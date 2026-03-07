Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ Богдана

Украинская 155-мм колесная САУ "Богдана" будет производиться на территории Польши для нужд польской армии и дальнейшего экспорта на мировые рынки. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Совместное предприятие PK MIL SA, созданное польской компанией Ponar Wadowice и Краматорским заводом тяжелого станкостроения, сейчас завершает юридические формальности для запуска производственных линий. Это партнерство открывает путь к перевооружению Войска Польского современной артиллерией на замену устаревшим советским системам Dana, а также позволяет обойти ограничения на прямые поставки оружия из Украины за границу.

Польская сторона владеет 51% акций вновь созданного предприятия, что обеспечивает стабильную финансовую и производственную базу для реализации проекта. Планируется, что украинская артиллерийская часть будет интегрироваться на местные шасси, в частности Jelcz, которые являются стандартом для польской армии.

Выбор "Богданы" обусловлен ее успешным опытом применения на поле боя и возможностью быстрого масштабирования производства, что является критическим для Польши после неудачи с собственной разработкой колесной САУ Kryl.

