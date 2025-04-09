Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
Администрация Трампа возобновила аккредитацию AP после решения суда. Причиной конфликта стал отказ агентства использовать новое название Мексиканского залива, навязанное президентом.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
В Белом доме заявили, что дополнительные пошлины в 104% против Китая вступили в силу. Это произошло из-за того, что Пекин не отменил свои ответные меры, как требовали США.
Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Дональд Трамп выразил недовольство действиями россии в Украине, обвинив ее в интенсивных бомбардировках.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут не изменять тарифные ограничения в отношении Израиля. Это стало известно во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.
В СМИ появилась информация, что Трамп планирует приостановить тарифы для всех стран, кроме Китая. Впрочем, в Белом доме назвали это сообщение фейком и опровергли эту информацию.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.
Илон Маск заявил, что не уважает тех, кто поддерживает войну, назвав ее "действительно плохой вещью". Он призвал остановить бойню "в Украине и россии".
В Белом доме заявили, что США не включили Россию в список стран с новыми пошлинами из-за переговоров с Москвой и Киевом. Трамп решил не смешивать эти вопросы.
По данным источников издания, DOGE, возглавляемый Маском, планирует сокращение в Министерстве нацбезопасности США, включая Секретную службу. Агентство по чрезвычайным ситуациям может быть ликвидировано, Погранично-таможенная служба также под угрозой.
путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
Соглашение по американским активам TikTok приостановлено, поскольку Китай не одобряет его из-за тарифов Трампа. Трамп предложил Китаю скидку на пошлины в обмен на одобрение продажи.
Премьер-министр Израиля планирует встретиться с президентом США, чтобы обсудить введенные пошлины и иранскую ядерную программу. Нетаньяху станет первым иностранным лидером, который обсудит с Трампом отмену пошлин.
Президент США настаивает, что развертывание его новых "взаимных" пошлин "идет очень хорошо", несмотря на падение рынков. Он уверяет, что рынки восстановятся, а боль будет краткосрочной.
Окружение Трампа не советует ему разговаривать с путиным, пока тот не обязуется полностью прекратить огонь. Трамп заявлял о планах поговорить с путиным на этой неделе.
Китай угрожает принять контрмеры из-за новых пошлин США на китайский импорт. Трамп увеличил пошлины до 54% и ввел дополнительные тарифы на азиатские страны.
США вводят высокие пошлины на товары из Вьетнама, Индии и Китая, что увеличит расходы Apple. Компания может поднять цены на iPhone, iPad и Apple Watch или понести финансовые потери.
Трамп ввел пошлины почти для всех стран, но не для россии. В Белом доме объяснили это тем, что санкции США уже делают невозможной значительную торговлю с рф.
Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для улучшения экономики и безопасности США. С 5 апреля 2025 года будет введен 10% базовый тариф на импорт, кроме Канады и Мексики.
Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, включая Украину, для которой пошлина составит 10%. Решение вступит в силу 9 апреля 2025 года.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в Украине. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.
Белый дом признал, что Трамп не добьется прекращения огня в Украине до 20 апреля. Администрация разочарована тактикой Кремля и готовится давить на москву и Киев для мирного соглашения.
Спецпосланник США Стив Виткофф встретится с уполномоченным путина кириллом дмитриевым. Минфин США временно снял санкции, чтобы Госдеп выдал ему визу.