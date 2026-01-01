Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго
Киев • УНН
россия продолжила атаки на энергетику Украины в новогоднюю ночь, что привело к обесточиваниям на Волыни, Одесской и Черниговской областях. Во всех регионах применяются графики отключений для стабилизации энергосистемы.
россия в новогоднюю ночь продолжила атаки на энергетику в Украине, на утро есть обесточивания на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики отключений продолжаются, сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
Вражеские атаки
"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", - сообщили в Минэнерго.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Графики отключений
"Сегодня во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей", - говорится в сообщении.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.18 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.