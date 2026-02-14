$42.990.00
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 1134 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 3164 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 7354 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 10098 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 11658 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23840 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40882 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35906 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35639 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзивы
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 64312 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 91960 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 60482 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 78714 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119772 просмотра
Зеленский: полученные незадолго до атаки РФ ракеты для ПВО использовали для защиты неба уже через несколько дней после прибытия

Киев • УНН

 8 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что ракеты для ПВО, полученные от партнеров, были использованы уже через несколько дней после поступления. Они защищали украинское небо во время одной из последних массированных атак РФ.

Зеленский: полученные незадолго до атаки РФ ракеты для ПВО использовали для защиты неба уже через несколько дней после прибытия

Ракеты для противовоздушной обороны, поступившие от партнеров за несколько дней до одного из последних массированных ударов РФ, были использованы уже через несколько дней – приехали в воскресенье, а защищали украинское небо в ночь на четверг. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

По словам Президента, во время одной из последних атак, 12 февраля, Россия запустила 24 баллистические ракеты, одну управляемую авиационную ракету и 219 ударных дронов по украинским городам, в частности Киеву, Днепру и Одессе.

15 из 24 баллистических ракет, одну управляемую и 197 из 219 дронов обезвредили во время российской атаки12.02.26, 09:23 • 2712 просмотров

"Многие из вас были уже здесь, в Мюнхене, когда этот удар произошел. Россия запустила 24 баллистические ракеты, одну управляемую авиационную ракету и 219, можете ли вы себе представить - 219 ударных дронов против наших городов: Киев, Днепр, Одесса. И это только одна атака. Одна ночь. Наше ПВО использовало те ракеты, которые поступили нам от партнеров буквально за несколько дней до того. Они приехали в воскресенье и в ночь на четверг, эти ракеты уже защищали наше небо. И это только одна ночь, но российские атаки происходят почти каждую ночь в Украине, и по меньшей мере раз в неделю есть массированные удары", - отметил Зеленский.

Зеленский: худшее во время войны - слышать, что подразделения ПВО пусты, а массированный удар может быть через день-два14.02.26, 13:43 • 1148 просмотров

Алла Киосак

