Рубио: военная операция США в Иране продлится "столько, сколько потребуется"

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 26639 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 32223 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 26523 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 26834 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 26989 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 15433 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 16202 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16447 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35444 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17449 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 14577 просмотра
Трамп обратится к Ирану из Белого дома в 18:00 по киевскому времени2 марта, 15:20 • 7342 просмотра
В Киеве будут судить семерых сотрудников Укрзализныци за заработки на международных рейсахPhoto2 марта, 16:21 • 7926 просмотра
США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп2 марта, 17:14 • 10556 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 12876 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 12924 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 26641 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 32588 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 39620 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 35444 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Али Хаменеи
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video19:57 • 4216 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 14631 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 20392 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 21340 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 79125 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Рубио: военная операция США в Иране продлится "столько, сколько потребуется"

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военная операция в Иране продлится "столько, сколько потребуется". По его словам, операция имеет целью устранить угрозу со стороны баллистических ракет малой дальности.

Рубио: военная операция США в Иране продлится "столько, сколько потребуется"

Военная операция Соединенных Штатов Америки в Иране продлится "столько, сколько потребуется". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По его словам, операция имеет целью устранить угрозу со стороны баллистических ракет малой дальности Ирана и угрозу, которую представляет их флот, в частности для военно-морских активов.

Сильнейшие удары от американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более суровым для Ирана, чем сейчас. Сколько времени это займет? Я не знаю, сколько времени это займет. У нас есть цели. Мы будем делать это столько, сколько потребуется для их достижения

- сказал Рубио.

Он добавил, что разрешение Ирану продолжать разработку баллистических ракет малой дальности является неприемлемым риском, при этом "важно провести военную операцию, пока Тегеран находится в своем самом слабом месте".

Напомним

Операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели", заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

США потеряли шесть военнослужащих на войне в Иране, ожидаются более жестокие удары02.03.26, 23:53 • 1822 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Марко Рубио
Белый дом
Иран