10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
публикации
Эксклюзивы
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 60094 просмотра
Украина имеет девять современных ракетных комплексов ПВО IRIS-T: в Минобороны рассказали детали

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Силы противовоздушной обороны Украины получили уже девять современных ракетных комплексов IRIS-T. Эти ракеты способны быстро маневрировать, поражать цели на встречных курсах и во время преследования, а также отличать настоящие цели от ложных.

Украина имеет девять современных ракетных комплексов ПВО IRIS-T: в Минобороны рассказали детали
Фото: Министерство обороны Украины

Силы противовоздушной обороны Украины насчитывают уже девять современных ракетных комплексов IRIS-T. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Данные ракеты могут быстро маневрировать, поражать цели как на встречных курсах, так и при преследовании, и имеют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения. Они способны поражать современные самолеты, преодолевать их комплексы защиты, а также отличать настоящие цели от ложных.

Сейчас используются два типа комплексов IRIS-T:

  • SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км;
    • SLM - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.

      Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T можно интегрировать в единую систему противовоздушной обороны Украины, где он работает совместно с другими средствами ПВО и ПРО, заявили в Минобороны.

      Дополнительно

      Недавно Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. По словам главы Бундесвера Бориса Писториуса, поставка комплексов Patriot стала возможной благодаря сотрудничеству с норвежскими партнерами. Кроме систем ПВО, Берлин готовит масштабное усиление авиационного вооружения и финансовую поддержку оборонных закупок.

      Напомним

      Вооруженные силы Украины в 2026 году получат 200 единиц самоходных артиллерийских установок "Богдана" на базе немецких шасси Mercedes-Benz Zetros. На реализацию данной программы выделено 750 млн евро из пакета поддержки Германии объемом 1,2 млрд евро.

      Евгений Устименко

      Война в УкраинеТехнологии
      Техника
      Война в Украине
      Бундесвер
      Министерство обороны Украины
      Вооруженные силы Украины
      MIM-104 Patriot
      Mercedes-Benz Zetros
      ИРИС-Т
      Борис Писториус
      Норвегия
      Германия
      Украина