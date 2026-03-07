Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ Богдана

$43.810.09
50.900.07
ukenru
6 марта, 15:35 • 24569 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 35811 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 31041 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 53404 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 25360 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23437 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22385 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20444 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20595 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 18016 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.9м/с
79%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 31089 просмотра
Экс-прокурор САП предположил, что директор НАБУ расчищает энергорынок под одного из своих – его жена принимала участие в схемах6 марта, 13:37 • 7196 просмотра
Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличностиPhotoVideo6 марта, 14:16 • 5902 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 23501 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 9906 просмотра
публикации
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 23614 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 31197 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 53398 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 34366 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 42451 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Андрей Пышный
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 4880 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 10031 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 30241 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 26808 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 28509 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
Отопление

Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ Богдана

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украинская 155-мм САУ "Богдана" будет производиться в Польше для нужд польской армии и экспорта. Совместное предприятие PK MIL SA завершает юридические формальности для запуска производственных линий.

Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ Богдана

Украинская 155-мм колесная САУ "Богдана" будет производиться на территории Польши для нужд польской армии и дальнейшего экспорта на мировые рынки. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Совместное предприятие PK MIL SA, созданное польской компанией Ponar Wadowice и Краматорским заводом тяжелого станкостроения, сейчас завершает юридические формальности для запуска производственных линий. Это партнерство открывает путь к перевооружению Войска Польского современной артиллерией на замену устаревшим советским системам Dana, а также позволяет обойти ограничения на прямые поставки оружия из Украины за границу.

Технологическое сотрудничество и замена устаревшего парка вооружения

Польская сторона владеет 51% акций вновь созданного предприятия, что обеспечивает стабильную финансовую и производственную базу для реализации проекта. Планируется, что украинская артиллерийская часть будет интегрироваться на местные шасси, в частности Jelcz, которые являются стандартом для польской армии.

Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт20.02.26, 12:00 • 153593 просмотра

Выбор "Богданы" обусловлен ее успешным опытом применения на поле боя и возможностью быстрого масштабирования производства, что является критическим для Польши после неудачи с собственной разработкой колесной САУ Kryl.

Производство украинской 155-мм колесной САУ 2С22 "Богдана" собираются развернуть в Польше. И предлагаться они будут на вооружение как Войску Польскому, так и потенциальным иностранным заказчикам

– отмечают профильные аналитики Business Insider.

Экспортные перспективы и загрузка украинских мощностей

Выход "Богданы" на польский рынок создает условия для появления первого иностранного оператора украинской артиллерийской системы, что значительно повысит ее авторитет в мире.

Поскольку государственный бюджет Украины пока не может полностью загрузить мощности отечественных заводов, заказы от иностранных партнеров позволят сохранить и развить оборонное производство. Несмотря на потенциальную конкуренцию с французскими установками CAESAR, украинская разработка имеет преимущество в стоимости и проверенной боевой эффективности.

Украина имеет девять современных ракетных комплексов ПВО IRIS-T: в Минобороны рассказали детали26.12.25, 12:55 • 3533 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Самоходная гаубица CAESAR
Украина