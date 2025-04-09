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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28054 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
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Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.

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Трамп хочет, чтобы Европа платила больше за газ, а ЕС хочет тратить меньше: Politico рассказало детали

Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.

Экономика • 9 апреля, 10:00 • 8006 просмотра

Суд обязал администрацию Трампа вернуть агентство AP в Белый дом

Администрация Трампа возобновила аккредитацию AP после решения суда. Причиной конфликта стал отказ агентства использовать новое название Мексиканского залива, навязанное президентом.

Новости Мира • 9 апреля, 01:11 • 3584 просмотра

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.

Новости Мира • 8 апреля, 18:49 • 8826 просмотра

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

В Белом доме заявили, что дополнительные пошлины в 104% против Китая вступили в силу. Это произошло из-за того, что Пекин не отменил свои ответные меры, как требовали США.

Экономика • 8 апреля, 17:19 • 11467 просмотра

Трамп потерял $500 млн состояния после собственноручно введенных пошлин - Forbes

Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.

Новости Мира • 8 апреля, 15:17 • 12192 просмотра

Администрация Трампа планирует военный парад в Вашингтоне ко дню рождения президента и 250-летию Армии США - The Hill

Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.

Новости Мира • 8 апреля, 14:09 • 9150 просмотра

Трамп непоколебим в вопросе пошлин: стремится «изменить ткань» США

Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.

Новости Мира • 8 апреля, 07:07 • 5054 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Дональд Трамп выразил недовольство действиями россии в Украине, обвинив ее в интенсивных бомбардировках.

Война • 8 апреля, 05:47 • 91887 просмотра

Трамп намекнул на возможное сохранение пошлин для Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут не изменять тарифные ограничения в отношении Израиля. Это стало известно во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Новости Мира • 8 апреля, 02:27 • 4114 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Новости Мира • 7 апреля, 17:52 • 14425 просмотра

Планирует ли Трамп приостанавливать пошлины на 90 дней? В Белом доме ответили

В СМИ появилась информация, что Трамп планирует приостановить тарифы для всех стран, кроме Китая. Впрочем, в Белом доме назвали это сообщение фейком и опровергли эту информацию.

Экономика • 7 апреля, 15:00 • 11043 просмотра

Финляндия призвала НАТО разработать план на случай выхода войск США из Европы

Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.

Новости Мира • 7 апреля, 10:21 • 11190 просмотра

В ЕЦБ предупреждают: пошлины Трампа могут замедлить рост еврозоны до 1%

Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.

Экономика • 7 апреля, 08:49 • 11517 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

Илон Маск заявил, что не уважает тех, кто поддерживает войну, назвав ее "действительно плохой вещью". Он призвал остановить бойню "в Украине и россии".

Война • 6 апреля, 22:36 • 29436 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

В Белом доме заявили, что США не включили Россию в список стран с новыми пошлинами из-за переговоров с Москвой и Киевом. Трамп решил не смешивать эти вопросы.

политика • 6 апреля, 15:29 • 18701 просмотра

Маск сократит штат Министерства нацбезопасности США, под угрозой Секретная служба - CNN

По данным источников издания, DOGE, возглавляемый Маском, планирует сокращение в Министерстве нацбезопасности США, включая Секретную службу. Агентство по чрезвычайным ситуациям может быть ликвидировано, Погранично-таможенная служба также под угрозой.

политика • 6 апреля, 01:42 • 9852 просмотра

Двуликая стратегия: путин демонстрирует двойные подходы в решении "украинского вопроса" - NBC News

путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.

Война • 5 апреля, 20:12 • 11740 просмотра

Китай приостановил соглашение по продаже активов TikTok из-за тарифов Трампа

Соглашение по американским активам TikTok приостановлено, поскольку Китай не одобряет его из-за тарифов Трампа. Трамп предложил Китаю скидку на пошлины в обмен на одобрение продажи.

Экономика • 5 апреля, 05:53 • 12622 просмотра

Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который встретится с Трампом, чтобы обсудить отмену пошлин

Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.

Экономика • 5 апреля, 02:07 • 10621 просмотра

Трамп: развертывание пошлин "идет очень хорошо", рынки "будут процветать", несмотря на спад

Президент США настаивает, что развертывание его новых "взаимных" пошлин "идет очень хорошо", несмотря на падение рынков. Он уверяет, что рынки восстановятся, а боль будет краткосрочной.

Новости Мира • 4 апреля, 07:19 • 5309 просмотра

Ближайшее окружение Трампа советует ему не звонить путину, пока тот не согласится на прекращение огня - NBC

Окружение Трампа не советует ему разговаривать с путиным, пока тот не обязуется полностью прекратить огонь. Трамп заявлял о планах поговорить с путиным на этой неделе.

Война • 4 апреля, 02:46 • 5910 просмотра

Китай обещает ответ на "запугивающие" пошлины Трампа

Китай угрожает принять контрмеры из-за новых пошлин США на китайский импорт. Трамп увеличил пошлины до 54% и ввел дополнительные тарифы на азиатские страны.

Новости Мира • 3 апреля, 07:45 • 7461 просмотра

США вводят новые пошлины: Apple может поднять цены на свою продукцию - NYT

США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.

Новости Мира • 3 апреля, 07:05 • 7992 просмотра

Белый дом объяснил, почему россия не включена в новые пошлины Трампа

Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.

политика • 3 апреля, 05:45 • 5750 просмотра

Трамп объявил чрезвычайное положение для укрепления экономики США

Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для улучшения экономики и безопасности США. С 5 апреля 2025 года будет введен 10% базовый тариф на импорт, кроме Канады и Мексики.

Новости Мира • 2 апреля, 22:12 • 11390 просмотра

Трамп введет пошлину для Украины в 10%

Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, включая Украину, для которой пошлина составит 10%. Решение вступит в силу 9 апреля 2025 года.

Новости Мира • 2 апреля, 21:12 • 7709 просмотра

Келлог считает, что война между рф и Украиной уже на пороге прекращения огня

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в Украине. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.

Война • 2 апреля, 18:15 • 24016 просмотра

В Белом доме признали, что Трамп не сможет обеспечить прекращение огня в Украине до Пасхи – СМИ

Белый дом признал, что Трамп не добьется прекращения огня в Украине до 20 апреля. Администрация разочарована тактикой Кремля и готовится давить на москву и Киев для мирного соглашения.

Война • 2 апреля, 17:14 • 35228 просмотра

Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина в Белом доме сегодня - CBS News

Спецпосланник США Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина кириллом дмитриевым. Минфин США временно снял санкции, чтобы Госдеп выдал ему визу.

Новости Мира • 2 апреля, 15:25 • 15743 просмотра