В Белом доме настаивают, что у США есть "четкие цели" для войны
Киев • УНН
Операция "Эпическая ярость" – как в Вашингтоне назвали войну США против Ирана – имеет "четкие цели". На этом настаивает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в новом заявлении, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Отвечая на публикацию, в которой указывалось на мнимые противоречия в оправданиях США войны, Ливитт очертила цели Америки:
- уничтожение иранских ракет и ракетной промышленности;
- уничтожение иранского флота;
- устранение угрозы со стороны иранских посредников в регионе;
- остановка посредников на изготовлении и использовании самодельных взрывных устройств или придорожных бомб, которые «тяжело ранили и убили тысячи и тысячи людей»;
- предотвращение получения Ираном ядерного оружия.
Напомним
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.
Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.