

