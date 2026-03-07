Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ Богдана
Украинская 155-мм САУ "Богдана" будет производиться в Польше для нужд польской армии и экспорта. Совместное предприятие PK MIL SA завершает юридические формальности для запуска производственных линий.
Украинская 155-мм колесная САУ "Богдана" будет производиться на территории Польши для нужд польской армии и дальнейшего экспорта на мировые рынки. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Совместное предприятие PK MIL SA, созданное польской компанией Ponar Wadowice и Краматорским заводом тяжелого станкостроения, сейчас завершает юридические формальности для запуска производственных линий. Это партнерство открывает путь к перевооружению Войска Польского современной артиллерией на замену устаревшим советским системам Dana, а также позволяет обойти ограничения на прямые поставки оружия из Украины за границу.
Технологическое сотрудничество и замена устаревшего парка вооружения
Польская сторона владеет 51% акций вновь созданного предприятия, что обеспечивает стабильную финансовую и производственную базу для реализации проекта. Планируется, что украинская артиллерийская часть будет интегрироваться на местные шасси, в частности Jelcz, которые являются стандартом для польской армии.
Выбор "Богданы" обусловлен ее успешным опытом применения на поле боя и возможностью быстрого масштабирования производства, что является критическим для Польши после неудачи с собственной разработкой колесной САУ Kryl.
Экспортные перспективы и загрузка украинских мощностей
Выход "Богданы" на польский рынок создает условия для появления первого иностранного оператора украинской артиллерийской системы, что значительно повысит ее авторитет в мире.
Поскольку государственный бюджет Украины пока не может полностью загрузить мощности отечественных заводов, заказы от иностранных партнеров позволят сохранить и развить оборонное производство. Несмотря на потенциальную конкуренцию с французскими установками CAESAR, украинская разработка имеет преимущество в стоимости и проверенной боевой эффективности.
