Украинские F-16 несколько недель не имели достаточно ракет американского производства - Reuters

Украинские истребители F-16 "не имели достаточно ракет, чтобы сбивать российские дроны и ракеты в течение более трех недель" после того, как поставки от партнеров Украины иссякли именно тогда, когда москва готовилась к масштабной зимней воздушной кампании, со ссылкой на три источника сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Острая нехватка с конца ноября до середины декабря", о которой ранее не сообщалось, как пишет издание, "обнажает уязвимость украинской противовоздушной обороны, которая в значительной степени зависит от западных союзников в отношении ракет и оборонных систем для отражения частых российских ударов".

Украина часто жаловалась на нехватку оружия с начала полномасштабной войны более четырех лет назад, бья тревогу из-за критической нехватки в последние месяцы, в то же время стремясь не разгневать администрацию президента США Дональда Трампа, отмечает издание.

"Потребность в западном оружии вряд ли уменьшится в ближайшее время, поскольку конца конфликта в Украине не видно, а учитывая войну против Ирана, конкуренция за обеспечение оборонного оружия на Ближнем Востоке и за его пределами, вероятно, обострится", пишет издание.

Три источника, все непосредственно осведомленные о ситуации, заявили, что "Украина имела лишь несколько американских ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 "Sidewinder" для всей своей эскадрильи F-16, когда поставки прекратились".

Сотни тысяч украинцев пережили худшую зиму без отопления, электричества и проточной воды в результате усиления российского наступления на энергетическую систему, которое Украина не смогла полностью отразить, отмечает издание.

Несмотря на громкое лоббирование Украины, конкретные примеры того, как дефицит влияет на ее обороноспособность, обычно держатся в тайне. В этом случае один из источников сообщил Reuters, что "Украине почти месяц нечего было ставить на свои самолеты".

Reuters не смогло установить причину дефицита, а также то, были ли задержки связаны с промедлением США или Европы. Первый источник сообщил, что иностранные партнеры Украины сообщили Киеву, что у них нет доступных запасов, не уточняя, каких именно партнеров.

В ответ на запрос Белого дома о комментарии, американский чиновник заявил, что Вашингтон стремится остановить войну и поддерживает Украину, продавая американское оружие через НАТО. Чиновник сказал, что администрация Трампа достигла "огромного прогресса" в вопросе достижения мирного соглашения между Украиной и россией.

Министерство обороны США, Воздушные силы Украины и президентство Украины не ответили на вопросы.

"Во время дефицита пилоты F-16 совершали дневные вылеты и пытались поражать дроны роторными пушками", сообщило второе источник, добавив, что проводить такие миссии в темноте было слишком опасно, хотя атаки российских дронов обычно происходят ночью.

"Пилоты также пытались использовать ракеты, которые не сработали на предыдущих миссиях, надеясь, что они сработают после технического обслуживания", сообщило источник. В некоторых случаях они были успешными.

По словам источников, "украинские пилоты F-16 в значительной степени полагались на варианты ракет AIM-9, известные как "Lima" и "Mike", которые были произведены в 1970-х и 1980-х годах".

Хотя этим ракетам несколько десятилетий, "они обеспечили Украину относительно дешевым способом перехвата российских беспилотников и крылатых ракет", сообщили три источника.

"Дефицит был покрыт в декабре, когда Украина получила ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 от партнеров", сообщили три источника, незадолго до крупной атаки россии. Они отказались назвать страну или страны, стоящие за поставкой, ссылаясь на секретность.

Reuters не смогло определить влияние временного дефицита ракет. Первый источник сообщил, что это не совпало с крупнейшими российскими атаками зимой.

Четвертый источник сообщил, что "члены НАТО Германия и Канада поставляли ракеты Sidewinder в последние месяцы, и подтвердил, что ранее наблюдалось "небольшое падение" поставок, хотя они отказались объяснить причину".

Министерство обороны Германии отказалось комментировать конкретные поставки или оружие из соображений безопасности. Германия является одним из крупнейших военных и финансовых спонсоров Украины с 2022 года.

Министерство национальной обороны Канады сообщило Reuters, что "оно находится в процессе передачи ракет AIM-9M-8 из арсеналов Вооруженных сил Канады". "Это новое пожертвование дополнит предыдущее пожертвование сотен канадских ракет AIM и связанных с ними компонентов, используемых Украиной для своей противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

На просьбу прокомментировать ситуацию, чиновник НАТО заявил, что PURL поставляет жизненно важные американские материалы и с лета поставляет около 75% всех ракет для украинских батарей ПВО Patriot и 90% боеприпасов для других систем ПВО.

F-16 могут нести ракеты AIM-9 или более сложные ракеты AIM-120. Они производятся компанией Raytheon, подразделением американской оборонной группы RTX Corp. На просьбу прокомментировать дефицит, RTX направило Reuters к правительству США.

Каждая ракета AIM-120 стоит более одного миллиона долларов, сообщили два из трех источников, а это означает, что они обычно не используются в больших масштабах для противодействия дешево произведенным российским ударным беспилотникам.

"Эти ракеты также используются в украинских системах класса "земля-воздух" NASAMS норвежского производства, а это означает, что во время дефицита поставок их операции были сокращены", сообщило последнее из трех источников.

Этот человек также заявил, что "с момента вторжения 2022 года наблюдается дефицит ракет RIM-7 американского производства, которые Украина использует в модифицированных системах противовоздушной обороны советской эпохи".

Министерство обороны Норвегии заявило, что правительство поставило "значительное количество" перехватчиков для NASAMS в начале этой зимы... "чтобы система NASAMS могла продолжать защищать граждан Украины от смертельных авиаударов", пишет издание.