Ексклюзив
16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
15:45
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
У Білому домі наполягають, що США мають "чіткі цілі" для війни

Київ • УНН

 • 50 перегляди

За словами Лівітт, операція "Епічна лють" – як у Вашингтоні назвали війну США проти Ірану – має "чіткі цілі".

У Білому домі наполягають, що США мають "чіткі цілі" для війни

Операція "Епічна лють" – як у Вашингтоні назвали війну США проти Ірану – має "чіткі цілі". На цьому наполягає прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт у новій заяві, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Відповідаючи на публікацію, в якій вказувалося на уявні суперечності у виправданнях США війни, Лівітт окреслила цілі Америки:

  • знищення іранських ракет та ракетної промисловості;
    • знищення іранського флоту;
      • усунення загрози з боку іранських посередників у регіоні;
        • зупинка посередників на виготовленні та використанні саморобних вибухових пристроїв або придорожніх бомб, які «тяжко поранили та вбили тисячі й тисячі людей»;
          • запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.

            Нагадаємо

            Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.

            Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду. 

            Антоніна Туманова

            Світ
            Ядерна зброя
            Білий дім
            Дональд Трамп
            Сполучені Штати Америки
            Іран