Рубио: военная операция США в Иране продлится "столько, сколько потребуется"

Военная операция Соединенных Штатов Америки в Иране продлится "столько, сколько потребуется". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

По его словам, операция имеет целью устранить угрозу со стороны баллистических ракет малой дальности Ирана и угрозу, которую представляет их флот, в частности для военно-морских активов.

Сильнейшие удары от американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас. Сколько времени это займет? Я не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько потребуется для их достижения