Зеленский: полученные незадолго до атаки РФ ракеты для ПВО использовали для защиты неба уже через несколько дней после прибытия

Ракеты для противовоздушной обороны, поступившие от партнеров за несколько дней до одного из последних массированных ударов РФ, были использованы уже через несколько дней – приехали в воскресенье, а защищали украинское небо в ночь на четверг. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

По словам Президента, во время одной из последних атак, 12 февраля, Россия запустила 24 баллистические ракеты, одну управляемую авиационную ракету и 219 ударных дронов по украинским городам, в частности Киеву, Днепру и Одессе.

15 из 24 баллистических ракет, одну управляемую и 197 из 219 дронов обезвредили во время российской атаки

"Многие из вас были уже здесь, в Мюнхене, когда этот удар произошел. Россия запустила 24 баллистические ракеты, одну управляемую авиационную ракету и 219, можете ли вы себе представить - 219 ударных дронов против наших городов: Киев, Днепр, Одесса. И это только одна атака. Одна ночь. Наше ПВО использовало те ракеты, которые поступили нам от партнеров буквально за несколько дней до того. Они приехали в воскресенье и в ночь на четверг, эти ракеты уже защищали наше небо. И это только одна ночь, но российские атаки происходят почти каждую ночь в Украине, и по меньшей мере раз в неделю есть массированные удары", - отметил Зеленский.

