Эксклюзив
16:02 • 17779 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 20009 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 17687 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 18844 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 20209 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
13:36 • 13594 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
13:33 • 14547 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 15766 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 31635 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 16940 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Эксклюзивы
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
16:02 • 17798 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 31640 просмотра
Дипломатка

В Белом доме настаивают, что у США есть "четкие цели" для войны

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

По словам Ливитт, операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели".

В Белом доме настаивают, что у США есть "четкие цели" для войны

Операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели". На этом настаивает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в новом заявлении, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Отвечая на публикацию, в которой указывалось на мнимые противоречия в оправданиях США войны, Ливитт очертила цели Америки:

  • уничтожение иранских ракет и ракетной промышленности;
    • уничтожение иранского флота;
      • устранение угрозы со стороны иранских посредников в регионе;
        • остановка посредников на изготовлении и использовании самодельных взрывных устройств или придорожных бомб, которые «тяжело ранили и убили тысячи и тысячи людей»;
          • предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

            Напомним

            Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.

            Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди. 

            Антонина Туманова

