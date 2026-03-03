Рубио: военная операция США в Иране продлится "столько, сколько потребуется"
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция в Иране продлится "столько, сколько потребуется". По его словам, операция имеет целью устранить угрозу со стороны баллистических ракет малой дальности.
Военная операция Соединенных Штатов Америки в Иране продлится "столько, сколько потребуется". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По его словам, операция имеет целью устранить угрозу со стороны баллистических ракет малой дальности Ирана и угрозу, которую представляет их флот, в частности для военно-морских активов.
Сильнейшие удары от американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас. Сколько времени это займет? Я не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько потребуется для их достижения
Он добавил, что разрешение Ирану продолжать разработку баллистических ракет малой дальности является неприемлемым риском, при этом "важно провести военную операцию, пока Тегеран находится в своем самом слабом месте".
Напомним
Операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
США потеряли шесть военнослужащих на войне в Иране, ожидаются более жестокие удары02.03.26, 23:53 • 1822 просмотра