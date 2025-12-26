Украина имеет девять современных ракетных комплексов ПВО IRIS-T: в Минобороны рассказали детали
Силы противовоздушной обороны Украины получили уже девять современных ракетных комплексов IRIS-T. Эти ракеты способны быстро маневрировать, поражать цели на встречных курсах и во время преследования, а также отличать настоящие цели от ложных.
Детали
Данные ракеты могут быстро маневрировать, поражать цели как на встречных курсах, так и при преследовании, и имеют высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения. Они способны поражать современные самолеты, преодолевать их комплексы защиты, а также отличать настоящие цели от ложных.
Сейчас используются два типа комплексов IRIS-T:
- SLS - малый радиус действия, дальность до 12 км, высота до 8 км;
- SLM - средний радиус действия, дальность до 40 км, высота до 20 км.
Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T можно интегрировать в единую систему противовоздушной обороны Украины, где он работает совместно с другими средствами ПВО и ПРО, заявили в Минобороны.
Дополнительно
Недавно Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. По словам главы Бундесвера Бориса Писториуса, поставка комплексов Patriot стала возможной благодаря сотрудничеству с норвежскими партнерами. Кроме систем ПВО, Берлин готовит масштабное усиление авиационного вооружения и финансовую поддержку оборонных закупок.
Напомним
Вооруженные силы Украины в 2026 году получат 200 единиц самоходных артиллерийских установок "Богдана" на базе немецких шасси Mercedes-Benz Zetros. На реализацию данной программы выделено 750 млн евро из пакета поддержки Германии объемом 1,2 млрд евро.