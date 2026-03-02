У Білому домі наполягають, що США мають "чіткі цілі" для війни
Київ • УНН
За словами Лівітт, операція "Епічна лють" – як у Вашингтоні назвали війну США проти Ірану – має "чіткі цілі".
Деталі
Відповідаючи на публікацію, в якій вказувалося на уявні суперечності у виправданнях США війни, Лівітт окреслила цілі Америки:
- знищення іранських ракет та ракетної промисловості;
- знищення іранського флоту;
- усунення загрози з боку іранських посередників у регіоні;
- зупинка посередників на виготовленні та використанні саморобних вибухових пристроїв або придорожніх бомб, які «тяжко поранили та вбили тисячі й тисячі людей»;
- запобігання отриманню Іраном ядерної зброї.
Нагадаємо
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження.
Раніше президент США заявив, що американські військові "завдають Ірану нищівного удару", але "велика хвиля" ще попереду.